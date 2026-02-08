નવસારીમાં લગ્નમાં ગરબાના કાર્યક્રમમાં પુર ઝડપે કાર ઘુસી જતા ભયંકર અકસ્માત, 2ની ધરપકડ
Published : February 8, 2026 at 7:06 PM IST
નવસારી : શહેરમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સુશ્રુષા હોસ્પિટલ નજીક એક લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન યોજાયેલા ગરબા કાર્યક્રમમાં અચાનક કાળમુખી કાર ઘૂસી જતા ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ખુશીઓથી ઝળહળતો લગ્ન પ્રસંગ પળોમાં જ માતમમાં ફેરવાઈ ગયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, લગ્ન પ્રસંગે પરિવારજનો અને મહેમાનો ગરબા રમવામાં મગ્ન હતા, ત્યારે બેફામ ગતિએ આવતી એક કાર અચાનક ગરબા રમતા લોકો પર ત્રાટકી હતી. આ અકસ્માતમાં મહિલાઓ સહિત 5થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટના બાદ સ્થળ પર બુમાબુમ અને ગભરાટનું વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું હતું. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નવસારીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ વિજલપોર પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી. ઇજાગ્રસ્તોના પરિવારજનો દ્વારા વિજલપોર પોલીસ મથકમાં કારચાલક વિરુદ્ધ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે કારચાલકના નિવેદન લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે તેમજ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે
વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર નિલેશ રાઠોડ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, ગત રાત્રી દરમિયાન લગ્ન પ્રસંગના ગરબામાં નશામાં નશામાં ધૃત ઈસમે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. જેને લઇને ચાર જેટલી મહિલાઓ ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી. જેને ખાનગી હોસ્પિટલ અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી પોલીસે વધુ કાર્યવાહી કરતા કારચાલક અને અન્ય ઈસમ બંને પાસે દારૂ પીવા અંગે પાસ-પરમિટ માંગ્યો હતો, પરંતુ તેઓ કોઈ માન્ય દસ્તાવેજ રજૂ કરી શક્યા નહોતા. ત્યારબાદ બંનેને તબીબી તપાસ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ નવસારી મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે પોલીસે કાર ચાલક વિરુદ્ધ અકસ્માતનો ગુનો નોંધ્યો છે, જ્યારે સહયોગી ઇસમ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 66(1)બી અને 85(1) મુજબ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
આ ઘટના સમયે વિજલપોર પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સેબલ કપિલભાઈ અને હેડ કોન્સટેબલ ચિરાગભાઈ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. પી.એસ.ઓ. તરફથી મળેલી માહિતીના આધારે તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા, ત્યાં દર્શન એપાર્ટમેન્ટ સામે, દશામાં મંદિર નજીક હ્યુન્ડાઈ વર્ના કાર અકસ્માતગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવી હતી.
કાર ચાલક પોતાનું સંતુલન જાળવી શકતો ન હોવાથી પોલીસે પંચોની હાજરીમાં તેની પૂછપરછ કરી હતી. તેણે પોતાનું નામ દીપકભાઈ નારણભાઈ નાગરીયા (ઉંમર 50, રહેવાસી વેલણપુર, તાલુકો મહુવા, જિલ્લો સુરત) હોવાનું જણાવ્યું હતું. જ્યારે તેની સાથે બેઠેલા ઇસમનું નામ વલ્લભભાઈ માંદાભાઈ પટેલ (ઉંમર 55) હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
