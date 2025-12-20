નવસારી: બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા બનાવેલ પક્ષીઘરમાં જાળવણીનો અભાવ, અંદાજે 30થી 40 જેટલા પક્ષીઓ ઉડી ગયા
પાંજરાની જાળીમાં કાણા પડી જતા અનેક પક્ષીઓ ઉડી જવાની ઘટના સામે આવી છે, જે પાલિકાની બેદરકારીને ઉજાગર કરે છે.
નવસારી: બીલીમોરા શહેરમાં નગરપાલિકા દ્વારા લાખોના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ પક્ષીઘરની દયનીય હાલતમાં, શહેરીજનોમાં નિરાશા
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં નગર પાલિકા દ્વારા લાખોના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ પક્ષીઘરની દયનીય હાલત સામે આવતા શહેરીજનોમાં નિરાશા ફેલાઈ છે. માત્ર બે વર્ષ પહેલાં બનેલું આ પક્ષીઘર જાળવણીના અભાવે ધીમે ધીમે વેરાન બનતું જઈ રહ્યું છે. પાંજરાની જાળીમાં કાણા પડી જતા અનેક પક્ષીઓ ઉડી જવાની ઘટના સામે આવી છે, જે પાલિકાની બેદરકારીને ઉજાગર કરે છે.
બીલીમોરા નગર પાલિકાએ વર્ષ 2023માં પાલિકા નજીક આવેલા બાગનું રિનોવેશન કરી અંદાજે 35 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે દેશી અને વિદેશી પક્ષીઓ માટે વિશાળ પક્ષીઘર બનાવ્યું હતું. પક્ષીઘર શરૂ થતાં જ શહેરના નાગરિકોને પરિવાર સાથે ફરવા માટે એક આકર્ષક સ્થળ મળ્યું હતું. સાથે જ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે આવનાર શ્રદ્ધાળુઓ પણ પક્ષીઘરની મુલાકાત લેતા હતા.
પરંતુ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન પાલિકામાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને બાદમાં થયેલી અવ્યવસ્થાને કારણે પક્ષીઘર પ્રત્યે યોગ્ય ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. પાલિકાના શાસકો દ્વારા દુર્લક્ષ્ય સેવાતા પક્ષીઘરની જવાબદારી માત્ર ઇજારદારના ભરોસે રહી હતી. પરિણામે પક્ષીઓ માટે બનાવવામાં આવેલી વિશાળ પાંજરાની ઉપરની જાળીઓમાં કાણા પડી ગયા છે, જેના કારણે નાના પક્ષીઓ બહાર ઉડી રહ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 30થી 40 જેટલા પક્ષીઓ ઉડી ગયા છે. જ્યારે શરૂઆતમાં પક્ષીઘરમાં અઢીસોથી વધુ પક્ષીઓ રાખવામાં આવ્યા હતા. પાલિકાની બેદરકારીને કારણે દક્ષિણ ગુજરાતની પાલિકાઓમાં એકમાત્ર બીલીમોરા પાલિકા હસ્તકનું આ પક્ષીઘર હવે પોતાની ચમક ગુમાવી રહ્યું છે.
આ મામલે વિપક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા તાત્કાલિક સમારકામ કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે. બીજી તરફ પાલિકા પ્રમુખે પક્ષીઓ ઉડી ગયાની વાત સ્વીકારી છે. તેમણે જણાવ્યું કે પાંજરાની નવી જાળી મંગાવી સમારકામ કરાશે અને નવા પક્ષીઓ લાવી પક્ષીઘરને ફરી જીવંત બનાવવામાં આવશે.
