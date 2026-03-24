નવસારીના અમલસાડી ચીકુ માટે ખાસ ટ્રેન: ટ્રાન્સપોર્ટની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ, ગરમીમાં પણ સલામત પહોંચશે દિલ્હી-પંજાબ સુધી ચીકુ

Published : March 24, 2026 at 7:10 PM IST

નવસારી: જિલ્લો બાગાયતી ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે, ખાસ કરીને અમલસાડી ચીકુ દેશભરમાં પોતાની ગુણવત્તા અને સ્વાદ માટે ઓળખાય છે. દર વર્ષે ચીકુની સીઝન શરૂ થતાં જ દિલ્હી, રાજસ્થાન, પંજાબ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં તેની ભારે માંગ રહે છે. જોકે, ગરમીના દિવસો શરૂ થતાં જ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક મોટી સમસ્યા બની જાય છે જેના કારણે ખેડૂતો અને વેપારીઓને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે છે.

ટ્રાન્સપોર્ટની સમસ્યા શું હતી?
ચીકુના વ્યાપારીઓ જણાવે છે કે માર્ચની શરૂઆત સાથે ચીકુની આવક વધે છે, પરંતુ તહેવારો અને અન્ય પાકોની સીઝન સાથે ટ્રકની અછત ઉભી થાય છે. ટ્રાન્સપોર્ટરો દ્વારા વધારેલા ભાડા અને મર્યાદિત ઉપલબ્ધતાને કારણે ચીકુને સમયસર બજારો સુધી પહોંચાડવામાં મુશ્કેલી ઉભી થાય છે.

નવસારીના અમલસાડી ચીકુ માટે ખાસ ટ્રેન

સામાન્ય રીતે એક ટ્રકમાં 2000 બોક્સ લોડ થાય છે, પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિમાં 2400 બોક્સ સુધી ભરવામાં આવે છે. બોક્સને એકના ઉપર એક ગોઠવવાના કારણે 8 થી 9 સ્તર સુધી લોડિંગ થાય છે, જેનાથી લાંબા સમય સુધી મુસાફરી દરમિયાન નીચેના બોક્સમાં રહેલા ચીકુ બગડી જાય છે.

દિલ્હી પહોંચવામાં 4 દિવસથી વધુનો સમય લાગે છે જેના કારણે ગુણવત્તામાં ઘટાડો અને સીધું આર્થિક નુકસાન થાય છે. સાથે જ ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચમાં પ્રતિ બોક્સ 5 રૂપિયાનો વધારો ખેડૂતો માટે વધુ ભારરૂપ બન્યો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં નવસારીના અમલસાડ વિસ્તારના ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે ટ્રાન્સપોર્ટની સમસ્યા ગંભીર ચિંતા બની ગઈ હતી.

ન્યૂ એન્ચેલી રેલ્વે સ્ટેશન, નવસારી
ન્યૂ એન્ચેલી રેલ્વે સ્ટેશન, નવસારી

સરકારનો ઉકેલ: ખાસ ગુડ્સ ટ્રેન
આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે સરકારે મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. અમલસાડથી ચીકુ માટે વિશેષ ગુડ્સ ટ્રેન ફાળવવામાં આવી છે. 16 ડબ્બાવાળી આ ટ્રેન દ્વારા વહેલી સવારે અંદાજે 34,500 બોક્સ, એટલે કે લગભગ 80 હજાર મણ ચીકુ દિલ્હી માટે રવાના કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રેન મારફતે ઓછા સમયમાં અને સલામત રીતે ચીકુ પહોંચાડવામાં સરળતા રહેશે.

અમલસાડી ચીકુ
અમલસાડી ચીકુ

વેપારીઓનો પ્રતિસાદ
હવે અમલસાડ માર્કેટ યાર્ડના વેપારીઓ પણ ટ્રેન દ્વારા ચીકુ મોકલવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. અમલસાડ માર્કેટ યાર્ડના વ્યાપારી અશોક ભરવાણીએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાથી ગરમીના સમયમાં ચીકુ સમયસર બજારમાં પહોંચશે અને ગુણવત્તા જળવાઈ રહેશે. આગળ પણ આવકને ધ્યાનમાં રાખીને આવી ખાસ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે જેથી ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ મળે અને નુકસાનથી બચી શકાય.

આ પહેલ નવસારીના ચીકુ ઉદ્યોગ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ રહી છે જે ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંને માટે રાહતરૂપ બની છે. ટ્રકના વધતા ભાડા અને ગરમીમાં ચીકુ બગાડની સમસ્યા હવે ટ્રેનના આગમનથી દૂર થવાની આશા છે.

