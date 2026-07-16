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નવસારી: ધડાકેદાર અવાજ કરતી બુલેટચાલકો પર વાંસદા પોલીસની તવાઈ, 6 મૉડિફાઇડ બુલેટ કબજે

પોલીસનું કહેવું છે કે અવાજ પ્રદૂષણ ફેલાવતા તત્વો સામે કોઈપણ પ્રકારની ઢીલ રાખવામાં આવશે નહીં.

ધડાકેદાર અવાજ કરતી બુલેટચાલકો પર વાંસદા પોલીસની તવાઈ
ધડાકેદાર અવાજ કરતી બુલેટચાલકો પર વાંસદા પોલીસની તવાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 7:00 PM IST

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નવસારી : જિલ્લાના વાંસદા પોલીસ દ્વારા અવાજ પ્રદૂષણ ફેલાવતા મોડિફાઇડ બુલેટ સાયલેન્સર સામે વિશેષ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જાહેર માર્ગો પર ધડાકેદાર અવાજ સાથે વાહન ચલાવી લોકોમાં ભય અને અસુવિધા ઉભી કરતા વાહનચાલકો સામે પોલીસે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ અભિયાન દરમિયાન પોલીસે 6 મોડિફાઇડ સાયલેન્સર ધરાવતી બુલેટ મોટરસાયકલો કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

વાંસદા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયદીપસિંહ ચાવડાના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહી દરમિયાન વાહનોની સઘન ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને કંપની દ્વારા મંજૂર કરાયેલા સાયલેન્સરની જગ્યાએ ગેરકાયદેસર રીતે મૉડિફાઇડ સાયલેન્સર લગાવી ધડાકેદાર અવાજ કરતા વાહનચાલકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

ધડાકેદાર અવાજ કરતી બુલેટચાલકો પર વાંસદા પોલીસની તવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયદીપસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "મૉડિફાઇડ સાયલેન્સરના કારણે માત્ર અવાજ પ્રદૂષણ જ નહીં પરંતુ જાહેર શાંતિ પણ ભંગ થાય છે. આવા વાહનચાલકો સામે આગામી દિવસોમાં પણ સતત ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવશે અને નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સાથે જ પોલીસે તમામ બુલેટ માલિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ કંપની દ્વારા મંજૂર કરાયેલા મૂળ સાયલેન્સરનો જ ઉપયોગ કરે અને વાહનમાં કોઈપણ પ્રકારના ગેરકાયદેસર ફેરફાર ન કરે. નિયમોનું પાલન કરીને સુરક્ષિત અને જવાબદાર રીતે વાહન ચલાવવા પણ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે."

6 મોડિફાઇડ બુલેટ કબજે
6 મોડિફાઇડ બુલેટ કબજે (ETV Bharat Gujarat)

વાંસદા પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીને કારણે મોડિફાઇડ સાયલેન્સર લગાવીને જાહેર માર્ગો પર ફરતા વાહનચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આવી ઝુંબેશ આગામી દિવસોમાં પણ યથાવત રહેશે અને અવાજ પ્રદૂષણ ફેલાવતા તત્વો સામે કોઈપણ પ્રકારની ઢીલ રાખવામાં આવશે નહીં.

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