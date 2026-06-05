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નવસારી: ગણદેવીમાં પિતાએ સગી દીકરી પર ત્રણ દિવસ સુધી દુષ્કર્મ આચર્યું, પોલીસ કરી ધરપકડ

નરાધમ પિતાને અમદાવાદથી પકડી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની આરોગ્ય તપાસ કરાવી, પિતાની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 9:48 AM IST

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નવસારી : દીકરી અને પિતાનો સંબંધ ધરતીનો સૌથી સુંદર અને પવિત્ર સંબંધ છે, પરંતુ કળિયુગમાં આ સંબંધને કેટલાક નરાધમો લજવી રહ્યા છે. નવસારીના ગણદેવી તાલુકામાં પણ આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં પિતાએ પોતાની 14 વર્ષની દીકરી ઉપર સતત ત્રણ દિવસ સુધી દુષ્કર્મ આચરી પિતા પુત્રના સંબંધને કલંકિત કર્યો છે. ગણદેવી પોલીસે હવસખોર પિતાની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યો છે.

નવસારીના ગણદેવી તાલુકાના એક વિસ્તારમાં 14 વર્ષની બાળકીને તેના પિતાએ પીંખી નાંખી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં રહેતો પિતા દરજી કામ કરતો હતો અને વર્ષ 2024માં વતન પરત ફર્યો હતો. નરાધમ પિતા પોતાની જ બાળાના શરીરનો ભૂખો બન્યો હતો અને વારંવાર તેની છેડતી કરતો રહેતો હતો. દરમિયાન ગત 9,10 અને 11 મે, 2026 સતત ત્રણ દિવસો સુધી જ્યારે માતા નોકરીએ જતી, એ સમયે દરજી કામ કરતો પિતા પોતાની જ દીકરીને બેડરૂમમાં લઈ જઈ, તેની સાથે જબરદસ્તીથી પોતાની હવસ સંતોષી હતી. સાથે જ દીકરીને ગર્ભ નિરોધક ગોળી પીવડાવી, તેને કોઈને કઈ કહેશે તો જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી પણ આપી હતી. પિતાની હેવાનિયતનો ભોગ બનેલી દીકરી માતાને કંઈ કહી શકી ન હતી. પરંતુ તેણે પોતાના જ સંબંધીની દીકરી પણ સહેલીને પોતાની આપવીતી વર્ણવી હતી.

ભગીરથસિંહ ગોહિલ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, ચીખલી વિભાગ, નવસારી (ETV Bharat Gujarat)

પીડિતાની સહેલીએ તેની માતાને કહ્યું કે તમારી દીકરી સાથે ખૂબ ખોટું થયું છે, તમારે એને પૂછવું જોઈએ. જેથી ઘટનાના 15 દિવસ બાદ માતાએ પોતાની દીકરીને બોલાવી, પરિજનના ઘરે લઈ જઈ તેને સમજાવી તેની સાથે ઘટેલી હેવાનિયત વિશે પૂછતા તેણે રડતા રડતા પોતાની અપાવીતી જણાવી હતી. ખુદના પતિએ અને દીકરીના સગા બાપે પોતાની જ વહાલસોયીને પીંખી હોવાનું જાણતા જ માતાએ ગણદેવી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ગણદેવી પોલીસે પોસ્કો અને દુષ્કર્મની ધારાઓ હેઠળ ગુનો નોંધી, ઘરેથી ભાગી છૂટેલા નરાધમ પિતાને અમદાવાદથી પકડી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની આરોગ્ય તપાસ કરાવી, પિતાની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યો હતો.

ચીખલી વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "નવસારી જિલ્લામાંથી એક અત્યંત ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પિતાએ પોતાની પુત્રીને દુષ્કર્મ આચરવાનું જણાય આવેલ છે, તેની કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આજે આરોપી પિતાને કાયદેસરની ધરપકડ કરી એફએસએલ અને મેડિકલ તપાસ કરાવી નામદાર કોર્ટમાં હાજર કરેલ છે. જેના રિમાન્ડ મેળવી જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે. આગળની તપાસમાં તેના એફએસએલ, સેમ્પલ ડીએનએ, સેમ્પલના મેચિંગ કામગીરી કરી તપાસ આગળ વધારવામાં આવી છે."

આ મુદ્દે પીડિતાની માતાએ જણાવ્યું હતું કે, મારી પુત્રીની ઉંમર 14 વર્ષની છે. જ્યારે મારા પતિની ઉંમર 43 વર્ષની છે. મારા પતિએ મારી પુત્રી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું છે, જેથી તંત્રને મારી એટલી વિનંતી છે મારા પતિને સાત વર્ષની સજા નહીં પરંતુ આજીવન કેદ અથવા ફાંસીની સજા મળવી જોઈએ સાથે આ કેસ ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવે જેથી કરીને આરોપીને સખતમાં સખત સજા વહેલી મળે અને સમાજમાં દીકરીઓ પર દુષ્કર્મ આચરનારા નરાધમો કાયદાનો ડર પેદા થાય."

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સગી દીકરી પર દુષ્કર્મ
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