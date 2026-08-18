નવસારી: કાંસ પર ગેરકાયદે તાણી બંધાયેલી નિરાલી હોસ્પિટલ પર તંત્રએ બુલડોઝર ફેરવ્યું
વરસાદી કાંસ પરનું ચાર વર્ષ જૂનું દબાણ દૂર, હાઈવે પર પાણી ભરાવાની સમસ્યા દૂર થવાની આશા
Published : August 18, 2026 at 2:47 PM IST
નવસારી: જિલ્લામાં તંત્રએ વરસાદી કાંસ અને ખાડી ઉપરના દબાણો સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જે અંતર્ગત કબીલપોર વિસ્તારમાં નેશનલ હાઈવે-48ને અડીને આવેલી નિરાલી હોસ્પિટલના ચાર વર્ષ જૂના દબાણ પર તંત્રનું મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું હતું. ગત જુલાઈ મહિનામાં એક બાદ એક ત્રણ પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે વરસાદ અને ખાડી-વરસાદી કાંસના કારણે શહેર સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવી હતી. તંત્ર અનુસાર, નિરાલી હોસ્પિટલનું બાંધકામ કાંસ પર ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવ્યું છે અને વારંવાર નોટિસો આપવામાં આવી હોવા છતાં દબાણ હટાવાયું ન હોવાથી તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગિરી હાથ ધરાઈ છે.
વર્ષ 2022માં કબીલપોર વિસ્તારમાં નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ નિરાલી મલ્ટી સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલ અને હાઈવે વચ્ચે આવેલી વરસાદી કાંસ ઉપર હોસ્પિટલના પ્રવેશદ્વાર, કંપાઉન્ડ વોલ, ગાર્ડન તેમજ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ હતો. આ દબાણના કારણે ચોમાસા દરમિયાન માત્ર 2થી 3 ઈંચ વરસાદમાં પણ હાઈવે ઉપર પાણી ભરાઈ જતું હતું. પરિણામે મુંબઈ-અમદાવાદ તરફ જતા હજારો વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો. જિલ્લા તંત્ર દ્વારા હોસ્પિટલ સંચાલકોને દબાણ દૂર કરવા અગાઉ અનેક વખત નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જોકે દબાણ દૂર ન થતાં આખરે તંત્રએ કડક કાર્યવાહી કરી.
ગત જુલાઈમાં નવસારીની પૂરની સ્થિતિનું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ ખાડી અને વરસાદી કાંસ ઉપરના દબાણો દૂર કરવા જિલ્લા તંત્રને કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ આદેશ બાદ નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ નિરાલી હોસ્પિટલને ફરી નોટિસ અપાઈ હતી. છતાં દબાણ દૂર ન થતાં સોમવારે નવસારી પ્રાંત અધિકારી ડૉ. જનમ ઠાકોરની આગેવાનીમાં હાઈવે ઓથોરિટી, વીજ કંપની, ગેસ કંપની, ડ્રેનેજ વિભાગ, મામલતદાર અને પોલીસની ટીમ હોસ્પિટલ પર પહોંચી હતી.
સવારથી શરૂ થયેલું મેગા ડિમોલિશન મોડી રાત સુધી ચાલ્યું. જેમાં કંપાઉન્ડ વોલ સાથેનું ગાર્ડન, મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર અને પરિસરમાં બનાવાયેલ મંદિર સહિત વરસાદી કાંસ ઉપરના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા. હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા પણ 40 મીટરના માર્જિનને ધ્યાનમાં રાખીને માર્કિંગ કરી કાર્યવાહી કરવામાં સહયોગ અપાયો હતો. હવે શહેરની અન્ય ખાડીઓ અને વરસાદી કાંસ ઉપરના દબાણો સામે પણ કાર્યવાહી થવાની શક્યતા છે.
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