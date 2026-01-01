ETV Bharat / state

નવા વર્ષની શરૂઆતમાં નવસારી પંથકમાં વરસાદી માહોલ, ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા

જેથી નવા વર્ષના શરૂઆતમાં જ ખેડૂતોના માથે સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે.

નવસારી પંથકમાં વરસાદી માહોલ
નવસારી પંથકમાં વરસાદી માહોલ
નવસારી : જિલ્લાના મરોલી અને રેશમા પંથકમાં આજે વહેલી સવારે વરસાદી ઝાપટાંની શરૂઆત થઈ હતી. જેને લઇ નવસારી થી સુરત અને સુરત થી નવસારી નોકરીયાત વર્ગને હાલાકી પડી હતી. કારણ કે જોરદાર ઝાપટાની વચ્ચે તેઓએ પોતાના વાહનો થોભાવી વરસાદથી બચવા રસ્તાના કિનારે આવેલ દુકાનો અને ઘરોના સહારા લેવાનો વારો આવ્યો હતો.

નવસારી જિલ્લો બાગાયતી પાકોનો વિસ્તાર તરીકે ગુજરાતમાં જાણીતો છે. આજે વહેલી સવારે પડેલા વરસાદી ઝાપટાના કારણે કેરી, ચીકુ, શાકભાજી પાક પકવતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. પાછલા વર્ષોમાં પણ ખેડૂતોએ નુકસાની સહન કર્યા સિવાય બીજું કંઈ મેળવ્યું નથી, અત્યારે નવા વર્ષના શરૂઆતમાં જ વરસાદી ઝાપટાની શરૂઆત થતાં ખેડૂતો મુંજાયા છે.

"હાલ વરસાદી ઝાપટાને કારણે ખેતીવાડીમાં નુકસાનની આશંકાઓ દેખાય રહી છે. કારણ કે હાલ આંબાની કલમ પર મોર આવવાની શરૂઆત થઈ છે. વરસાદી ઝાપટાના કારણે મોર ખરણ થવાની શક્યતાઓ વધી છે. જો મોરનું ખરણ વધુ થાય તો તેની સીધી અસર કેરી પાક પર પડી શકે છે." - હિતેશભાઈ પરમાર, ખેડૂત

ખેડુત નરેન્દ્રભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, બીજી તરફ શાકભાજી પાકોમાં પણ વરસાદી પાણી લાગવાના કારણે જીવાત પડવાની શક્યતાઓ પણ સેવાઈ રહી છે. જેથી નવા વર્ષના શરૂઆતમાં જ ખેડૂતોના માથે સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે.

