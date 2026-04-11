નવસારી ચૂંટણીમાં ભાજપનો નવો પ્રયોગ: 52માંથી 44 બેઠકો પર નવા ચહેરાઓને ટિકિટ, માત્ર 8 જૂના રિપીટ

કુલ 52 બેઠકોમાં 26 મહિલા અને 26 પુરુષ ઉમેદવારો, મહિલાઓમાં 23 નવા ચહેરા, પુરુષોમાં 21 નવા, ભાજપે યુવા અને નવી પેઢી પર ભરોસો મૂક્યો.

52માંથી 44 બેઠકો પર નવા ચહેરાઓને ટિકિટ
52માંથી 44 બેઠકો પર નવા ચહેરાઓને ટિકિટ (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 11, 2026 at 1:17 PM IST

નવસારી: મહાનગરપાલિકાની આવનારી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ભાજપે આખરે 52 બેઠકો માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી દીધી છે. આ યાદીમાં સૌથી મોટું આકર્ષણ ‘નો-રિપીટ થિયરી’ છે, જેમાં પક્ષે મોટા પાયે નવા ચહેરાઓ પર દાવ લગાવ્યો છે.

44 નવા ચહેરા, માત્ર 8 જૂના

ભાજપે કુલ 52 બેઠકોમાંથી 44 બેઠકો પર નવા ઉમેદવારોને તક આપી છે, જ્યારે માત્ર 8 જ હાલના અથવા પૂર્વ કોર્પોરેટરોને ફરીથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી પક્ષે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે તે આ વખતે તાજી ઉર્જા અને નવા વિઝન સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરવા માંગે છે.

નવસારી ચૂંટણીમાં ભાજપનો નવો પ્રયોગ (Etv Bharat Gujarat)

મહિલા-પુરુષ ઉમેદવારોનું સંતુલન

ભાજપે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં લિંગ સમતુલા જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કુલ 26 મહિલા ઉમેદવારોમાંથી 23 નવા ચહેરાઓ છે, જ્યારે માત્ર 3 મહિલાઓને ફરી તક આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ, 26 પુરુષ ઉમેદવારોમાંથી 21 નવા છે અને 5 ઉમેદવારો રિપીટ થયા છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે પક્ષે નવી પેઢીને આગળ લાવવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે.

મુખ્ય વોર્ડના ઉમેદવારો

જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોમાં કેટલાક મુખ્ય નામો આ પ્રમાણે છે:

વોર્ડ નં. 1: કેયુરી જયદીપભાઈ દેસાઈ

વોર્ડ નં. 2: કૃતિકાબેન અક્ષયભાઈ પાટીલ

વોર્ડ નં. 5: મુકેશ સુરેશચંદ્ર અગ્રવાલ

વોર્ડ નં. 8: નીતુબેન રવિકુમાર શાહ અને નરેશકુમાર પુરોહિત

વોર્ડ નં. 10: સુનિલ રઘુનાથ પાટીલ

વોર્ડ નં. 11: પરેશભાઈ દિનેશભાઈ ભારતીય

વોર્ડ નં. 13: વિજયભાઈ મંગુભાઈ રાઠોડ

કુલ 52 બેઠકોમાં 26 મહિલા અને 26 પુરુષ ઉમેદવારો
કુલ 52 બેઠકોમાં 26 મહિલા અને 26 પુરુષ ઉમેદવારો (Etv Bharat Gujarat)

રાજકારણમાં નવી દિશા

ભાજપના આ નિર્ણયથી નવસારીના સ્થાનિક રાજકારણમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી રહી છે. એક તરફ નવા ચહેરાઓને તક મળતા ઉત્સાહ છે, તો બીજી તરફ કેટલાક જૂના કાર્યકરોમાં નારાજગી પણ જોવા મળે છે. પક્ષે આ પગલાં દ્વારા વિકાસ કેન્દ્રિત રાજકારણ અને નવી વિચારસરણીને પ્રાધાન્ય આપવાનો સંદેશ આપ્યો છે.

હવે જોવાનું રહેશે કે મતદારો આ નવા ચહેરાઓ પર કેટલો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે અને આવનારી ચૂંટણીમાં તેનું શું પરિણામ આવે છે. નવસારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે હવે માત્ર થોડા જ દિવસો બાકી છે, અને ભાજપના આ નિર્ણયથી ચૂંટણીની રસદારતા વધી ગઈ છે.

