નવસારીના ખેડૂતે ટેક્નોલોજીથી ખેતીને આપી નવી દિશા, ખેતરમાં સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ઉભું કર્યું

છેલ્લા 10 વર્ષમાં તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. દિવસ દરમિયાન ભારે ગરમી અને રાત્રે તાપમાનમાં અચાનક ઘટાડાના કારણે હવામાં ભેજ જળવાતો નથી.

નવસારીના એક ખેડૂતે ટેક્નોલોજીથી ખેતીને આપી નવી દિશા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 7:06 AM IST

4 Min Read
નવસારી : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં હવામાનમાં થયેલા અણધાર્યા ફેરફારોએ ખેતીને મોટો પડકાર બનાવી દીધી છે. અચાનક તાપમાનમાં વધારો, વરસાદની અનિયમિતતા, ભેજમાં ઘટાડો અને ઋતુચક્રમાં બદલાવને કારણે ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકશાન વેઠવું પડી રહ્યું છે. પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતિઓ હવે બદલાતા હવામાન સામે અસફળ સાબિત થવા લાગી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં નવસારી જિલ્લાના હાંસાપોર ગામના એક ખેડૂતે ટેક્નોલોજીને અવસર બનાવી ખેતીમાં નવી દિશા આપી છે.

નવસારીના ખેડૂત પરિમલ દેસાઈએ પોતાના ખેતરમાં સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ઉભું કરી, બદલાતા હવામાનથી થનારા નુકશાનને ટાળવા સાથે ખેતી ખર્ચ ઘટાડ્યો છે અને ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. છેલ્લા દસ વર્ષમાં તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. દિવસ દરમિયાન ભારે ગરમી અને રાત્રે તાપમાનમાં અચાનક ઘટાડાના કારણે હવામાં ભેજ જળવાતો નથી. પરિણામે પાકને જરૂરી વાતાવરણ ન મળતા તેના વિકાસ પર સીધી અસર પડે છે.

ખેતરમાં સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ઉભું કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

"હું પારંપરીક રીતે 4 પાકની ખેતી કરુ છુ, જેમાં શેરડી, આંબા ડાંગર અને ચીકુ. અમે બે વર્ષ પહેલા બારામતી ખાતે એક કૃષિ મેળામાં ગયા હતા, ત્યા અમે સત્યનાડેેલાના સાહેબને મળી અને જે એઆઈના ટેકલોલોજીથી શેરડીના પાકની 40 ફૂટની શેરડી અમે જોઈ, ત્યારે તેનો અભ્યાસ કર્યો અને એ જે વેધર સ્ટેશન હતું. એ વેધર સ્ટેશન મેં મારા ખેતરમાં લગાવ્યું. એ વેધર સ્ટેશનની ખાસિયત એવી છે કે એ દોઢ કિલોમીટરનો રેડીએસ કવર કરે છે. એટલે એ મારા 3 ખેતર એ કવર કરે છે." - પરિમલ દેસાઈ, આધુનિક ખેડૂત

આવી સ્થિતિમાં પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતો વધુ પાણી અને દવાઓનો બિનજરૂરી ઉપયોગ કરી બેસે છે. જેના કારણે જમીન, પાક અને અંતે આવક પર પણ અસર પડે છે, પરંતુ ખેડૂત પરિમલ દેસાઈએ સમસ્યાને સમજદારીથી સમજી તેમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી ઉકેલ શોધ્યો છે.

ખેતરમાં સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ઉભું કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

પરિમલ દેસાઈએ બેંગલુરૂ સ્થિત એક ખાનગી કંપની પાસેથી સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ખરીદી પોતાના ખેતરમાં સ્થાપિત કર્યું છે. આ વેધર સેન્ટર તાપમાન, ભેજ, પવનની ગતિ, વરસાદ અને માટીની સ્થિતિ અંગે સચોટ માહિતી એકત્ર કરે છે. આ તમામ માહિતી મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ધ થાય છે. જેના આધારે તેઓ ખેતી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે.

ટેક્નોલોજીથી ખેતીને આપી નવી દિશા (ETV Bharat Gujarat)

તાપમાનમાં ફેરફાર થાય, વરસાદની શક્યતા હોય કે કોઈ જીવાત અથવા રોગનો ખતરો હોય, તો પરિમલ દેસાઈને અગાઉથી જ જાણકારી મળી જાય છે. કયાં સમયે, કેટલું પાણી આપવું, કયું ખાતર કેટલા પ્રમાણમાં વાપરવું અને કઈ દવા છાંટવી આ તમામ નિર્ણય હવે ડેટા આધારિત બની ગયા છે. વેધર સેન્ટર થકી દોઢ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં આવેલા તેમના ત્રણ ખેતરોની માહિતી તેમને એક જ એપ્લિકેશનમાં મળી રહી છે.

