નવસારી: બોરીયાચ ટોલ મામલે વિવાદ બાદ તંત્રનો નિર્ણય, સ્થાનિક વાહનોને ટોલમાંથી અપાઈ છૂટ
"ના કર સમિતિ"ના દબાણ બાદ તંત્રએ હાલ પૂરતી સ્થાનિક વાહનચાલકોને ટોલ મુક્તિ આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.
Published : May 9, 2026 at 6:02 PM IST
નવસારી : જિલ્લામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે નં. 48 પર આવેલા બોરિયાચ ટોલનાકા પર સ્થાનિક GJ-21 વાહનો પાસેથી ફરી ટોલ વસૂલાત શરૂ થતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. જોકે સ્થાનિકોના વિરોધ, રાજકીય આગેવાનોની રજૂઆતો અને "ના કર સમિતિ"ના દબાણ બાદ તંત્રએ હાલ પૂરતી સ્થાનિક વાહનચાલકોને ટોલ મુક્તિ આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. જેના કારણે નવસારીવાસીઓમાં રાહત અને ખુશીની લાગણી ફેલાઈ છે.
ભારત સરકારની નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા સુરતના કામરેજ નજીક માનવરહિત ઓટોમેટેડ ડિજિટલ ટોલ પ્લાઝા શરૂ કરવામાં આવ્યા બાદ બોરિયાચ ટોલનાકા પર પણ સ્થાનિક વાહનોને મળતી અગાઉની ટોલ મુક્તિ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. જેના કારણે રોજિંદા અવરજવર કરતા સ્થાનિક વાહનચાલકો, વેપારીઓ અને ખેડૂતોમાં નારાજગી ફાટી નીકળી હતી.
સ્થાનિક લોકો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન સાથે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. "ના કર સમિતિ"એ પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો GJ-21 વાહનોને ટોલ મુક્તિ નહીં મળે તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. બીજી તરફ વાંસદાના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અનંત પટેલે કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીને પત્ર લખી સ્થાનિક વાહનોને ટોલમાં છૂટ આપવાની માંગ કરી હતી.
આ દરમિયાન જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભુરાલાલ શાહ, ધારાસભ્ય રાકેશ દેસાઈ સહિતના આગેવાનોએ પણ જિલ્લા કલેક્ટર અને હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. ત્યારબાદ કલેક્ટર દ્વારા કામચલાઉ ધોરણે બોરિયાચ ટોલનાકા પર બંને તરફ બે-બે લેન સ્થાનિક વાહનો માટે અનામત રાખી ટોલ મુક્તિ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
ટોલ મુક્તિની જાહેરાત થતા સ્થાનિક વાહનચાલકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. સાથે જ આગેવાનો દ્વારા કાયમી ધોરણે સ્થાનિકોને ટોલ મુક્તિ મળે તે માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત ચાલુ રાખવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.
