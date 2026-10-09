નવસારીઃ કેડિયું-ધોતી પહેરી ગરબે ઘૂમ્યો ચાઈનીઝ રોબોટ ‘પૃથ્વી’, ટેકનોલોજી અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ
ગરબા મેદાનમાં આ વખતે પરંપરા અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો એવો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો કે સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
Published : October 9, 2026 at 3:22 PM IST
નવસારી: ગરબા મેદાનમાં આ વખતે પરંપરા અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો એવો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો કે સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. એક તરફ જાણીતી લોકગાયિકા ગીતા રબારીના ગરબાના તાલે ખેલૈયાઓ ઝૂમી રહ્યા હતા, તો બીજી તરફ કેડિયું અને ધોતી પહેરીને એક રોબોટે પણ ગરબે ઘૂમી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. નવસારીના એક ગરબા મહોત્સવમાં અંદાજે 30 લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમત ધરાવતા ‘પૃથ્વી’ નામના રોબોટે પરંપરાગત ગરબાના સ્ટેપ્સ રજૂ કરી આકર્ષણ જમાવ્યું હતું.
ફેક્ટરીથી ગરબા મેદાન સુધી, રોબોટનો અનોખો અંદાજ
સામાન્ય રીતે રોબોટને ફેક્ટરીઓમાં કામ કરતા અથવા હોટલ-રેસ્ટોરાંમાં વિવિધ સેવાઓ આપતા જોવામાં આવે છે. પરંતુ નવસારીમાં રોબોટે કંઈક અલગ જ અંદાજમાં સૌનું મનોરંજન કર્યું. સુરતની એક કંપની દ્વારા ચીનથી આયાત કરવામાં આવેલા ‘પૃથ્વી’ રોબોટને ખાસ પરંપરાગત ગુજરાતી પોશાક પહેરાવી ગરબા મહોત્સવમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ગરબાના તાલે ‘પૃથ્વી’એ બે તાળી અને ત્રણ તાળીના સ્ટેપ્સ રજૂ કર્યા હતા. રોબોટના આ અનોખા અંદાજને નિહાળવા માટે મેદાનમાં હાજર બાળકો, યુવાનો અને વડીલોમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી. પરંપરાગત કેડિયું-ધોતી અને આધુનિક મશીનનો આ સમન્વય ગરબા મહોત્સવનું વિશેષ આકર્ષણ બન્યો હતો.
બાળકોમાં AI અને રોબોટિક્સ પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ
પીનલ બારોટ, રોબોટના માલિકના જણાવ્યા અનુસાર, આ આયોજન પાછળનો હેતુ માત્ર મનોરંજન પૂરતો મર્યાદિત નહોતો. નવી પેઢી અને ખાસ કરીને બાળકોને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), રોબોટિક્સ અને આધુનિક વિજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષિત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
‘પૃથ્વી’ રોબોટ લોકો સાથે વાતચીત કરવા, સૂચનાઓને અનુસરવા અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ રજૂ કરવા સક્ષમ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. ગરબા ઉપરાંત તેને કુંગ-ફૂ, કરાટે અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ રોબોટ ક્રિકેટ જગતની જાણીતી હસ્તીઓ સચિન તેંડુલકર અને કપિલ દેવ સમક્ષ પણ પોતાની ક્ષમતાઓ રજૂ કરી ચૂક્યો હોવાનું જણાવાયું છે.
સંસ્કૃતિ સાથે આધુનિકતાનો તાલમેલ
તહેવારો માત્ર આસ્થા અને મનોરંજન પૂરતા સીમિત નથી, પરંતુ નવીન વિચારોને સમાજ સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ પણ બની શકે છે. નવસારીના રાસલોક ગરબા મહોત્સવમાં માતાજીની આરાધના સાથે AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આ વાતને ઉજાગર કરે છે. એક તરફ ગુજરાતની વર્ષો જૂની લોકસંસ્કૃતિ અને બીજી તરફ ભવિષ્યની ટેકનોલોજી... ‘પૃથ્વી’ રોબોટે બંનેને એક જ મંચ પર લાવીને દર્શાવ્યું કે આધુનિકતાને અપનાવવા માટે પરંપરાને છોડવાની જરૂર નથી. નવસારીના આ અનોખા ગરબાએ ટેકનોલોજી અને સંસ્કૃતિ વચ્ચેના નવા સમન્વયની ઝલક રજૂ કરી છે.
આ પણ વાંચોઃ
નવસારીઃ દાંડીવાડમાં ત્રણ મહિના પહેલા પૂર આવ્યું, અત્યારે લોકો પાણી માટે મારે છે વલખાં
VIDEO/નવસારીમાં નશામાં ધૂત નબીરાએ કર્યો અકસ્માત, આધેડને અડફેટે લેતા મોત