નવસારી ચૂંટણીમાં ભાજપનો નવો પ્રયોગ: 52માંથી 44 બેઠકો પર નવા ચહેરાઓને ટિકિટ, માત્ર 8 જૂના રિપીટ
કુલ 52 બેઠકોમાં 26 મહિલા અને 26 પુરુષ ઉમેદવારો, મહિલાઓમાં 23 નવા ચહેરા, પુરુષોમાં 21 નવા, ભાજપે યુવા અને નવી પેઢી પર ભરોસો મૂક્યો.
Published : April 11, 2026 at 1:17 PM IST
નવસારી: મહાનગરપાલિકાની આવનારી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ભાજપે આખરે 52 બેઠકો માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી દીધી છે. આ યાદીમાં સૌથી મોટું આકર્ષણ ‘નો-રિપીટ થિયરી’ છે, જેમાં પક્ષે મોટા પાયે નવા ચહેરાઓ પર દાવ લગાવ્યો છે.
44 નવા ચહેરા, માત્ર 8 જૂના
ભાજપે કુલ 52 બેઠકોમાંથી 44 બેઠકો પર નવા ઉમેદવારોને તક આપી છે, જ્યારે માત્ર 8 જ હાલના અથવા પૂર્વ કોર્પોરેટરોને ફરીથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી પક્ષે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે તે આ વખતે તાજી ઉર્જા અને નવા વિઝન સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરવા માંગે છે.
મહિલા-પુરુષ ઉમેદવારોનું સંતુલન
ભાજપે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં લિંગ સમતુલા જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કુલ 26 મહિલા ઉમેદવારોમાંથી 23 નવા ચહેરાઓ છે, જ્યારે માત્ર 3 મહિલાઓને ફરી તક આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ, 26 પુરુષ ઉમેદવારોમાંથી 21 નવા છે અને 5 ઉમેદવારો રિપીટ થયા છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે પક્ષે નવી પેઢીને આગળ લાવવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે.
મુખ્ય વોર્ડના ઉમેદવારો
જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોમાં કેટલાક મુખ્ય નામો આ પ્રમાણે છે:
વોર્ડ નં. 1: કેયુરી જયદીપભાઈ દેસાઈ
વોર્ડ નં. 2: કૃતિકાબેન અક્ષયભાઈ પાટીલ
વોર્ડ નં. 5: મુકેશ સુરેશચંદ્ર અગ્રવાલ
વોર્ડ નં. 8: નીતુબેન રવિકુમાર શાહ અને નરેશકુમાર પુરોહિત
વોર્ડ નં. 10: સુનિલ રઘુનાથ પાટીલ
વોર્ડ નં. 11: પરેશભાઈ દિનેશભાઈ ભારતીય
વોર્ડ નં. 13: વિજયભાઈ મંગુભાઈ રાઠોડ
રાજકારણમાં નવી દિશા
ભાજપના આ નિર્ણયથી નવસારીના સ્થાનિક રાજકારણમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી રહી છે. એક તરફ નવા ચહેરાઓને તક મળતા ઉત્સાહ છે, તો બીજી તરફ કેટલાક જૂના કાર્યકરોમાં નારાજગી પણ જોવા મળે છે. પક્ષે આ પગલાં દ્વારા વિકાસ કેન્દ્રિત રાજકારણ અને નવી વિચારસરણીને પ્રાધાન્ય આપવાનો સંદેશ આપ્યો છે.
હવે જોવાનું રહેશે કે મતદારો આ નવા ચહેરાઓ પર કેટલો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે અને આવનારી ચૂંટણીમાં તેનું શું પરિણામ આવે છે. નવસારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે હવે માત્ર થોડા જ દિવસો બાકી છે, અને ભાજપના આ નિર્ણયથી ચૂંટણીની રસદારતા વધી ગઈ છે.
આ પણ વાંચો...