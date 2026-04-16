નવસારી ભાજપનો આકરો નિર્ણય: અપક્ષ કે અન્ય પક્ષમાંથી ઉમેદવારી કરનારા 10 ભાજપી સભ્યો સસ્પેન્ડ
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપે ટિકિટ નહીં આપતા અપક્ષ કે અન્ય પક્ષમાંથી ચુંટણી લડનારા તમામ 10 ભાજપી સભ્યોને 6 વર્ષ માટે પક્ષમાંથી કરાયા સસ્પેન્ડ
Published : April 16, 2026 at 10:46 PM IST
નવસારી: જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કડક શિસ્ત પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પક્ષની સૂચનાઓને અવગણીને અપક્ષ અથવા અન્ય પક્ષમાંથી ચૂંટણી લડનાર 10 ભાજપના સભ્યોને જિલ્લા ભાજપ દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે તથા પક્ષના અન્ય કાર્યકરોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર ગણદેવી તાલુકામાં દીપકકુમાર વિનોદભાઈ પટેલ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે નવસારી મહાનગર પાલિકામાં મીરલકુમાર સુમનભાઈ પટેલ, પ્રીતિ ધર્મેશ અમીન, ભૂષણ ગોકુળ પાટીલ અને ભરતભાઈ દેવજીભાઈ પરમારને પક્ષવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ બદલ પાર્ટીમાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. તે જ રીતે જલાલપોર તાલુકામાં પણ હેમલતાબેન જગદીશભાઈ પટેલ, વિકેશ અમરીશભાઈ પટેલ, રાજેશભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ, ભારતીબેન ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ અને આશિષકુમાર સોમાભાઈ ટંડેલ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ તમામે ભાજપની ટિકિટ ન મળતા અપક્ષ અથવા અન્ય પક્ષમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી, જેના કારણે પક્ષે શિસ્તભંગ ગણાવીને કડક નિર્ણય લીધો છે.
જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પક્ષવિરુદ્ધ જતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ સહન કરવામાં આવશે નહીં. સાથે જ તેમણે ચેતવણી આપી છે કે આવા ઉમેદવારોને મદદરૂપ થનારા ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ નિર્ણયથી ભાજપે આંતરિક શિસ્ત જાળવવાનો સંદેશ આપ્યો છે. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પક્ષ કોઈપણ પ્રકારની ગેરશિસ્ત સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી રહ્યો છે. આ પગલાંથી ચૂંટણી પૂર્વે પક્ષમાં શિસ્ત અને એકતા જાળવવાનો પ્રયાસ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: