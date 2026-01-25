નવસારીના ભવ્ય ફ્લાવર શોનું આયોજન, 95,000થી વધુ ફૂલોથી શહેરનું નામ લખાયું, ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયો
આ ફ્લાવર શોને કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી અને નવસારીના સાંસદ સી. આર. પાટીલના હસ્તે ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો.
નવસારી : મહાનગરપાલિકાને એક વર્ષ પૂર્ણ થતા શહેરમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે આજથી એક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારો ભવ્ય અને આકર્ષક ફ્લાવર શો લુન્સીકુઈ મેદાન ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
લુન્સીકુઈ મેદાન ખાતે ભવ્ય ફ્લાવર શોનું આયોજન
નવસારી મહાનગરપાલિકા બન્યાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે અને આ એક વર્ષની સફરને યાદગાર બનાવવા માટે શહેરના હાર્દ સમા લુન્સીકુઈ મેદાનમાં રૂ. 2.60 કરોડના ખર્ચે ભવ્ય ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ફ્લાવર શોમાં 5 લાખથી વધુ વિવિધ જાતના રંગબેરંગી ફૂલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ફૂલોથી બનાવાયેલા અંદાજે 20 જેટલા વિશાળ સ્કલપ્ચર્સ નવસારીની ઓળખ, ગુજરાતની અસ્મિતા અને ભારતની સિદ્ધિઓને રજૂ કરે છે, જે દર્શકોને ખૂબ આકર્ષી રહ્યા છે.
શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025-26ની ઉજવણીનાં ભાગ રૂપે આજે નવસારી ખાતે નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા યોજાયેલા ફ્લાવર શોને નાગરિકો માટે ખુલ્લો મૂકતા ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવી.— C R Paatil (@CRPaatil) January 25, 2026
નવસારીનાં સૌ નગરજનોને આ ફ્લાવર શોની મુલાકાત લેવા અપીલ કરું છું. pic.twitter.com/XeD4aTAX94
આ ફ્લાવર શોના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી સી. આર. પાટીલ સાથે મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ તેમજ શહેરના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. ફ્લાવર શો નિહાળી કેન્દ્રીય મંત્રી સહિત તમામ મહાનુભાવો ખૂબ અભિભૂત થયા હતા. આ દરમિયાન તેમણે અધિકારીઓ, કાર્યકર્તાઓ અને શહેરીજનો સાથે ફોટોગ્રાફ્સ પણ પડાવ્યા હતા.
આ પ્રસંગે સી. આર. પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, નવસારી શહેરનો વિકાસ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકાએ ફ્લાવર શો યોજીને શહેરની નવી ઓળખ અને વિકાસની પરિભાષા રજૂ કરી છે. બાળકો, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વડીલો સહિત તમામ શહેરીજનોને પરિવાર સાથે ફ્લાવર શોની મુલાકાત લેવા અપીલ કરી હતી.
શહેરી વિકાસ વર્ષ ઉજવણી ના ભાગ રૂપે નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા આયોજિત ફ્લાવર શો ૨૦૨૬ નો ઉદ્ઘાટન માન. કેન્દ્રિય જળશક્તિ મંત્રીશ્રી સી.આર.પાટીલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું.— Navsari Municipal Corporation (@NavsariNMC) January 25, 2026
જેમાં 95 હજારથી વધુ ફૂલોથી “નવસારી” શબ્દની વિશાળ ફૂલ આકૃતિને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયો છે pic.twitter.com/mpeYEUHhp9
"NAVSARI" શબ્દ ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન
ફ્લાવર શો સાથે નવસારી મહાનગરપાલિકાએ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી છે. ફ્લાવર શોના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર 10 બાય 40 ફૂટની દિવાલ પર ચાર અલગ અલગ રંગોના કુલ 95,580 ફૂલોથી "NAVSARI" શબ્દ લખવામાં આવ્યો છે. ફૂલોથી લખાયેલા સૌથી મોટા શબ્દ તરીકે નવસારીને ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે.
નવસારી શહેર અગાઉ પણ દિવ્યાંગો માટેના કાર્યક્રમ માટે 3 અને સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે 1 એમ કુલ 4 ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપી ચૂક્યું છે. હાલના આ નવા રેકોર્ડ સાથે નવસારીના નામે કુલ 5 ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયા છે, જે સમગ્ર શહેર માટે ગૌરવની બાબત છે.
ફ્લાવર શો શરૂ થતાં જ મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો તેને જોવા ઉમટી પડ્યા છે. બાળકો, યુવાઓ અને વડીલો સૌ કોઈ ફૂલોથી સજાયેલા આ અદભૂત દ્રશ્યો માણી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં હજારો લોકો ફ્લાવર શોની મુલાકાત લે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
