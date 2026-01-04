"હું તો શ્વાનને મારીશ જ, તમારાથી જે થાય તે કરી લેજો", નવસારીમાં અબોલ જીવ પર બર્બરતા આચરનાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ
પશુપ્રેમી મહિલાએ હિંમત દાખવી આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : January 4, 2026 at 7:38 PM IST
નવસારી : શહેરમાં અબોલ જીવો પ્રત્યેની ક્રૂરતાનો વધુ એક ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે. સરદાર ટાઉનશીપ નજીક આવેલી ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા એક શખ્સ દ્વારા રખડતા શ્વાનના બચ્ચા પર અમાનવીય અત્યાચાર કરાતા મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો છે. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને સોસાયટીમાં રહેતી પશુપ્રેમી મહિલાએ હિંમત દાખવી આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, નવસારી શહેરના ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા રવિ ટંડેલ નામના શખ્સ પર શ્વાનના બચ્ચાને લાકડાના ડંડાથી નિર્દયતાપૂર્વક માર મારવાનો આરોપ છે. આરોપીએ ગલુડિયાને એટલી બેરહેમીથી ફટકાર્યો કે તેના આગળના પગમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હતું. માર માર્યા બાદ ગલુડિયાને બેભાન અવસ્થામાં રોડ પર ફેંકી દેવાયું હતું.
ફરિયાદી છેલ્લા ઘણા સમયથી અબોલ જીવોની સેવા કરે છે અને સોસાયટી આસપાસ ફરતા શ્વાનોને ખોરાક આપવાનું કામ કરે છે. જોકે, આ બાબત કેટલાક રહીશો અને ખાસ કરીને આરોપી રવિ ટંડેલને આ પસંદ નથી, અગાઉ પણ શ્વાનોને માર મારવાના બનાવો બન્યા છે.
રીટાબેનના જણાવ્યા અનુસાર, ગત 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ બપોરના સમયે તેઓ એક બીમાર શ્વાનની સારવાર કરાવીને વેટરનરી હોસ્પિટલથી પરત ફરી રહ્યા હતા, તે સમયે સોસાયટીના રોડ પર એક નાનકડું ગલુડિયું લોહીલુહાણ અને બેભાન અવસ્થામાં પડેલું નજરે પડ્યું. આસપાસના લોકોથી પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું કે રવિ ટંડેલે લાકડાના ડંડાથી આ ગલુડિયાને માર્યું હતું.
રીટાબેન તાત્કાલિક ગલુડિયાને એરૂ ચાર રસ્તા નજીક આવેલી વેટરનરી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, ત્યાં ફરજ પરના તબીબે તપાસ બાદ જણાવ્યું હતું કે ગલુડિયાના પગમાં ગંભીર ફ્રેક્ચર થયું છે અને હાલ તેની સારવાર ચાલુ છે.
જ્યારે રીટાબેને આ બાબતે રવિ ટંડેલને સમજાવવા પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેણે ઉદ્ધત અને ધમકીભર્યું વર્તન કર્યું હતું. આરોપીએ ખુલ્લેઆમ કહ્યું હતું કે, "હું તો શ્વાનને મારીશ જ, તમારાથી જે થાય તે કરી લેજો." આ જવાબથી રીટાબેન વધુ ચોંકી ગયા હતા.
આ ઘટનાના થોડા દિવસો બાદ ફરી એકવાર શ્વાનોની ચીસો સાંભળીને રીટાબેન ઘરની બહાર આવ્યા હતા. તેમણે જોયું કે આરોપી ફરી લાકડાનો ડંડો લઈને શ્વાનો પાછળ દોડતો હતો અને તેમને માર મારતો હતો. રોકવા જતા ફરીથી તેમને ધમકી આપવામાં આવી હતી કે સોસાયટીમાં એક પણ ગલુડિયાને જીવતા રહેવા દેવામાં નહીં આવે.
આ સતત બનતી ઘટનાઓથી કંટાળી અને અબોલ જીવોની સુરક્ષા માટે રીટાબેને અંતે નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
"હાલ ફરિયાદી રીટાબેનની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને પશુ ક્રૂરતા નિવારણ અધિનિયમ તેમજ અન્ય લાગુ પડતી કલમો હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ આરોપીની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે." - એ એસ સરવૈયા, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર
આ ઘટનાએ શહેરમાં અબોલ જીવોની સુરક્ષા અને પશુ ક્રૂરતા સામે કડક પગલાં લેવાની જરૂરિયાતને ફરી એકવાર ઉજાગર કરી છે. પશુપ્રેમીઓ અને જીવદયા સંસ્થાઓએ પણ આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી અમાનવીય ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય.
