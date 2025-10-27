નવસારીમાં ખેડૂતોને ચીકુની સીઝનમાં વરસાદે નિરાશ કર્યા, લાભ પાંચમના દિવસે ભાવ ઘટ્યા, આવક પણ ઓછી
લાભ પાંચમના દિવસે, જ્યારે સમગ્ર જિલ્લામાં ઉજવણીનો માહોલ હતો, ત્યારે અમલસાડ માર્કેટ યાર્ડમાં વરસતા વરસાદ વચ્ચે ચીકુની હરાજી યોજાઈ.
Published : October 27, 2025 at 4:37 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લો, જે ગુજરાતનું બાગાયતી હબ તરીકે ઓળખાય છે, તે વિસ્તારના ખેડૂતો માટે આ વર્ષની ચીકુ સીઝન આશારૂપ રહી નથી. નવસારી જિલ્લાના ખેડૂતો વર્ષમાં બે વાર ચીકુનો પાક લે છે, પરંતુ આ વર્ષે લાભ પાંચમના શુભ મુહૂર્તે શરૂ થતી પ્રથમ સીઝનમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું.
હરાજીમાં ચીકુના શું ભાવ મળ્યા?
લાભ પાંચમના દિવસે, જ્યારે સમગ્ર જિલ્લામાં ઉજવણીનો માહોલ હતો, ત્યારે અમલસાડ માર્કેટ યાર્ડમાં વરસતા વરસાદ વચ્ચે ચીકુની હરાજી યોજાઈ. ખેડૂતોને આશા હતી કે ચીકુના પ્રતિ મણ 2000 રૂપિયા સુધી ભાવ મળશે, પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે માર્કેટમાં ચીકુની ગુણવત્તા પર અસર પડતા ભાવ ફક્ત 1000 થી 1600 રૂપિયા પ્રતિ મણ સુધી સીમિત રહ્યા.
વરસાદના કારણે ચીકુની આવકમાં ઘટાડો
વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે લાભ પાંચમે માત્ર 3 હજાર મણથી વધુ આવક થઈ, જ્યારે સામાન્ય રીતે 15 હજાર મણ સુધીની આવક થતી હોય છે. ચોમાસામાં પડેલા ભારે વરસાદ અને પછી ઓક્ટોબર સુધી ચાલેલા અનિયંત્રિત વરસાદને કારણે ચીકુના છોડમાં ખરણ જોવા મળ્યું અને ફળની ગુણવત્તા ઘટી ગઈ. જેના કારણે ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ મળ્યા નહીં.
લાંભ પાંચમે જ વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત
ગણદેવી, જલાલપોર અને ચીખલી તાલુકાના અનેક ખેડૂતો જણાવ્યું કે, ગયા વર્ષથી સતત બદલાતા વાતાવરણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના પ્રભાવથી ચીકુનું ઉત્પાદન અસ્થિર બન્યું છે. “મે મહિનાથી જ રહેલા વરસાદે પાકને નુકસાન કર્યું હતું. હવે લાભ પાંચમે પણ વાદળો વરસ્યા, એટલે ચીકુની આશા ધૂળધાણી થઈ,” એવી વ્યથા એક ખેડૂતે વ્યક્ત કરી.
વરસાદથી ચીકુની ક્વોલિટીને અસર
વેપારીઓ અને સહકારી મંડળીઓએ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. અમલસાડ માર્કેટ યાર્ડના એક વેપારીએ જણાવ્યું કે “આ વર્ષે ફ્લાવરિંગ સારું હતું, એટલે આવક વધારે રહે તેવી આશા હતી. પરંતુ પાછોતરા વરસાદે ચીકુની ક્વોલિટી પર અસર કરી. હરાજી સમયે ભારે વરસાદ પડ્યો એટલે માલ પણ માર્કેટ સુધી પહોંચી શક્યો નહીં.” તેથી, ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંને માટે આ ચીકુ સીઝન નિરાશાજનક સાબિત થઈ છે. જોકે નિષ્ણાતોના અનુમાન મુજબ, આગામી 25 થી 30 દિવસમાં ચીકુમાં નવી આવક થવાની શક્યતા છે. હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો ચીકુની ગુણવત્તા સુધરી શકે છે અને ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
નવસારીના ચીકુની મીઠાસ કુદરતી આફતો સામે સંઘર્ષ કરી રહી છે
જ્યાં એક તરફ બદલાતા વાતાવરણને કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલી પડી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ કૃષિ વિભાગ અને બાગાયત વિભાગ તરફથી ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. ચીકુ જેવા નાજુક ફળ માટે યોગ્ય સિંચાઈ, પાણીનો નિકાલ અને રોગપ્રતિકારક દવાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ જરૂરી હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવી રહ્યા છે.
નવસારીના ચીકુ, જે તેની મીઠાશ અને ગુણવત્તા માટે ભારતભરમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે આ વર્ષે કુદરતી આફતો સામે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. પરંતુ ખેડૂતોને આશા છે કે આગામી સીઝનમાં પરિસ્થિતિ સુધરશે અને નવસારીનો ચીકુ ફરીથી તેના જૂના તેજ સાથે બજારમાં છવાઈ જશે.
