નવસારી મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટે 1.87 લાખ મતદારો નિર્ણાયક, સ્લમ વિસ્તારોથી લઈને રિંગરોડ સુધી, જાણો દરેક વોર્ડનું મતગણિત
13 વોર્ડ, 52 બેઠકો, 192 મતદાન મથકો છે. નવસારીની પ્રથમ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ, 30 વર્ષથી ભાજપનો ગઢ.
Published : April 4, 2026 at 5:02 PM IST
નવસારી, (સ્થાનિક સંવાદદાતા): ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે. મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ સાથે રાજ્યના રાજકીય પક્ષોમાં ચહલપહલ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને નવસારી મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીએ લોકોમાં વિશેષ ઉત્સાહ અને રાજકીય રસ સર્જ્યો છે.
વર્ષ 2025માં ગુજરાત સરકારે અનેક નગરપાલિકાઓને મહાનગરપાલિકાનું માળખું આપ્યું હતું, જેમાં નવસારીનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે આ નવી રચના હેઠળ પ્રથમ વખત ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકાના કુલ 13 વોર્ડ અને 52 બેઠકો માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ભારે સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે.
એક વર્ષનું વહીવટદાર શાસન
નવસારી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ એક વર્ષ સુધી વહીવટદારનું શાસન રહ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન શહેરમાં 800 કરોડથી વધુના વિકાસકાર્યો થયા હોવાનું જણાવવામાં આવે છે. જોકે, આ વિકાસકાર્યોને લઈને અનેક પ્રશ્નો પણ ઉભા થયા છે, જે ચૂંટણીના મુખ્ય મુદ્દા બની ગયા છે.
અધૂરા વિકાસકાર્યો મોટો મુદ્દો
શહેરમાં હજુ પણ ઘણા મહત્વના વિકાસના કામો અધૂરા છે. રિંગરોડના અધૂરા કામોને કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા ગંભીર બની છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી તળાવ જોડાણના પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ શક્યા નથી. સ્લમ વિસ્તારોમાં ખુલ્લી ગટરો અને ગંદકીને કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી રહી છે.
નવસારી મહાનગરપાલિકાના વિસ્તરણમાં ઉમેરાયેલા બાર ગામોમાં હજુ પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ છે. બાંધકામોની મંજૂરીમાં 40 ટકા જમીન કપાતના રાજ્ય સરકારના નિર્ણયને કારણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રમાં મંદી આવી છે.
પૂરની સમસ્યા યથાવત
નવસારી શહેર પૂર્ણા નદીના કિનારે વસેલું છે. દર વર્ષે બે થી ત્રણ વખત પૂર જેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે. નદી કિનારે પ્રોટેક્શન વોલના અભાવને કારણે આ સમસ્યા વધુ ગંભીર બની છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ આ મુદ્દે વારંવાર રજૂઆતો કરી હોવા છતાં હજુ સુધી કોઈ નક્કર ઉકેલ આવ્યો નથી.
શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિ
શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની કમી સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. મંજૂર થયેલી ટીપીઓ (નગર આયોજન યોજનાઓ) પરના દબાણોને દૂર કરવામાં તંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું છે, જે શહેરના આયોજનમાં ખલેલ પહોંચાડે છે.
રાજકીય પરિસ્થિતિ: ભાજપનો ગઢ
રાજકીય દ્રષ્ટિએ નવસારી મહાનગરપાલિકા ભાજપ માટે મજબૂત ગઢ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ અહીં સત્તામાં છે. કોંગ્રેસ ગત ચૂંટણીમાં માત્ર પોતાનું ખાતું ખોલવામાં સફળ રહી હતી. ભાજપમાં આંતરિક વિવાદો હોવા છતાં ચૂંટણી સમયે એકતા જોવા મળે છે, જ્યારે કોંગ્રેસમાં સંગઠનનો અભાવ અને આંતરિક ગેરસમજ પક્ષને નબળું બનાવે છે.
મતગણિત: કોને કેટલો ફાયદો?
નવસારીમાં મતગણિત ચૂંટણીના પરિણામોને અસર કરનાર મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે.
હળપતિ (એસટી) સમાજ: લગભગ 30 ટકા મત
કોળી પટેલ સમાજ: 20 ટકા મત
દેસાઈ, મુસ્લિમ, જૈન, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના સમાજો પણ નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે.
સ્લમ વસ્તી મોટો પડકાર
શહેરની લગભગ 30 ટકા વસ્તી સ્લમ વિસ્તારોમાં રહે છે, જ્યાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ છે. માત્ર 20 ટકા લોકો સુવિધાસભર વિસ્તારોમાં વસવાટ કરે છે. પાણી, રસ્તા અને સ્વચ્છતા જેવી સમસ્યાઓ સ્લમ વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ ગંભીર છે, જે ચૂંટણીના મુખ્ય મુદ્દા બની શકે છે.
મતદારોની સંખ્યા અને મતદાન મથકો
નવસારી મહાનગરપાલિકામાં કુલ 3.5 લાખની વસ્તીમાંથી 1.87 લાખ મતદારો નોંધાયેલા છે. 192 મતદાન મથકો પર મતદાન યોજાશે.
પક્ષવાર તૈયારીઓ
ભાજપ: પાર્ટીએ 347 દાવેદારોમાંથી ઉમેદવારો પસંદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, જે તેની મજબૂત સંગઠનશક્તિ દર્શાવે છે. ભાજપ વિકાસના મુદ્દાઓ અને સંગઠનશક્તિ પર ભાર મૂકીને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યો છે.
કોંગ્રેસ: ઉમેદવારી પ્રક્રિયામાં વિલંબ અને આંતરિક ગેરસમજ પક્ષ માટે પડકારરૂપ બની રહી છે. કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવવાની અગ્નિ પરીક્ષા સમાન બની રહી છે.
વોર્ડ મુજબ મતદારોની વિગતો
|વોર્ડ નં.
|બેઠક 1
|બેઠક 2
|બેઠક 3
|બેઠક 4
|પુરુષ મતદારો
|સ્ત્રી મતદારો
|અન્ય
|કુલ મતદારો
|1
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|7540
|7051
|1
|14592
|2
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|અનુસૂચિત જાતિ
|સામાન્ય
|7926
|7639
|3
|15568
|3
|અનુસૂચિત જાતિ
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|6674
|6402
|2
|13078
|4
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|6373
|6486
|0
|12859
|5
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|9153
|9127
|0
|18280
|6
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|8335
|8346
|0
|16681
|7
|સા.
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|6301
|6544
|1
|12846
|8
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|5932
|5551
|1
|11484
|9
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|8832
|8713
|1
|17546
|10
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|5072
|4493
|4
|9569
|11
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|અનુસૂચિત જાતિ
|સામાન્ય
|5500
|4681
|0
|10181
|12
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|7883
|7887
|0
|15770
|13
|પછાત વર્ગ
|સામાન્ય
|અનુસૂચિત આદિજાતિ
|સામાન્ય
|9494
|9928
|0
|19422
નવસારી મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં ટ્રાફિક, ગટર વ્યવસ્થા, સ્લમ વિસ્તારોની સમસ્યાઓ, અધૂરા વિકાસકાર્યો, શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવા મૂળભૂત મુદ્દાઓ પ્રબળ રહેશે. મતદારો વિકાસ અને સુવિધાઓના આધારે પોતાના પ્રતિનિધિઓ પસંદ કરશે. મતગણિત અને સંગઠનશક્તિને કારણે ભાજપ મજબૂત સ્થિતિમાં દેખાય છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી અસ્તિત્વ બચાવવાની અગત્યની કસોટી બની રહી છે.
