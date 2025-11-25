નવસારી: CM ભુપેન્દ્ર પટેલે આઇકોનિક બસપોર્ટ સહિત 457 કરોડના કામોનું કર્યું લોકાર્પણ, મુખ્યમંત્રીએ સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતરી વયોવૃદ્ધ મહિલાના લીધા આશીર્વાદ

ETV Bharat / state

નવસારી: મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આઇકોનિક બસપોર્ટ સહિત 457 કરોડના કામોનું કર્યું ઈ-લોકાર્પણ અને ઈ-ખાતમુર્હુત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 8:58 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 10:31 PM IST

નવસારી: નવસારી શહેર અને જિલ્લામાં વિવિધ પ્રજાલક્ષી કાર્યોનું આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ અને ખાતમુર્હુત કરવામાં આવ્યુ હતું. જે પૂર્વે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે નવસારીમાં 82 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નવનિર્મિત આઇકોનિક બસપોર્ટનું લોકાર્પણ કર્યું હતું.

નવસારી મહાનગર પાલિકા બન્યા બાદ અનેક વિકાસ કાર્યોને ગતિ મળી છે. જેમાં શહેરના વિકાસને વેગ અપાવા નવા વિકાસ કાર્યો તેમજ જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ સહિતના કુલ 475.08 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોનું આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે ઈ-લોકાર્પણ અને ઈ-ખાતમુર્હુત કર્યુ હતું. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પ્રથમ નવસારીના આઇકોનિક બેસપોર્ટનું લોકાર્પણ કરી, તેની સુવિધા વિશેની માહિતી મેળવી બાદ પોર્ટના કામથી અભિભૂત થયા હતા અને સૌને અભિનંદન આપ્યા હતા.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આજના ભગવાન શ્રી રામ અને માતા સીતાના વિવાહ દિવસ, વિવાહ પાંચમને નવસારી માટે વિકાસ પાંચમ દિવસ તરીકે ગણાવ્યો હતો. સાથે જ અયોધ્યામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શિખર ઉપર ધજા ચઢાવી, જે પણ સનાતન સંસ્કૃતિ માટે પણ અંત્યંત ગૌરવપૂર્ણ દિવસ છે.

મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના વિકાસની હરણફાળને વર્ણવતા કહ્યું કે, 4 દિવસમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં કુલ 2320 કરોડના કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુર્હુત થયા છે. સાથે જ સ્વચ્છતા અને ‘કેચ ધ રેન’ હેઠળ નવસારી શહેર અને જિલ્લા દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોને કારણે મળેલા બે એવોર્ડ માટે અભિનંદન આપ્યા હતા. જયારે વર્ષ 2047 શહેરના વિકાસને ધ્યાને રાખી સુરતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેની સાથે આસપાસના 6 જિલ્લાઓ અને તેના શહેરોને પણ સમાવવાથી દક્ષિણ ગુજરાતને વિકાસનો નવો આયામ મળશે. જેમાં નવસારીના વિકાસને પણ વેગ મળશે.

કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ મુખ્યમંત્રીએ નવસારી શહેરની સિટીબસ સેવામાં નવી બસોને પ્રસ્થાન કરવી શહેરના પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોજેક્ટને મજબૂતી આપી હતી. જ્યારે તેમને મળવા માટેની ઘેલછા લઈ સ્ટેજ સુધી પહોંચેલા વયોવૃદ્ધ હીરાબેન ચાવડાને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે સ્ટેજથી નીચે ઉતરી તેમના આશીર્વાદ મેળવી એક માં દીકરાની મમતાનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું.

