નવસારીના ચમકતા હીરા ઉદ્યોગ પર મંદીનું ગ્રહણ, કારખાનાં બંધ થતાં રત્નકલાકારોની મુશ્કેલી વધી
એક સમયે ગાયકવાડી રાજ દરમિયાન ભવ્ય શરૂઆત કરનાર અને નવસારીની ઓળખ સાથે જોડાયેલો હીરા ઉદ્યોગ આજે મંદીના મારથી મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે.
Published : September 30, 2026 at 5:22 PM IST
પરિમલ મકવાણા, નવસારી: એક સમયે ગાયકવાડી રાજ દરમિયાન ભવ્ય શરૂઆત કરનાર અને નવસારીની ઓળખ સાથે જોડાયેલો હીરા ઉદ્યોગ આજે મંદીના મારથી મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. ગોળ હીરા અને ખાસ કરીને પરંપરાગત પોલકી હીરા માટે આગવી ઓળખ ધરાવતા નવસારીના ડાયમંડ ઉદ્યોગ સામે વૈશ્વિક પડકારોની સાથે સ્થાનિક સમસ્યાઓ પણ ઉભી થઈ છે. સામી દિવાળીએ નાના કારખાનાઓથી લઈને વર્ષો જૂની ફેક્ટરીઓ સુધી તાળાં લાગતા વેપારીઓ અને રત્નકલાકારોની ચિંતા વધી છે.
રફ મોંઘા, તૈયાર હીરાના ભાવ ઓછા
ડાયમંડ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ રફ હીરાના ભાવ ઊંચા હોવા છતાં તૈયાર હીરાને બજારમાં અપેક્ષિત ભાવ મળતો નથી. વૈશ્વિક યુદ્ધો અને ભૂરાજકીય સંઘર્ષોના કારણે હીરા બજારમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે. પરિણામે રફ ખરીદ્યા બાદ તેને ઘસીને તૈયાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ વેચાણ સમયે યોગ્ય ભાવ ન મળતા વેપારીઓ માટે ખર્ચ અને આવક વચ્ચેનું ગણિત ખોરવાઈ રહ્યું છે.
લેબગ્રોન ડાયમંડની વધતી હાજરી
કુદરતી હીરાની સાથે લેબગ્રોન એટલે કે કૃત્રિમ રીતે તૈયાર થતા હીરાની બજારમાં વધતી હાજરી પણ કુદરતી હીરાના વેપાર માટે પડકાર બની રહી છે. વૈશ્વિક બજારમાં માંગ અને ભાવ બંને પર તેની અસર જોવા મળી રહી હોવાનું ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો જણાવી રહ્યા છે.
હીરા વેપારી જયંતીભાઈ કાસુન્દ્રાના જણાવ્યા પ્રમાણે અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષ સહિતની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિની અસર ડાયમંડ માર્કેટ પર પડી છે. રફ હીરા ઊંચા ભાવે ખરીદવા પડે છે, જ્યારે તૈયાર હીરા ઓછા ભાવે વેચવાની સ્થિતિ સર્જાતા વેપારીઓ માટે ઉદ્યોગ ચલાવવો મુશ્કેલ બન્યો છે.
મંદીની સીધી અસર રત્નકલાકારો પર
મંદીની સૌથી મોટી અસર રત્નકલાકારોની રોજગારી અને આવક પર જોવા મળી રહી છે. રત્નકલાકાર નિરંજન રાવલના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ કેટલાક કારીગરોની માસિક આવક 25થી 30 હજાર રૂપિયા સુધી રહેતી હતી, જ્યારે હવે 10થી 15 હજાર રૂપિયામાં કામ કરવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનો દાવો છે.
ઘરખર્ચ, બાળકોના શિક્ષણ અને બેંકના હપ્તા સહિતની જવાબદારીઓ વચ્ચે ઓછી આવકને કારણે કારીગરોની મુશ્કેલી વધી છે. શાંતાદેવી રોડ પર આશરે 30 વર્ષથી કાર્યરત એક મોટી ફેક્ટરી બંધ થતાં અનેક રત્નકલાકારો રોજગાર વિહોણા બન્યા છે.
નવસારીથી સુરત તરફ ઉદ્યોગનું સ્થળાંતર
મંદીની સાથે નવસારીમાંથી સુરત તરફ ડાયમંડ ઉદ્યોગનું સતત સ્થળાંતર પણ સ્થાનિક ઉદ્યોગ માટે પડકારરૂપ બન્યું છે. વેપારીઓને કારખાનાં નવસારીમાં રાખીને વેપાર માટે સુરત સુધી જવું પડે છે. નવસારી ડાયમંડ એસોસિએશન અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પૂર્વ પ્રમુખ રાજેન્દ્ર દેરાસરિયાના જણાવ્યા મુજબ, મહત્વની એક્સપ્રેસ ટ્રેનોના નવસારીમાં સ્ટોપેજના અભાવે મુંબઈ સહિતના મોટા વેપારીઓ સીધા સુરત પહોંચે છે. જેના કારણે નવસારીના ડાયમંડ વેપારને અસર થઈ રહી છે.
કનેક્ટિવિટી અને સુવિધાઓની માંગ
નવસારીમાં અગાઉ કેટલીક ટ્રેનોના સ્ટોપેજ તેમજ નવી ટ્રેનો માટે પ્રયાસો થયા હોવા છતાં ઉદ્યોગકારો વધુ સારી રેલ કનેક્ટિવિટી અને સ્થાનિક સુવિધાઓની માંગ કરી રહ્યા છે.
એક તરફ વૈશ્વિક બજારની અનિશ્ચિતતા, રફ અને તૈયાર હીરાના ભાવ વચ્ચેનું અસંતુલન અને લેબગ્રોન ડાયમંડનો પડકાર છે, તો બીજી તરફ ઉદ્યોગનું સુરત તરફ સ્થળાંતર અને પરિવહનની સમસ્યા નવસારીના હીરા ઉદ્યોગ માટે સ્થાનિક પડકાર બની છે. નવસારીની ઓળખ સાથે જોડાયેલો આ પરંપરાગત ઉદ્યોગ હાલ મંદીની ઝપેટમાં છે. કારખાનેદારો અને રત્નકલાકારો હવે સરકાર તરફથી રાહત, કનેક્ટિવિટી અને ઉદ્યોગને ફરી ગતિ મળે તેવા પગલાંની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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