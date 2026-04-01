નવસારી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી પહેલા ભાજપે દાવેદારોની સાંભળવાનું શરૂ કર્યું
પ્રદેશ કક્ષાએથી આવેલા નિરીક્ષકોની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી, જેના કારણે રાજકીય ચહલપહલ વધી ગઈ છે.
Published : April 1, 2026 at 10:26 PM IST
નવસારી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં પહેલાં જ નવસારી જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુક દાવેદારોની સાંભળણી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા તેમજ શહેર સ્તરે કાર્યકરોને તક આપી તેમની દાવેદારી નોંધાવવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. પ્રદેશ કક્ષાએથી આવેલા નિરીક્ષકોની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી, જેના કારણે રાજકીય ચહલપહલ વધી ગઈ છે.
નવસારી જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે નવસારી અને જલાલપોર તાલુકા પંચાયત તેમજ તેના અંતર્ગત આવતી જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે કાર્યકરોને પોતાની રજૂઆત કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. અહીં પ્રદેશના નિરીક્ષકોએ ટિકિટ ઇચ્છુક કાર્યકરો, આગેવાનો અને અન્ય કાર્યકરોને વિગતવાર સાંભળ્યા હતા. ખાસ વાત એ રહી કે જલાલપોર તાલુકા પંચાયતમાંથી રાજીનામું આપનાર તેમજ સંગઠનથી નારાજ આગેવાનો પણ ફરી સક્રિય બની દાવેદારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા.
બીજી તરફ સિંધુ સાંસ્કૃતિક ભવન ખાતે નવસારી મહાનગર પાલિકાની 13 વોર્ડની કુલ 52 બેઠકો માટે શહેરના કાર્યકરો અને દાવેદારોને સાંભળવામાં આવ્યા હતા. નવસારી મહાનગર પાલિકાની આ પ્રથમ ચૂંટણી હોવાથી પૂર્વ નગરસેવકો, અનુભવી આગેવાનો અને યુવા કાર્યકરોમાં વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. અનેક દાવેદારોએ પોતાના કામકાજ અને લોકપ્રિયતા દર્શાવતા ફોર્મ રજૂ કર્યા હતા.
ગણદેવી તાલુકા પંચાયતની 24 બેઠકો માટે પણ નોંધપાત્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો, જેમાં લગભગ 60 કાર્યકરોએ ચૂંટણી લડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. ઉપરાંત ગણદેવી તાલુકા હેઠળ આવતી 6 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે 23 દાવેદારો મેદાનમાં છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ભાજપમાં ટિકિટ માટે ભારે સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે અનેક પૂર્વ નગરસેવકો અને અનુભવી દાવેદારોએ ફરી ટિકિટ માટે દાવેદારી નોંધાવી છે અને જો તક મળશે તો જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. સાથે જ પક્ષના નિર્ણયને સ્વીકારવાની ભાવના પણ વ્યક્ત કરી છે. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે આવનારી ચૂંટણીમાં નવસારી જિલ્લાની તમામ સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં ભાજપ વિજય મેળવશે.
પ્રદેશમાંથી આવેલા નિરીક્ષકો દ્વારા તમામ દાવેદારોની યાદી તૈયાર કરી તેને પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ યોગ્ય તપાસ અને મૂલ્યાંકન બાદ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. હવે સૌની નજર એ વાત પર છે કે ભાજપ કયા ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતારે છે અને આવનારી ચૂંટણીમાં કયા નવા ચહેરાઓને તક મળે છે.
આ પણ વાંચો: