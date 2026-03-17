નવસારી: બીલીમોરા નગરપાલિકામાં રસ્તાની ગુણવત્તાની ચકાસણીમાં ગુણવત્તા ન જળવાતા એન્જિનિયર સસ્પેન્ડ

Published : March 17, 2026 at 7:40 PM IST

નવસારી: સુરત પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી દ્વારા એક કડક અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેનાથી નગરપાલિકા તંત્રમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા નગરપાલિકામાં રસ્તાના કામોની ગુણવત્તા અંગે થયેલી ચકાસણી દરમિયાન ગંભીર ખામીઓ સામે આવતા પાલિકા એન્જિનિયર સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

માહિતી અનુસાર, બીલીમોરા નગરપાલિકામાં કાર્યરત એન્જિનિયર સંકેત પટેલ દ્વારા કરવામાં આવેલા રસ્તાના કામોમાં ગુણવત્તા જળવાઈ નહોતી. પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા સ્થળ નિરીક્ષણ અને ટેક્નિકલ ચકાસણી દરમિયાન કામમાં ધોરણોનું પાલન ન થતું હોવાનું સ્પષ્ટ થતા તેમને તરત જ વર્તમાન ફરજમાંથી મુક્ત કરી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

આ નિર્ણય બાદ નગરપાલિકા તંત્રમાં ભારે ચિંતા અને ગભરાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વહીવટદારો અને સત્તાધીશો વચ્ચે જવાબદારી અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે. આ કાર્યવાહી એ સંકેત આપે છે કે સરકારી કામોમાં બેદરકારી સહન કરવામાં નહીં આવે અને ગુણવત્તા બાબતે કોઈ પણ પ્રકારની સમજૂતી કરવામાં નહીં આવે.

આ મુદ્દે બીલીમોરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મનીષ પટેલે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે એન્જિનિયર સંકેત પટેલને રસ્તાના કામોની ગુણવત્તામાં ખામી હોવાના કારણે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે નગરપાલિકા દ્વારા પણ આ મામલે આંતરિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

તપાસ દરમિયાન કઈ ખામીઓ સામે આવી અને તેના માટે કોણ જવાબદાર છે તે અંગે ટૂંક સમયમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે. સાથે જ ભવિષ્યમાં આવા બનાવો ન બને તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. આ ઘટનાએ નગરપાલિકાના કામકાજમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીનું મહત્વ ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યું છે.

