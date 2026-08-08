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નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ પર પૂરનો ભારે પ્રહાર, 300થી વધુ કારખાનામાં લાખોનું નુકસાન

પૂર્ણા નદીના વિનાશક પૂરે નવસારીના હીરા ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું, 300થી વધુ કારખાનાઓ પાણીમાં ગરકાવ

નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ પર પૂરનો ભારે પ્રહાર, 300થી વધુ કારખાનામાં લાખોનું નુકસાન
નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ પર પૂરનો ભારે પ્રહાર, 300થી વધુ કારખાનામાં લાખોનું નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 1:20 PM IST

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નવસારી: દસેક દિવસ અગાઉ પૂર્ણા નદીમાં આવેલા વિનાશક પૂરે શહેરના હીરા ઉદ્યોગને ભારે ફટકો પહોંચાડ્યો છે. પહેલેથી જ વૈશ્વિક બજારમાં મંદી અને ઘટતી માંગને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા હીરા ઉદ્યોગ પર હવે પૂરની કુદરતી આફતનો વધુ એક મોટો માર પડ્યો છે.

ભારે વરસાદ બાદ પૂર્ણા નદીમાં બે વખત ઘોડાપૂર આવ્યા હતા. તેના કારણે શાંતાદેવી રોડ, રૂસ્તમવાડી, મિથિલાનગરી અને જલાલપોર સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. પ્રથમ પૂર દરમિયાન અનેક કારખાનાઓમાં પાંચથી છ ફૂટ સુધી પાણી ઘૂસી ગયું હતું. બીજી વખત ફરી દોઢથી બે ફૂટ જેટલું પાણી ભરાતાં પહેલેથી નુકસાનગ્રસ્ત કારખાનાઓની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી.

પૂર્ણા નદીના વિનાશક પૂરે નવસારીના હીરા ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું, 300થી વધુ કારખાનાઓ પાણીમાં ગરકાવ (Etv Bharat Gujarat)

પૂરના પાણીમાં હીરા ઘસવાની સેંકડો ઘંટીઓ, તેમની મોટરો અને અન્ય કિંમતી સાધનો ડૂબી ગયા હતા. લાખો રૂપિયાની કિંમત ધરાવતા લેસર કટિંગ મશીનો પણ પાણીમાં બોળાઈ ગયા હતા. ઘણા મશીનોની મરામત શક્ય નથી. કેટલાકને ફરી કાર્યરત કરવા માટે મોટો ખર્ચ કરવો પડશે.

પૂર્ણા નદીના વિનાશક પૂરથી નવસારીના હીરા ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન
પૂર્ણા નદીના વિનાશક પૂરથી નવસારીના હીરા ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

નવસારીના અંદાજે 300થી વધુ નાના-મોટા હીરા કારખાનાઓ પૂરની સીધી અસર હેઠળ આવ્યા છે. પૂરને દસ દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં અનેક યુનિટ હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે શરૂ થઈ શક્યા નથી. કારખાનેદારોના જણાવ્યા મુજબ એક કારખાનાને અંદાજે 25 હજારથી લઈને 5 લાખ કે તેથી વધુનું નુકસાન થયું છે.

પૂર્ણા નદીના વિનાશક પૂરથી નવસારીના હીરા ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન
પૂર્ણા નદીના વિનાશક પૂરથી નવસારીના હીરા ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

આર્થિક મંદીના કારણે છેલ્લા ઘણા સમયથી રત્નકલાકારોને અઠવાડિયામાં માત્ર પાંચ દિવસ જ કામ મળી રહ્યું હતું. હવે પૂરના કારણે કારખાનાઓ બંધ રહેતા હજારો કારીગરોની આવક પર પણ સીધી અસર પડી છે. ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે સરકાર તરફથી તાત્કાલિક આર્થિક સહાય અથવા વિશેષ રાહત પેકેજ જાહેર થાય તો નાના અને મધ્યમ કારખાનેદારોને ફરી ઉભા થવામાં મોટી મદદ મળી શકે.

300થી વધુ કારખાનામાં લાખોનું નુકસાન
300થી વધુ કારખાનામાં લાખોનું નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

રત્નકલાકાર અજીત યાદવે જણાવ્યું હતું કે ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોના હીરા કારખાનામાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. તેના કારણે મોટું નુકસાન થયું છે. તેમના ઘરો પણ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હોવાથી ચારથી પાંચ ફૂટ પાણી ભરાઈ જતાં ઘરવખરીને નુકસાન થયું છે. કારખાનાઓ બંધ રહેવાના કારણે રોજની રોજીરોટી અટકી ગઈ છે.

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PURNA RIVER FLOOD
DIAMOND FACTORY LOSSES
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NAVSARI FLOOD DIAMOND DAMAGE

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