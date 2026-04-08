નવસારી કોંગ્રેસનો ચૂંટણી શંખનાદ: ‘જનતાનો મેનિફેસ્ટો’ જાહેર, મહિલાઓ માટે ફ્રી બસ સફરથી લઈને ટેક્સમાં રાહત સુધીના મોટા વાયદા
Published : April 8, 2026 at 9:51 PM IST
નવસારી: નવસારીમાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસે ચૂંટણીનો શંખનાદ કરી દીધો છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સામાજિક ન્યાય અને સર્વાંગી વિકાસના સંકલ્પ સાથે ‘જનતાનો મેનિફેસ્ટો’ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પક્ષનો દાવો છે કે આ વચનપત્ર પરંપરાગત રાજકીય દસ્તાવેજ નથી, પરંતુ સીધા લોકોના સૂચનો અને સમસ્યાઓના આધારે તૈયાર કરાયેલ ‘જનતા સાથેનું કમિટમેન્ટ’ છે.
કોંગ્રેસે ‘કોંગ્રેસ આપને દ્વાર’ અને ‘જનમંચ’ જેવા અભિયાનો દ્વારા નવસારીના નાગરિકો સાથે સીધો સંપર્ક સાધ્યો હતો. આ કાર્યક્રમો દરમિયાન વોર્ડ દીઠ લોકોની સમસ્યાઓ, રજૂઆતો અને માંગણીઓ એકત્ર કરવામાં આવી હતી. પક્ષના નેતાઓએ જણાવ્યું કે ઘણીવાર સામાન્ય લોકોની ફરિયાદો સરકારી કચેરીઓમાં સાંભળવામાં આવતી નથી, ત્યારે ‘જનમંચ’ એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ સાબિત થયો છે. આ જ પ્રતિસાદને આધારે મેનિફેસ્ટો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે.
મેનિફેસ્ટોમાં મહિલાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને અનેક મહત્વપૂર્ણ વાયદાઓ કરવામાં આવ્યા છે. શહેરની સીટી બસોમાં મહિલાઓ માટે સંપૂર્ણ મફત મુસાફરીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, સાથે જ મહિલાઓના નામે નોંધાયેલા વાહનો પર રોડ ટેક્સ માફ કરવાનો પણ વાયદો છે. આ ઉપરાંત, શિક્ષણ ક્ષેત્રે પાલિકા સંચાલિત શાળાઓમાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમમાં આધુનિક શિક્ષણ અને કાયમી સ્ટાફની ભરતી કરવાની વાત કરવામાં આવી છે.
હેલ્થ સેક્ટરમાં દરેક વોર્ડમાં 24 કલાક કાર્યરત હેલ્થ સેન્ટર ઉભા કરવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં મફત બ્લડ ટેસ્ટ, એક્સ-રે અને CT સ્કેન જેવી સુવિધાઓ મળશે. વડીલો માટે બીપી અને ડાયાબિટીસ જેવી બિમારીઓની દવાઓ મફતમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાની પણ જાહેરાત છે.
આવાસ મુદ્દે કોંગ્રેસે ‘પહેલા રિહેબિલિટેશન, પછી જ ડિમોલિશન’નો સ્પષ્ટ અભિગમ રજૂ કર્યો છે. કોઈપણ નાગરિકને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કર્યા વગર ઘર તોડવામાં નહીં આવે તેવો વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. ટેક્સમાં રાહત તરીકે 50 મીટરથી નાના મકાનોને પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 50 ટકા છૂટ અને નવા વિસ્તારોમાં પૂરતી સુવિધા ન મળે ત્યાં સુધી ટેક્સ માફીનો પ્રસ્તાવ છે.
શહેરની મૂળભૂત સુવિધાઓમાં પાણી અને ગટર સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે દિવસમાં બે વખત પૂરતા દબાણથી પાણી આપવાની યોજના સાથે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવાની વાત છે. સ્વચ્છતા માટે ડોર-ટુ-ડોર કચરો ઉઠાવવાની વ્યવસ્થા દિવસમાં બે વખત કરવામાં આવશે અને રસ્તાઓની ગુણવત્તા માટે ‘જનતા ઓડિટ’ અમલમાં મુકવાની યોજના છે.
યુવાનો માટે રોજગારના મુદ્દે કોર્પોરેશનમાં ખાલી જગ્યાઓ પર સ્થાનિક ઉમેદવારોની ભરતી અને સ્પોર્ટ્સ સંકુલોના આધુનિકીકરણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. લારી-ગલ્લા ધારકોને સ્માર્ટ કાર્ડ આપી ‘વેન્ડર ઝોન’ દ્વારા તેમની ઓળખ સુનિશ્ચિત કરવાની પણ યોજના છે. પૂર નિયંત્રણ માટે પૂર્ણા નદીના ડીપનિંગ અને વાઈડનિંગ સાથે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવાનું આયોજન રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે આ મેનિફેસ્ટો માત્ર વચનોનો કાગળ નથી, પરંતુ જનતા સાથે કરાયેલ એક જવાબદારીપૂર્ણ કમિટમેન્ટ છે. જોકે, આ તમામ વાયદાઓને અમલી બનાવવામાં આર્થિક વ્યવસ્થા, પ્રશાસનિક ક્ષમતા અને સમયબદ્ધ અમલ સૌથી મોટો પડકાર બની શકે છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે મતદારો આ વચનો પર કેટલો વિશ્વાસ મૂકે છે અને આવનારી ચૂંટણીમાં તેનો શું પ્રભાવ પડે છે.