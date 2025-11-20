'હું તમારી નોકર નથી', નવસારી સિવિલમાં દર્દીના સગા-જુનિયર ડોક્ટર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી, વીડિયો વાઈરલ
દર્દીના સગાએ હોસ્પિટલમાંથી DAMA ડિસ્ચાર્જ પ્રક્રિયા વહેલી તકે પૂરી કરવા માગતા હતા અને તે માટે ડોક્ટરને તાત્કાલિક ફોર્મ પર સહી કરવાની વિનંતી કરી હતી.
Published : November 20, 2025 at 10:41 PM IST
નવસારી: નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થયો છે, જેમાં દર્દીના સગા અને જુનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટર વચ્ચે બોલાચાલી થતા જોવા મળે છે. મળતી માહિતી મુજબ દર્દીના સગાએ હોસ્પિટલમાંથી DAMA ડિસ્ચાર્જ પ્રક્રિયા વહેલી તકે પૂરી કરવા માગતા હતા અને તે માટે ડોક્ટરને તાત્કાલિક ફોર્મ પર સહી કરવાની વિનંતી કરી હતી. પરંતુ તે સમયે જુનિયર ડોક્ટર અન્ય દર્દીના સારવારકાર્યમાં વ્યસ્ત હોવાથી થોડો સમય રાહ જોવા કહ્યું હતું.
આ દરમિયાન પણ દર્દીના સગાઓ સતત અમારી કામગીરી વહેલી કરો તેવી વાત પર અડગ રહ્યાં. અંતે દર્દીના સગાએ સ્થિતિનો વીડિયો પોતાના મોબાઇલમાં રેકોર્ડ કર્યો. આ વીડિયોમાં જુનિયર ડોક્ટર દર્દીના સગાને “હું તમારી નોકર નથી” એવું કહેતી સંભળાય છે, જેને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
વિડિયો વાયરલ થતા હોસ્પિટલ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને જુનિયર ડોક્ટરને દર્દી તથા તેમના સગા સાથે વર્તન કરતી વખતે સંયમ રાખવા તથા શિસ્તબદ્ધ રીતે વર્તન કરવાની તાકીદ કરી છે. હોસ્પિટલનું કહેવું છે કે સ્ટાફ ઉપર ઘણીવાર દબાણભરી પરિસ્થિતિઓ ઉભી થતી હોય છે, છતાં દર્દી અને તેમના સગાઓ પ્રત્યે સન્માનજનક વર્તન જાળવવું જરૂરી છે.
બીજી તરફ, હોસ્પિટલ તંત્રે દર્દીના સગાઓને પણ હોસ્પિટલની પ્રક્રિયા અને સારવારની ગતિશીલતા અંગે સમજ દર્શાવવા અને સ્ટાફને સહકાર આપવાની અપીલ કરી છે. તંત્રનો દાવો છે કે ડિસ્ચાર્જ જેવી પ્રક્રિયા પણ તબીબી પ્રોટોકોલ અનુસાર જ થાય છે અને તાત્કાલિક દબાણ સર્જવાથી કાર્યપ્રવાહ અસરગ્રસ્ત થાય છે.
આ પણ વાંચો: