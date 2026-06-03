નવસારી શહેરમાં જર્જરિત મકાનની છત ધરાશાયી, એકનું મોત
મૃત થનારનો પોસ્ટમોર્ટમ માટે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 3, 2026 at 5:58 PM IST
નવસારી : શહેરમાં જર્જરિત મકાનની છત ધરાશાયી થતાં એક નિર્દોષ વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો છે. શહેરના શાંતાદેવી રોડ વિસ્તારમાં આવેલા ગોકુળ નિવાસમાં બનેલી આ દુર્ઘટનાએ સમગ્ર શહેરને હચમચાવી દીધું છે. ચોમાસા પૂર્વે જોખમી ઇમારતોને માત્ર નોટિસ આપીને જવાબદારી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાનો દાવો કરતું તંત્ર હવે લોકોના નિશાને આવ્યું છે.
નવસારીના વોર્ડ નંબર-3 વિસ્તારમાં આવેલા ગોકુળ નિવાસના બીજા માળે 54 વર્ષીય ધર્મેશ ભાવસાર એકલા રહેતા હતા. મંગળવારની રાત્રે તેઓ પોતાના ઘરમાં સૂતા હતા ત્યારે અચાનક મકાનનો જર્જરિત સ્લેબ તેમના પર તૂટી પડ્યો હતો. ભારે કાટમાળ નીચે દબાઈ જતાં તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. સવારે તેમના ભાઈ તેમને જમાડવા માટે ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે આ દુર્ઘટનાની જાણ થઈ હતી.
આ ઘટનાની માહિતી મળતા સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, ફાયર વિભાગ અને પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. કાટમાળ હટાવી મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
સ્થાનિક કોર્પોરેટર દિવ્યકાંત પનારાએ જણાવ્યું કે, "શહેરના વોર્ડ નં 3 માં સરસ્વતી એપાર્ટમેન્ટ પાસે આવેલ ગોકુળ નિવાસમાં બીજા માળે 54 વર્ષીય ધર્મેશ ભાવસાર એકલા રહેતા હતા. સ્લેબ ધરાશાયી થતા તેમનું મૃત્યું થયું છે. તેમના ભાઈએ અમને જાણ કરતા અમે તંત્રને જાણ કરી હતી."
નવસારી મહાનગરપાલિકાના મેયર અશોક ધોરાજી એ જણાવ્યું હતું કે, "જર્જરિત ઇમારતની છત પડવાના કારણે શાંતાદેવી રોડ વિસ્તારમાં આવેલા ગોકુળ નિવાસમાં રહેતા વૃદ્ધનું મોત થયું છે, જે ઘણી ગંભીર બાબત છે. આ મુદ્દે મેં મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને કહ્યું છે કે ફક્ત જર્જર ઇમારતોને નોટિસ આપવાથી કંઈ નહીં થાય આના માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી પડશે હવે આવી ઇમારતોને ફક્ત નોટિસ આપી સંતોષકારક માની નહીં લઈ શકાય. નોટીસો બાદની સમય મર્યાદા બાદ મિલકત માલિકો જો મિલકત નહીં ઉતારે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
આ દુર્ઘટના બાદ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે આખરે આ મોત માટે જવાબદાર કોણ? નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષે ચોમાસા પૂર્વે જોખમી અને જર્જરિત ઇમારતોને નોટિસો આપવામાં આવે છે, પરંતુ તેના પછી કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી થતી નથી તેવી ફરિયાદો લાંબા સમયથી ઉઠતી રહી છે. શહેરમાં 100થી વધુ જોખમી ઇમારતોને નોટિસ આપવામાં આવી હોવા છતાં આવી દુર્ઘટના બનતા તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
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