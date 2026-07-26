નવસારીમાં આવેલા વિનાશક પૂરમાં અત્યાર સુધી 21 લોકોના મોતની પુષ્ટિ, 27 હજાર પરિવારનો 5 કરોડની કેશ ડોલ ચૂકવાઈ
કાવેરી અને અંબિકા નદીના ઘોડાપૂર બાદ પાણી ઓસરતાં તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રાહત, સર્વે અને પુનઃસ્થાપનની કામગીરી શરૂ કરાઈ, જિલ્લા કલેક્ટરે સ્થળ મુલાકાત કરી.
Published : July 26, 2026 at 8:35 PM IST
નવસારી: જિલ્લામાં કાવેરી અને અંબિકા નદીમાં આવેલા ઘોડાપૂર બાદ હવે પાણી ઓસરતાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર યુદ્ધના ધોરણે રાહત, સર્વે અને પુનઃસ્થાપનની કામગીરીમાં જોડાઈ ગયું છે. આ દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીએ ગણદેવી તાલુકાના પૂરગ્રસ્ત ગામો અને શહેરોની મુલાકાત લઈ સ્થળ પર જ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.
ગત દિવસોમાં ત્રણેય મુખ્ય નદીઓના ઘોડાપૂરને કારણે ખાસ કરીને કાવેરી અને અંબિકા નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં વાંસદા, ચીખલી અને ગણદેવી તાલુકાના અનેક ગામોમાં 10થી 12 ફૂટથી વધુ પાણી ઘૂસી ગયું હતું, જેના કારણે લાખો લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. હવે પાણી ઓસરતાં ધીમે ધીમે પરિસ્થિતિ સામાન્ય બની રહી છે.
જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીએ આજે ગણદેવી તાલુકાના દેવધા ગામ સહિત બિલીમોરા અને ગણદેવી શહેરના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે દેવધા ગામમાં સરપંચ અને તલાટી પાસેથી પૂરથી થયેલા નુકસાનની વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી. આરોગ્ય વિભાગની ટીમે ગામના આરોગ્ય કેન્દ્રને ભારે નુકસાન થયાની જાણકારી આપી અને તેને તાત્કાલિક કાર્યરત કરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
મુલાકાત દરમિયાન ગ્રામજનોએ અંબિકા નદીના કિનારે તળિયારાથી દેવધા સુધી પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવાની તેમજ નદી કિનારે કેટલાક ફાર્મ હાઉસ દ્વારા કરાયેલા અનિયમિત બાંધકામની તપાસ કરવાની રજૂઆત કરી હતી. જિલ્લા કલેક્ટરે તમામ રજૂઆતો સાંભળી યોગ્ય કાર્યવાહી અને જરૂરી સહાયનું આશ્વાસન આપ્યું હતું.
જિલ્લા વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, પૂરથી અસરગ્રસ્ત અંદાજે 39 હજાર પરિવારોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 27 હજાર પરિવારોને આશરે ₹5 કરોડની કેશ ડોલ સહાય ચૂકવવામાં આવી છે. બાકીના લાભાર્થીઓ સુધી સહાય ઝડપથી પહોંચાડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. ઉપરાંત, ઘરવખરી અને મકાનના નુકસાનના સર્વે માટે 121 ટીમો કાર્યરત છે અને આગામી ત્રણથી ચાર દિવસમાં સર્વે પૂર્ણ કરવાની તૈયારી છે.
પૂર બાદ સૌથી મોટો પડકાર સ્વચ્છતા અને આરોગ્યનો છે. આ માટે સુરત મહાનગરપાલિકા સહિત આસપાસની નગરપાલિકાઓની મદદથી 350થી વધુ સફાઈ ટીમો જિલ્લામાં મહા સફાઈ અભિયાન ચલાવી રહી છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં પૂર સંબંધિત 21 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવો, પીવાના પાણીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવી અને પશુધનને સહાય પહોંચાડવી સહિતની કામગીરીને પણ તંત્રે પ્રાથમિકતા આપી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રનું કહેવું છે કે હવે સમગ્ર ધ્યાન સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને ઝડપથી સામાન્ય જનજીવન પુનઃસ્થાપિત કરવા પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
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