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નવસારી: ઘોડવણી ગામમાં પાલતુ શ્વાને દીપડાને ભગાડ્યો, ત્રણ લોકોને બચાવી પોતે ગુમાવ્યો જીવ

આ ઘટના બાદ વન વિભાગે દીપડાને પકડવા માટે વિસ્તારમાં પાંજરું ગોઠવી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ઘોડવણી ગામમાં પાલતુ શ્વાને દીપડાને ભગાડ્યો
ઘોડવણી ગામમાં પાલતુ શ્વાને દીપડાને ભગાડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 8:00 AM IST

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નવસારી : જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના ઘોડવણી ગામમાંથી માનવતા અને વફાદારીની હૃદયસ્પર્શી ઘટના સામે આવી છે, જેણે સૌની આંખો ભીની કરી દીધી છે. વહેલી સવારે શિકારની શોધમાં આવેલા દીપડાએ રેસ્ટોરન્ટ બહાર સૂઈ રહેલા ત્રણ લોકો પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ તે પહેલાં જ વિશાલ પટેલનો પાલતુ જર્મન શેફર્ડ 'નેક્ટર' દીપડા સામે દીવાલ બનીને ઊભો રહી ગયો.

પોતાની જિંદગીની પરવા કર્યા વિના તેણે દીપડા સાથે જીવલેણ જંગ લડી અને ત્રણ નિર્દોષ લોકોનો જીવ બચાવી લીધો. આ બહાદુરીની કિંમત તેને પોતાનો જીવ ગુમાવીને ચૂકવવી પડી. ઘટના બાદ વન વિભાગે દીપડાને પકડવા માટે વિસ્તારમાં પાંજરું ગોઠવી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ઘોડવણી ગામમાં પાલતુ શ્વાને દીપડાને ભગાડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ઘોડવણી ગામની ઝાડીઓમાં છુપાયેલો એક ખૂંખાર દીપડો પોતાના શિકારની શોધમાં હતો. જેમ જ દીપડો હુમલો કરવા આગળ વધ્યો, તેમ વિશાલ પટેલનો પાલતુ જર્મન શેફર્ડ 'નેક્ટર' તેની સામે અડીખમ ઊભો રહી ગયો. પોતાના જીવની જરા પણ ચિંતા કર્યા વિના તેણે દીપડા પર સીધો હુમલો કર્યો. બંને વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ભયંકર સંઘર્ષ ચાલ્યો. દીપડાના તીક્ષ્ણ નખ અને દાંતના ગંભીર ઘા છતાં પણ નેક્ટર પાછો હટ્યો નહીં. અંતે તેની બહાદુરી સામે દીપડાને ત્યાંથી ભાગવું પડ્યું. સંઘર્ષનો અવાજ સાંભળીને સૂઈ રહેલા ત્રણેય લોકો જાગી ગયા અને તેમનો જીવ બચી ગયો.

ત્રણ લોકોના જીવ બચ્યા
ત્રણ લોકોના જીવ બચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દીપડાના આ હુમલામાં ત્રણ જિંદગીઓ તો બચી ગઈ, પરંતુ આ જીતની સૌથી મોટી કિંમત નેક્ટરે પોતાના પ્રાણોનું બલિદાન આપીને ચૂકવી. ગંભીર ઇજાઓના કારણે આ વીર શ્વાને ઘટનાસ્થળે જ અંતિમ શ્વાસ લીધા. છેલ્લા અઢી વર્ષથી પરિવારના સભ્યની જેમ સાથે રહેલો નેક્ટર હવે નથી, જેના કારણે તેનો માલિક પરિવાર અને આખું ગામ ઊંડા શોકમાં ગરકાવ છે.

પાલતુ શ્વાન 'નેક્ટર'
પાલતુ શ્વાન 'નેક્ટર' (ETV Bharat Gujarat)

દરેક વ્યક્તિ તેની વફાદારી અને બહાદુરીને સલામ કરી રહી છે. બીજી તરફ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગે વિસ્તારમાં પાંજરું મૂકી દીપડાને પકડવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જોકે હજુ સુધી દીપડો પકડાયો નથી. અધિકારીઓએ ગ્રામજનોને રાત્રિના સમયે સાવચેત રહેવા અને એકલા બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરી છે.

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NAVSARI NEWS
CHIKHLI FOREST
GHODVANI VILLAGE
PET DOG CHASED AWAY LEOPARD
LEOPARD ATTACK IN GHODVANI

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