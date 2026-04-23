નવસારી કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: મહાનગરપાલિકાના મતદારોનો શું છે મિજાજ?
ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ પક્ષોના નેતાઓએ પોતાના ઉમેદવારોને જીતાડવા પ્રચાર તેજ કર્યો છે.
Published : April 23, 2026 at 2:30 PM IST
નવસારી : ગુજરાતભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો રંગ હવે પૂરેપૂરો જામ્યો છે. રાજ્યની રાજકીય પિચ પર ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિતના અન્ય પક્ષો સત્તા હાંસલ કરવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. ભાજપ અનેક જગ્યાએ બિનહરીફ જીત મેળવી આગળ વધી રહ્યું છે, જે વિરોધ પક્ષો માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે.
નવસારી મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીને લઈને પણ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. કુલ 52 બેઠકોમાંથી 50 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે, જ્યારે ભાજપ પહેલેથી જ બે બેઠકો બિનહરીફ જીત મેળવી પોતાની શરૂઆત મજબૂત બનાવી ચૂક્યું છે. અન્ય રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ પણ પોતાના ઉમેદવારોને જીતાડવા પ્રચાર તેજ કર્યો છે.
નવસારીના મતદારોનો મિજાજ જાણવા ETV BHARATની ટીમે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન ખાસ કરીને મહિલાઓએ પોતાના મત વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, જે પણ પક્ષ સત્તામાં આવે તેને શહેરના મૂળભૂત પ્રશ્નોનું સમાધાન લાવવું જ પડશે. રસ્તા, ગટર વ્યવસ્થા, સ્વચ્છતા, શિક્ષણ અને પીવાના પાણી જેવી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પ્રાથમિકતા આધારિત થવું જોઈએ.
સ્થાનિક લોકોના મતે માત્ર રાજકીય વચનો પૂરતા નથી, પરંતુ યોગ્ય કાર્યક્ષમતા ધરાવતા અને પ્રજાના પ્રશ્નોને સમજતા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવી જરૂરી છે. લોકો એવા પ્રતિનિધિઓ ઈચ્છે છે જે માત્ર પાર્ટીના દબાણમાં આવીને નહીં, પરંતુ જનહિતને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપીને કામ કરે. પ્રજાના પ્રશ્નોને યોગ્ય રીતે રજૂ કરી શકે અને તેમના ઉકેલ માટે સક્રિય પ્રયાસ કરે તેવા ઉમેદવારોને મત આપવા માટે લોકો તૈયાર દેખાઈ રહ્યા છે.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ લગભગ 45 દિવસ સુધી પાણી કાપ મુકાતા શહેરમાં ભારે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હતી. પાણી માટે લોકોમાં બુમરાણ મચી ગઈ હતી, જેનાથી નગરપાલિકાના આયોજન પર સવાલો ઊભા થયા હતા. આવી પરિસ્થિતિ ફરી ન સર્જાય તે માટે આગોતરું આયોજન અને લાંબા ગાળાની યોજના બનાવવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
વિકાસના કામોને લઈને પણ લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો છે. શહેરમાં વારંવાર રોડ ખોદવાની પ્રક્રિયાને કારણે નવા બનાવેલા રસ્તાઓ નુકસાન પામે છે, જેના કારણે પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો વ્યય થાય છે. સ્થાનિક નાગરિકોએ માંગણી કરી છે કે વિકાસના કામો સુવ્યવસ્થિત આયોજન સાથે કરવામાં આવે જેથી એક જ કામ માટે વારંવાર ખોદકામ કરવાની જરૂર ન પડે.
