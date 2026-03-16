નવસારીના વિરાવળ સ્મશાન ગૃહ માટે આફત: વર્ષોથી વિનામૂલ્યે મળતો PNG ગેસ બંધ થવાના અણસાર
ગેસના વધતા ભાવ વચ્ચે નવસારીના લોકો માટે ચિંતા વધી, પ્રતિ મૃતદેહના અગ્નિદાહ માટે પાંચ હજાર સુધી ચૂકવવાનો વારો આવી શકે છે.
Published : March 16, 2026 at 12:10 PM IST
નવસારી: વૈશ્વિક સ્તરે ગેસની અછતના સમાચારો વચ્ચે નવસારી શહેરના વિરાવળ સ્મશાન ગૃહને લઈને એક ગંભીર મુદ્દો સામે આવ્યો છે. અહીં મૃતદેહોના અગ્નિદાહ માટે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વિનામૂલ્યે પૂરો પાડવામાં આવતો PNG ગેસ હવે આગામી વર્ષોમાં બંધ થવાની શક્યતા ઊભી થતાં સંચાલકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. જો આવું થશે તો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પર અંતિમ સંસ્કારનો ભારે આર્થિક બોજ પડી શકે છે.
નવસારી શહેરમાં પૂર્ણા નદીના કિનારે આવેલું વિરાવળ સ્મશાન ગૃહ, શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોના લોકો માટે અંતિમ સંસ્કારનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. પર્યાવરણને બચાવવા અને લાકડાના વધતા ઉપયોગને ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે નવસારી સ્મશાનભૂમિ અગ્નિસંસ્કાર સહાયક ટ્રસ્ટ દ્વારા વર્ષ 2012માં PNG ગેસ આધારિત સગડીઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પગલાને કારણે લાકડાનો ખર્ચ અને પર્યાવરણ પર થતો ભાર બંનેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.
વર્ષ 2015-16 દરમિયાન એક મૃતદેહના અગ્નિદાહ માટે અંદાજે 1500થી 1800 રૂપિયાનો ગેસ ખર્ચ થતો હતો. તે સમયે વધતી મોંઘવારી વચ્ચે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પર અંતિમ સંસ્કારનો ખર્ચ ન આવે તે માટે ટ્રસ્ટના સંચાલકોએ ખાસ પ્રયાસો કર્યા હતા. તેના પરિણામે ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ દ્વારા સોસીયો ઇકોનોમિકલ ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ એપ્લિફમેન્ટ સોસાયટી (SETU) ના CSR ફંડ મારફતે વિરાવળ સ્મશાન ગૃહના PNG ગેસનું બિલ ચૂકવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
પરંતુ હવે આ CSR ફંડ આગામી 4 વર્ષમાં તબક્કાવાર બંધ થવાનું છે. આ નિર્ણય બાદ ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ દ્વારા ટ્રસ્ટને વર્ષ 2030થી PNG ગેસનું બિલ પોતે ચૂકવવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે. ટ્રસ્ટના સંચાલકો હવે આ મોટી રકમની ગોઠવણ કેવી રીતે કરશે તે મોટો સવાલ છે.
ટ્રસ્ટના આંકડા મુજબ, લગભગ 10 વર્ષ પહેલા જ્યારે પ્રતિ મૃતદેહ 1500થી 1800 રૂપિયાનો ગેસ ખર્ચ થતો હતો અને રોજના સરેરાશ 18 મૃતદેહોના અગ્નિદાહ થતા હતા, ત્યારે ટ્રસ્ટને દર મહિને અંદાજે 10 લાખ રૂપિયાનું બિલ ચૂકવવું પડતું. હાલ ગેસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેને ધ્યાનમાં લેતાં ભવિષ્યમાં પ્રતિ મૃતદેહ પાછળ અંદાજે 5 હજાર રૂપિયા સુધીનો ગેસ ખર્ચ થઈ શકે છે. એવી સ્થિતિમાં ટ્રસ્ટને દર મહિને અંદાજે 25 થી 30 લાખ રૂપિયા સુધીનું બિલ ચૂકવવું પડી શકે છે.
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રસ્ટના સંચાલકોએ નવસારીના ધારાસભ્યને પત્ર લખીને મદદની માંગ કરી છે. તેમણે પત્રમાં જણાવ્યું છે કે, વિરાવળ સ્મશાન ગૃહને મળતો PNG ગેસ યથાવત વિનામૂલ્યે આપવો જોઈએ, જેથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પર અંતિમ સંસ્કાર સમયે આર્થિક ભાર ન પડે.
પર્યાવરણ સંરક્ષણના ઉમદા હેતુથી શરૂ કરાયેલી આ પહેલ આજે માનવતાના સેવાનું એક મોટું માધ્યમ બની છે. હવે સરકાર અને સંબંધિત કંપની આ મુદ્દે શું નિર્ણય લે છે તેના પર ઘણું નિર્ભર છે. જો ગેસ બિલની રકમ વસૂલવામાં આવશે તો નવસારીના લોકો માટે અંતિમ સંસ્કારનો ખર્ચ અનેક ગણો વધી શકે છે.
આ પણ વાંચો: