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નવસારીમાં પૂરથી ભારે તારાજી: હોન્ડ ગામની પ્રાથમિક શાળાને ભારે નુકસાન, શિક્ષકો-ગ્રામજનોએ હાથ ધર્યું સફાઈ અભિયાન

શાળામાં અંદાજે છ ફૂટથી વધુ પાણી ભરાતા કમ્પાઉન્ડ વોલ તૂટી ગઈ હતી અને બાળકોના રમવાના સાધનો પણ પૂરના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા.

હોન્ડ ગામની પ્રાથમિક શાળાને ભારે નુકસાન
હોન્ડ ગામની પ્રાથમિક શાળાને ભારે નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 8:26 AM IST

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નવસારી : જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદ અને કાવેરી નદીમાં આવેલા ઐતિહાસિક પૂર બાદ હવે નુકસાન સર્જાયું છે. વર્ષ 1968 કરતાં પણ વધુ ભયંકર ગણાયેલા કાવેરીના પૂરથી નદી કિનારાના અનેક ગામો જળમગ્ન બન્યા હતા. ચીખલી તાલુકાના હોન્ડ ગામમાં ઘરો ઉપરાંત હોન્ડ પ્રાથમિક શાળા પણ પૂરના પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી. શાળામાં અંદાજે છ ફૂટથી વધુ પાણી ભરાતા કમ્પાઉન્ડ વોલ તૂટી ગઈ હતી અને બાળકોના રમવાના સાધનો પણ પૂરના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા.

પૂરનું પાણી ઓસર્યા બાદ શાળામાં કાદવનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું હતું. કોમ્પ્યુટર લેબ, ડિજિટલ ક્લાસરૂમ, સ્માર્ટ બોર્ડ, બેન્ચ-ડેસ્ક, ખુરશીઓ, ટેબલ તેમજ લાઇબ્રેરીના કબાટ સહિતની શૈક્ષણિક સામગ્રીને ભારે નુકસાન થયું છે. પૂર બાદ આજે શાળાના શિક્ષકો અને ગ્રામજનોએ મળીને સફાઈ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. સતત બે દિવસ સુધી સફાઈ અને વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવાની કામગીરી હાથ ધરાશે. જેથી સોમવાર અથવા મંગળવારથી વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણ કાર્ય ફરી શરૂ કરી શકાય.

હોન્ડ ગામની પ્રાથમિક શાળાને ભારે નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

હોન્ડ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય કૃપા પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "શાળા નદી કિનારે આવેલી હોવાથી પૂરના પાણી અચાનક અંદર ઘૂસી આવ્યા હતા. સાવચેતી રાખવા છતાં કલ્પના બહારનું પાણી આવતા શાળાની સાધન-સામગ્રીને નુકસાન થયું છે. હાલ સમગ્ર સ્ટાફ અને ગ્રામજનોના સહયોગથી શાળાને ફરી કાર્યરત બનાવવા પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે."

હોન્ડ ગામની પ્રાથમિક શાળાને ભારે નુકસાન
હોન્ડ ગામની પ્રાથમિક શાળાને ભારે નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

ચીખલી તાલુકા સંઘના પ્રમુખ હિતેશ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, કાવેરીના રૌદ્ર સ્વરૂપને કારણે તાલુકાની અંદાજે છ જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં પૂરનું પાણી ઘૂસતાં પુસ્તકો, ફર્નિચર અને અન્ય શૈક્ષણિક સાધનોને નુકસાન થયું છે. આગામી બે દિવસમાં સફાઈ પૂર્ણ કરી શિક્ષણ કાર્ય ઝડપથી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અરુણ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "સમગ્ર જિલ્લામાં નુકસાનનો તાલુકા સ્તરે સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. સર્વેના આધારે રાજ્ય સરકારને અહેવાલ મોકલી ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. સાથે જ, જેમના પુસ્તકો અને અભ્યાસ સામગ્રીને નુકસાન થયું છે એવા વિદ્યાર્થીઓને સામાજિક સંસ્થાઓ અને દાતાઓના સહયોગથી જરૂરી સહાય પૂરી પાડી શિક્ષણ કાર્ય વહેલી તકે સામાન્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

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KAVERI RIVER FLOOD
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