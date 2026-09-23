નવસારીમાં સાડા ચાર લાખના થેલી ATM બંધ, પાલિકાની કામગીરી સામે ઉઠ્યા સવાલો
નવસારી મહાનગરપાલિકાએ પ્લાસ્ટિક ઘટાડવા સાડા ચાર લાખના ખર્ચે ત્રણ સ્થળોએ થેલીના ATM મૂક્યા હતા, જે હવે બંધ છે.
Published : September 23, 2026 at 3:53 PM IST
નવસારી: શહેરમાં લાખોના ખર્ચે શરૂ કરાયેલી જાહેર સુવિધા જ સ્ટોરરૂમમાં ધૂળ ખાઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે શરૂ કરાયેલા થેલીના ATM પ્રોજેક્ટ પર હવે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. શહેરના મુખ્ય શાકભાજી માર્કેટ, વેજલપુર વિઠ્ઠલ મંદિર અને વેરાવળ જકાતનાકા ખાતે આશરે સાડા ચાર લાખ રૂપિયાના ખર્ચે થેલીના ત્રણ ATM મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ મશીનમાંથી 10 રૂપિયામાં પાંચ કિલો સુધીની ક્ષમતાવાળી કાપડની થેલી આપવાનો હેતુ હતો.
પરંતુ થોડા સમય બાદ આ મશીનો બંધ થઈ જતાં અને માર્કેટમાંથી હટાવી સ્ટોરરૂમમાં રાખવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. જેના કારણે પ્લાસ્ટિકના વિકલ્પ તરીકે શરૂ કરાયેલા પ્રોજેક્ટની ઉપયોગિતા સામે સવાલો ઊભા થયા છે. વિપક્ષે આ મુદ્દે મહાનગરપાલિકાના આયોજન અને ખર્ચને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
નવસારી શહેરના દીપાલી ગાયકવાડે ETV Bharat સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે મહાપાલિકા દ્વારા થેલીના ATM મશીન મૂકવામાં આવ્યા હતા, તે હાલ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા છે. મહાપાલિકા દ્વારા પ્લાસ્ટિક રાખનારને દંડ ફટકારવામાં આવે છે. હાલ હું બીજા કામથી નીકળી હતી, પરંતુ સમય હતો એટલે શાકભાજી માર્કેટમાં શાકભાજી લેવા માટે આવી, પરંતુ માર્કેટમાં મૂકેલું ATM ગાયબ છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ મશીન ફરી કાર્યરત કરવા જોઈએ. નાના વેપારીઓ ગ્રાહકોની સુવિધા માટે પ્લાસ્ટિકની થેલી આપે છે, પરંતુ મહાનગરપાલિકા તેઓને દંડ ફટકારે છે. જો મહાનગરપાલિકાએ પૂરતું ધ્યાન આપીને મશીનો યોગ્ય રીતે કાર્યરત કરી મૂક્યા હોત તો પ્લાસ્ટિકની થેલી લેવાની નોબત ન આવતી અને નવસારી સાચા અર્થમાં પ્લાસ્ટિક મુક્ત બની શકત.
કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ દીપક બારોટે જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકા કોઈપણ આયોજન વગર મોટા ઉપાડે આવા પ્રોજેક્ટ લઈ આવે છે. પરંતુ તેનું કોઈપણ જાતનું ટેકનિકલ ભવિષ્ય નક્કી કર્યા વગર જ તેને પ્રજાના પૈસે ધુમાડો કરી યોજનાઓ બહાર પાડી દેવામાં આવે છે. નગરપાલિકાથી લઈને મહાનગરપાલિકા થઈ ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રોજેક્ટ આ લોકોનો સફળ થયો નથી. જેથી હવે પ્રજાએ સમજવાની જરૂર છે અને સત્તામાં રહેલા આવા લોકોને ઘરભેગા કરી દેવા જોઈએ.
આ મામલો અગાઉના વોટર ATM પ્રોજેક્ટ સાથે પણ જોડાઈ રહ્યો છે. આશરે 25 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે મુકાયેલા વોટર ATM અંગે પણ અગાઉ ઉપયોગિતા અને જાળવણીને લઈને પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. હવે થેલીના ATM બંધ થતાં બંને પ્રોજેક્ટને લઈને પાલિકાની કામગીરી ચર્ચામાં આવી છે.
બીજી તરફ, મહાનગરપાલિકા કમિશનર દ્વારા મશીનોમાં ટેકનિકલ સમસ્યા ઊભી થવા પાછળ નાગરિકો દ્વારા SOP મુજબ નોટ કે સિક્કો ન નાખવાનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું છે. કમિશનરનું કહેવું છે કે આ ઓટોમેટેડ મશીન હોવાથી ત્યાં કર્મચારી રાખવાની વ્યવસ્થા શક્ય નથી.
પાલિકા તંત્ર દ્વારા એક થેલી ATMને રિપેર કરીને ફરી શરૂ કરવાની અને બાકીના બે મશીન પણ ટૂંક સમયમાં કાર્યરત કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.
હવે મુખ્ય સવાલ એ છે કે પ્લાસ્ટિકનો વિકલ્પ પૂરો પાડવા માટે શરૂ કરાયેલા આ પ્રોજેક્ટને પાલિકા કેટલો અસરકારક રીતે ફરી અમલમાં મૂકે છે. લાખો રૂપિયાના ખર્ચે ઉભી કરાયેલી જાહેર સુવિધાઓ નિયમિત રીતે કાર્યરત રહે અને તેનો લાભ નાગરિકોને મળે તે માટે જાળવણી અને ટેકનિકલ વ્યવસ્થાને લઈને હવે પાલિકા સામે જવાબદારીનો સવાલ છે.
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