ટેક્નોલોજીથી ખેતીને આપી નવી દિશા (ETV Bharat Gujarat)

"વેધર સ્ટેશનની મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે, તે આપડી ભાષામાં આપડને જણાવે છે કે પાણીની જરુર છે, કેટલી માત્રામાં ખાતર આપવાનું છે. કેટલી માત્રમાં પાણી આપવું એ ખબર ના હોવાથી પાકને નુકશાન થતું હતુ, પરંતુ હાલ અમે ચોમાસા પછી 4 જ વાર પાણી આપ્યું છે. જેના કારણે પાણી, ખાતર અને વીજળીનો બચાવ થયો. પાકમાં રોગજીવાત આવતી હોય તેને પણ અટકાવી શકીએ છીએ તેની પણ આગોતરી જાણ આ AI ટેકનોલોકજીથી મળે છે." - પરિમલ દેસાઈ, આધુનિક ખેડૂત

આ ટેક્નોલોજીના પરિણામે પરિમલ દેસાઈએ શેરડીની ખેતીમાં ડ્રિપ પદ્ધતિ અપનાવી છે. અગાઉ જ્યાં ખેતર પાણીથી ભરાઈ રહેતું હતું, ત્યાં હવે ઓછા પાણીમાં પણ શેરડીનું આરોગ્ય સારું રહે છે. પાણી બચત સાથે ઉત્પાદન વધવાની પણ શક્યતા ઊભી થઈ છે. આંબા અને ચીકુની ખેતીમાં પણ ફૂગજન્ય રોગો અને ફળમાખીના ઉપદ્રવ સામે સમયસર પગલાં લઈ શકાય છે. જેના કારણે ગુણવત્તાયુક્ત ફળ મળતા બજારમાં સારા ભાવ પણ પ્રાપ્ત થયા છે.

ટેક્નોલોજીથી ખેતીને આપી નવી દિશા (ETV Bharat Gujarat)

પરિમલ દેસાઈને આ ટેક્નોલોજી અપનાવવાની પ્રેરણા મહારાષ્ટ્રના બારામતી ખાતે યોજાયેલા કૃષિ મેળામાં મળી હતી, ત્યાં તેમણે 2 વર્ષ અગાઉ સેન્સર અને AI આધારિત ખેતી પદ્ધતિ જોઈ હતી. આશરે 60 હજાર રૂપિયાના ખર્ચે તેમણે પોતાના ત્રણેય ખેતરોમાં વેધર સેન્ટર સ્થાપિત કર્યા છે, તેના કારણે પાણી, ખાતર, વીજળી અને મજૂરી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.

કૃષિ નિષ્ણાતો પણ પરિમલ દેસાઈની આ પહેલને વખાણી રહ્યા છે, તેમના મતે, વેધર સેન્ટર દ્વારા હવામાનની સચોટ માહિતી મળવાથી પાકને સમયસર બચાવી શકાય છે. બદલાતા હવામાનને કારણે રોગ-જીવાતની સાયકલમાં પણ ફેરફાર આવ્યો છે, ત્યારે સમયસર નિર્ણય લેવો અત્યંત જરૂરી બન્યો છે.

ટેક્નોલોજીથી ખેતીને આપી નવી દિશા (ETV Bharat Gujarat)

આજની ખેતી 'કૃષિ 4.0' તરફ આગળ વધી રહી છે, જ્યાં AI, GPS અને સેન્સર આધારિત ટેક્નોલોજી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ભવિષ્યમાં આવી ટેક્નોલોજીનો વ્યાપ વધશે તો ખેડૂતો બદલાતા હવામાન સામે વધુ સજ્જ બની શકશે. - ડૉ. કીર્તિ બર્ધન, કોર્પ ફિઝિયોલોજિસ્ટ

નવસારીના ખેડૂત પરિમલ દેસાઈના વેધર સેન્ટરને જોઈ આસપાસના ખેડૂતો પણ પ્રેરણા લઈ રહ્યા છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ વેધર સેન્ટર માટે સબસીડી સહિતની સહાય આપવામાં આવી રહી છે. જો ખેડૂતોને સચોટ હવામાન માહિતી અને સમયસર માર્ગદર્શન મળે, તો ખેતીને કુદરતના પ્રકોપ સામે બચાવી શકાય. હવે સમય આવી ગયો છે કે ખેડૂતો આધુનિક અને ટેક્નોલોજી આધારિત ખેતી તરફ આગળ વધે.

સંપાદકની પસંદ

