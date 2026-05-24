નવસારી: ગેરકાયદેસર રેતી ખનન પર મોટી કાર્યવાહી, 5 હિટાચી, 6 બોટ અને 12 ટ્રક જપ્ત
છેલ્લા છ મહિનાથી ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર રેતી ખનનના ધંધાનો તંત્રએ કર્યો પર્દાફાશ, મુખ્યમંત્રી સુધી ફરિયાદ પહોંચતા પ્રશાસન હરકતમાં આવ્યું.
Published : May 24, 2026 at 4:23 PM IST
નવસારી : જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરનારા માફિયાઓ સામે તંત્રએ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પૂર્ણા નદી પર આવેલા આમડપોર ગામે છેલ્લા છ મહિનાથી ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર રેતી ખનનનો પર્દાફાશ થયો છે. આ મામલે મુખ્યમંત્રી સુધી ફરિયાદ પહોંચતા પ્રશાસન સક્રિય થયું હતું.
નવસારી પ્રાંત અધિકારી અને વિવિધ વિભાગોની સંયુક્ત ટીમે સ્થળ પર દરોડો પાડી મોટી માત્રામાં મશીનરી અને વાહનો જપ્ત કર્યા છે. આ કાર્યવાહીમાં આશરે બે કરોડ રૂપિયાનું મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલમાં પાંચ હિટાચી મશીન, છ બોટ અને બાર ખાલી ટ્રકોનો સમાવેશ થાય છે.
આમડપોર ગામ નજીક પૂર્ણા નદીના પટને નુકસાન પહોંચાડી મોટા પાયે રેતી ખનન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. સ્થાનિક ગ્રામજનો અને આગેવાનોએ વારંવાર રજૂઆત કરી હતી, છતાં ખનન માફિયાઓ બેફામ રીતે નદીમાંથી રેતી કાઢતા હતા. આખરે ગામના આગેવાનોએ મુખ્યમંત્રીને લેખિત ફરિયાદ કરતાં જિલ્લા પ્રશાસન અને ખાણ-ખનીજ વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી.
નવસારી પ્રાંત અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ ડીઆઈએલઆર, આરટીઓ અને ખાણ-ખનીજ વિભાગની ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું. સ્થળ પર માપણીની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ખાણ અને ખનીજ વિભાગના અધિકારી પ્રવીણ ખાંભલાએ જણાવ્યું હતું કે કલેક્ટરની સૂચના અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન રોયલ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર દિવ્યાંત શિરોયા, માઇન્સ સુપરવાઇઝર સંદીપ રાઉત અને સર્વેક્ષક નરેન્દ્રસિંહ ચૌહાણે સ્થળ તપાસ અને માપણી કરી હતી. ડીઆઈએલઆર દ્વારા માપણી શીટ રજૂ થયા બાદ ગૌચર જમીનમાં ખનન થયું છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આમડપોર ગામની ગૌચર જમીન પર પણ ગેરકાયદેસર માટી ખનન થતું હોવાની ફરિયાદો મળી છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ નવસારી ખાણ-ખનીજ વિભાગની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા કર્યા છે. છેલ્લા છ મહિનાથી ચાલતા ગેરકાયદેસર ધંધાની જાણ તંત્રને કેમ ન થઈ તે મુદ્દે સ્થાનિકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
