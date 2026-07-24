નવસારીમાં જળપ્રલય: શહેરનો 30 ટકા વિસ્તાર જળબંબાકાર; સેના મદદ માટે ઉતરી
નવસારી શહેરનો અંદાજે 30 ટકા વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જ્યારે હજારો પરિવારો પોતાના ઘરોમાં ફસાઈ જતા જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે.
Published : July 24, 2026 at 12:30 PM IST
નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં અવિરત વરસાદ અને પૂર્ણા, અંબિકા તેમજ કાવેરી નદીઓમાં આવેલા પ્રચંડ પૂરના કારણે નવસારી જિલ્લો અભૂતપૂર્વ જળપ્રલયનો સામનો કરી રહ્યો છે. નવસારી શહેરનો અંદાજે 30 ટકા વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જ્યારે હજારો પરિવારો પોતાના ઘરોમાં ફસાઈ જતા જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે.
20 હજારથી વધુ લોકો પૂરથી પ્રભાવિત
શહેરના શાંતાદેવી રોડ વિસ્તારમાં આશરે 20 હજારથી વધુ લોકો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. અનેક રહેણાંક ઇમારતોના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં 10થી 12 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાઈ જતાં લોકો ઘરોમાં જ કેદ બની ગયા છે. નવસારી મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક કોર્પોરેટરો દ્વારા દૂધ, પીવાનું પાણી અને અન્ય જીવનજરૂરી વસ્તુઓ પહોંચાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. લોકોની માંગ મુજબ દૂધની કોથળીઓ અને પાણીની બોટલો પહોંચાડવામાં આવી રહી છે, જોકે અનેક વિસ્તારોમાં પહોંચવું હજુ પણ પડકારજનક બન્યું છે.
નવસારીમાં ભારે વરસાદ બાદ કેવી છે પરિસ્થિતિ?#Navsari #Flood #Rain pic.twitter.com/X7uruYlNkf— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 24, 2026
પૂરની ગંભીર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જિલ્લા વહીવટી તંત્રે NDRF અને SDRFની ચાર ટુકડીઓ ઉપરાંત વિશેષ મિલેટરી બટાલિયનને પણ મેદાને ઉતારી છે. આધુનિક રેસ્ક્યુ સાધનો અને મેડિકલ સપોર્ટ સાથે સૈનિકો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડી રહ્યા છે. ગણદેવી તાલુકાના ધમડાછા ગામ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ છે.
અંબિકા-કાવેરી નદીએ વિનાશ વેર્યો
બીજી તરફ ગણદેવી તાલુકાના 25થી વધુ ગામોમાં અંબિકા અને કાવેરી નદીએ ભારે વિનાશ વેર્યો છે. કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું પ્રાથમિક અંદાજ છે. હજારો વાહનો પાણીમાં ફસાયા છે, જ્યારે અનેક વાહનો સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયા છે. વિનાશના ભયાનક દ્રશ્યો જોઈ રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલા જવાનો પણ ભાવુક બની ગયા હતા.
નવસારીમાં પૂરનો પ્રકોપ, પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી#Navsari #Rain #Flood pic.twitter.com/XN4gXTkkiL— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 24, 2026
નવસારીમાં સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયેલા લોકો પણ ફરીથી પૂરની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. ટાટા હાઇસ્કૂલમાં આશરો લેનારા સ્થળાંતરિતો ચારેય તરફ પાણી ભરાઈ જતાં ફરી મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જિલ્લામાં 250થી વધુ રસ્તાઓ પાણી ફરી વળતા બંધ થઈ ગયા છે, જેમાં ત્રણ સ્ટેટ હાઈવેનો પણ સમાવેશ થાય છે. નવસારી–સુરત સ્ટેટ હાઈવે પાણીમાં ગરકાવ થતાં હજારો મુસાફરો અટવાઈ ગયા છે.
