નવસારી: જુગાર દરમિયાન ચીટીંગની શંકામાં મારામારી, એક યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત
મુંબઈથી નંદુરબાર ફરવા આવેલા બે મિત્રો પૈકી દિલશેર ઉર્ફે રાજુનું વલસાડની હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન નિધન, બંને મિત્રોને ઢોર માર મારી હાઇવે પર છોડી દીધા.
Published : April 7, 2026 at 4:43 PM IST
નવસારી: જિલ્લામાં જુગારના મામલે થયેલી મારામારી એક યુવક માટે જીવલેણ સાબિત થઈ છે. મુંબઈથી નંદુરબાર ફરવા આવેલા બે મિત્રો પૈકી એકનું સારવાર દરમિયાન મોત થતાં સમગ્ર ઘટનાએ ચકચાર મચાવી દીધી છે. નવસારી LCB પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ઘટનામાં સામેલ તમામ 6 આરોપીઓને નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પરથી ઝડપી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.
શું છે મામલો?
નવસારી પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના અને હાલ મુંબઈમાં ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતા દિલશેર ઉર્ફે રાજુ મલ્લુખાન તેમજ મહારાષ્ટ્રના વસઈ ખાતે રહેતા મોહમ્મદ નાયર નંદુરબાર ફરવા આવ્યા હતા. આ દરમિયાન વલસાડમાં રહેતા તેમના મિત્ર પરવેઝે તેમને જુગાર રમવા માટે નવસારી બોલાવ્યા હતા. ગત 4 એપ્રિલના રોજ બંને મિત્રો નવસારી આવ્યા હતા.
ખેતરમાં જુગાર દરમિયાન ઝઘડો
પરવેઝ બંને મિત્રોને ગણેશ સિસોદ્રા ગામ નજીકના ખેતરની ખુલ્લી જગ્યાએ લઈ ગયો હતો, જ્યાં સ્થાનિક જુગારીયાઓ સાથે તેમની મુલાકાત કરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ દિલશેર અને મોહમ્મદ નાયર જુગાર રમવા બેઠા હતા. રમતમાં દિલશેર સતત જીતતા જતા હોવાથી અન્ય જુગારીયાઓને તેના પર ચીટીંગ કરવાની શંકા ગઈ હતી.
શંકા વધતાં જ અશોક ઉર્ફે હસલો હળપતિ અને ભૌતિક પ્રજાપતિએ દિલશેર સાથે ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો. થોડા સમયમાં તમામ 6 જુગારીયાઓ દિલશેર અને મોહમ્મદ નાયર પર તૂટી પડ્યા હતા અને બંનેને ઢોર માર માર્યો હતો.
હાઇવે પર છોડી દીધા, એકનું મોત
ગંભીર રીતે ઘાયલ બંનેને બાદમાં એક કારમાં બેસાડી નવસારીના ગ્રીડ નજીક હાઇવે પર છોડી દેવામાં આવ્યા હતા અને આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. દિલશેરની હાલત ગંભીર બનતાં તેને પ્રથમ ખાનગી હોસ્પિટલમાં અને ત્યારબાદ નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. વધુ સારવાર માટે તેને વલસાડ લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું દુઃખદ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.
પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી
આ ઘટનાની ફરિયાદ મોહમ્મદ નાયરે નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે હરકતમાં આવેલી નવસારી એલસીબી પોલીસે ઘટના સ્થળથી લઈને હાઇવે સુધીના લગભગ 300 સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચકાસ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન મળેલા પુરાવાના આધારે પોલીસે તમામ આરોપીઓને વેસ્મા નજીક નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પરથી ઝડપી પાડ્યા હતા.
કોણ છે આરોપીઓ?
પકડાયેલા આરોપીઓમાં મંથન બોરડ, ભૌતિક પ્રજાપતિ, અશોક ઉર્ફે હસલો હળપતિ, જીગો પટેલ, પ્રતીક ઉર્ફે કાતર હળપતિ અને કેવિન પટેલનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે તમામ આરોપીઓને નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસને સોંપી દીધા છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
