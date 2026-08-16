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નવસારી: ચીખલીમાં કૌટુંબિક ઝઘડો બન્યો લોહિયાળ, માતાને બચાવવા વચ્ચે પડેલા પુત્રને પિતાએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો

પહેલા પત્ની પર છરી વડે હુમલો કર્યો, બાદમાં બચાવવા માટે આવેલા પુત્રને છાતીમાં છરી મારી હત્યા કરી

પહેલા પત્ની પર છરી વડે હુમલો કર્યો, બાદમાં બચાવવા માટે આવેલા પુત્રને છાતીમાં છરી મારી હત્યા કરી
પહેલા પત્ની પર છરી વડે હુમલો કર્યો, બાદમાં બચાવવા માટે આવેલા પુત્રને છાતીમાં છરી મારી હત્યા કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 4:56 PM IST

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નવસારી: ચીખલી તાલુકામાં સંબંધોને શર્મસાર કરતી હચમચાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. જે પિતાએ પુત્રને લાડકોડથી ઉછેર્યો, એ જ પિતાએ કૌટુંબિક ઝઘડામાં પોતાના યુવાન પુત્રની હત્યા કરી નાખી. માતાને બચાવવા વચ્ચે પડેલા પુત્ર પર પિતાએ ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો અને છાતીના ભાગે ઘા વાગતા તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું.

શું હતી ઘટના

ચીખલી તાલુકાના અંબાચ ગામે નિલેશભાઈ અને તેમની પત્ની ભારતીબેન વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. વાતચીત ઉગ્ર બનતા આરોપ છે કે નીલેશભાઈએ પત્ની પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. માતા પર હુમલો થતો જોઈ તેમનો યુવાન પુત્ર સુરજ વચ્ચે પડ્યો હતો પરંતુ ઝઘડો શાંત થવાને બદલે વધુ ઉગ્ર બન્યો અને આરોપી પિતાએ પોતાના જ પુત્ર સુરજ પર છરી વડે હુમલો કરી દીધો. છાતીના ભાગે ગંભીર ઘા લાગતા સુરજનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.

નરાધમ પિતાએ પુત્રની હત્યા કરી (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનામાં ભારતીબેન પણ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર ઘટનાને પગલે પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. એક નાની બાળકી પણ પિતા ગુમાવી બેઠી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, નીલેશભાઈ માત્ર એક મહિના અગાઉ જ પત્ની અને પુત્ર સાથે રહેવા આવ્યા હતા. જોકે, ઘરમાં થયેલા કંકાસે અંતે લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ચીખલી વિભાગના ડીવાયએસપી ભગીરથસિંહ ગોહિલ ના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીબેને પતિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ઘટના બાદ ફરાર થયેલા નીલેશની ચીખલી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી છે. હાલ આરોપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હેઠળ સળિયા પાછળ ધકેલી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ચીખલી પોલીસ સમગ્ર ઘટનાના કારણો અને અન્ય પાસાઓની વધુ તપાસ કરી રહી છે. પિતાના હાથે જ પુત્રની હત્યાની આ ઘટનાથી અંબાચ ગામ સહિત સમગ્ર ચીખલી પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી છે.

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