ભેશતખાડા, ગધેવાન, કાશીવાડી, રિંગરોડ સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારો સંપૂર્ણ પાણીમાં ગરકાવ છે. અનેક શેલ્ટર હોમ્સમાં પણ પાણી ઘૂસી જતાં લોકોને હવે "ક્યાં જવું?" તેવો સવાલ સતાવી રહ્યો છે. શહેરના કેટલાક અત્યંત પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં ફૂડ પેકેટ પહોંચાડવા પણ તંત્ર માટે અશક્ય બન્યું છે. હાલ સમગ્ર જિલ્લાનું ધ્યાન બચાવ અને રાહત કામગીરી પર કેન્દ્રિત છે, જ્યારે લોકો વરસાદ અટકવાની આશા સાથે સુરક્ષિત ભવિષ્યની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
નવસારીમાં રેસ્કયુ ઓપરેશન
નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. નવસારીમાં NDRF અને SDRFની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. આ ટીમ દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. NDRF અને SDRFની ટીમોએ અનેક લોકોનું રેસ્કયુ કર્યું હતું અને તેમણે સલામત સ્થળે ખસેડ્યા હતા.
નવસારીમાં ભારે વરસાદ બાદ પૂર જેવી સ્થિતિ#Navsari #Flood #Rain pic.twitter.com/DTc1KPqEQX— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 24, 2026
નવસારીમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સામે પહોંચી વળવા સેના ઉતારાઇ
નવસારી જિલ્લામાં પૂરની પરિસ્થિતિ સામે પહોંચી વળવા માટે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. રેસ્ક્યુ ટીમની મદદ માટે સ્પેશિયલ મીલેટરીની ટુકડી બોલાવવામાં આવી છે. અગાઉ NDRF,SDRF ની ચાર ટુકડી નવસારી જિલ્લામાં બે દિવસથી તહેનાત છે, તેમની મદદ માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ મીલેટરી બટાલીયન બોલાવી રેસ્ક્યુ કરાવ્યું હતું. જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે સૈન્ય કાર્યવાહી કરી હતી. મેડિકલ સહિત લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ સાથે મિલેટ્રી જવાનો ખડે પગે છે.
30થી વધુ લોકોનું હેલિકોપ્ટર દ્વારા રેસ્કયું
નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના ભાટ ગામમાં ઝીંગા તળાવ પર 30થી વધુ લોકોનું એરલિફ્ટ કરી રેસ્કયું કરવામાં આવ્યું હતું. ગઈકાલે અંબિકા નદીના પાણી વધી જવાના કારણે 30થી વધુ લોકો ઝીંગા તળાવના સાઇટ ઉપર ફસાયા હતા. વીડિયો વાયરલ કરી મદદની ગુહાર લગાવ્યા બાદ વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામનું એરરેસ્કયું કરવામાં આવ્યું હતું.
નવસારીના ભાટ ગામમાં 30થી વધુ લોકોનું હેલિકોપ્ટર દ્વારા રેસ્કયું#Navsari #Rain #Rescue pic.twitter.com/3L15c9OElp— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 24, 2026
નવસારીમાં ક્યા કેટલો વરસાદ
નવસારી જિલ્લામાં અનરાધાર વરસાદ પગલે જિલ્લામાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યુ છે. નવસારી જિલ્લામાં ગઈકાલ સવાર થી આજે સવારે છ વાગ્યા સુધીમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે. નવસારી તાલુકામાં 3 ઈંચ,જલાલપોર તાલુકામાં 3 ઈંચ,ગણદેવી તાલુકામાં 13 ઈંચ, ચીખલી તાલુકામાં 18 ઈંચ, ખેરગામ તાલુકામાં 17 ઈંચ,વાંસદા તાલુકામાં 14 ઈંચ વરસ્યો છે. નવસારી જિલ્લામાં ઉપરવાસ તેમજ કેચમેન્ટ એરીયા વરસેલા ભારે વરસાદ પગલે લોકમાતાઓ એવી અબિકા,પૂર્ણા,કાવેરી નદીઓ ગાંડીતૂર બની
- અંબિકા નદીની ભયજનક સપાટી 28 ફુટ જે હાલ 42 ફુટે વહી રહી છે.
- પૂર્ણા નદીની ભયજનક સપાટી 23 ફુટ જે હાલ 29 ફૂટ ઉપર વહી રહી છે.
- કાવેરી નદીની ભયજનક સપાટી 19 ફૂટ છે.જે હાલ 29 ફૂટ વહી રહી છે.
નવસારી જિલ્લાના જીવાદોરી સમાન જુજ ડેમ અને કેલીયા ડેમ ઓવરફલો થતા કેચમેન્ટ એરીયા આવતા તમામ ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા
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