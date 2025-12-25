નવસારી: વૃદ્ધ ડોક્ટરને 'હાઉસ એરેસ્ટ' કરવાનો પ્રયાસ, સતર્કતાના કારણે 50 લાખ રૂપિયાનું બચ્યા

ETV Bharat / state

December 25, 2025

નવસારી: નવસારીમાં સાયબર ઠગબાજીનો એક ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં સાયબર ઠગબાજોએ શહેરના જાણીતા અને 82 વર્ષીય વયોવૃદ્ધ ડૉક્ટરને મની લોન્ડ્રિંગના ખોટા કેસમાં ફસાવી બે કલાક સુધી માનસિક રીતે “હાઉસ એરેસ્ટ” કર્યા હતા. જોકે ડૉક્ટરની સતર્કતા અને સમયસર લેવાયેલા યોગ્ય પગલાંના કારણે તેઓ 50 લાખ રૂપિયાનું મોટું નુકસાન થતા બચી ગયા હતા.

નવસારીના જાણીતા ડૉક્ટર ડૉ. બીપીન ગાંધીને ગત 25 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસમાંથી બોલતા હોવાનું કહી એક ફોન આવ્યો હતો. ફોન કરનાર વ્યક્તિએ પોતે પોલીસ અધિકારી હોવાનું જણાવી તેમને વીડિયો કોલ એટેન્ડ કરવા કહ્યું હતું. વીડિયો કોલ દરમિયાન અજાણ્યા શખ્સે ડૉ. ગાંધીને મની લોન્ડ્રિંગના ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા હોવાનું જણાવ્યું હતું.

સાયબર ઠગબાજોએ ડૉ. ગાંધીને ડરાવવા માટે કહ્યું હતું કે તેમના બેંક ખાતામાં શંકાસ્પદ રીતે લાખો રૂપિયા જમા થયા છે. આ સાથે તેમણે ડૉક્ટરને ઘરના બારી-બારણા બંધ કરી બહાર ન નીકળવા, મોબાઈલ ફોન સતત ચાર્જિંગમાં રાખવા અને કોલ કટ ન કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ કેસમાંથી બચાવવાના નામે ડૉ. ગાંધી પાસેથી 50 લાખ રૂપિયાની માંગ કરવામાં આવી હતી અને તેમની બેંક વિગતો મેળવવાનો પ્રયાસ થયો હતો.

આ સમગ્ર ઘટના દરમિયાન ડૉ. બીપીન ગાંધીને સાયબર ઠગબાજી હોવાની શંકા જતા તેમણે તરત જ પોતાના મિત્ર અને નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારી ચંદ્રકાંત ગાંધીનો સંપર્ક કર્યો હતો. મિત્રની સલાહ મુજબ તેમણે નવસારી સાયબર ક્રાઈમના PI ઉમંગ મોદીનો સંપર્ક કરવા કહ્યું હતું. ડૉ. ગાંધી તરત જ સાયબર ઠગોનો ફોન કટ કરી નવસારી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા.

પોલીસ મથક સુધી પહોંચતા દરમિયાન સાયબર ઠગબાજોના સતત ફોન આવતા રહ્યા હતા. બાદમાં PI ઉમંગ મોદીએ સાયબર ઠગ સાથે વાત કરી સમગ્ર મામલો સંભાળી લીધો હતો અને ડૉ. બીપીન ગાંધીને સાયબર ઠગબાજીના ફંદામાંથી બચાવી લીધા હતા.

લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને કોઈ પણ નાગરિક સાયબર ઠગોના ચુંગાલમાં ન ફસાય તે હેતુથી ડૉ. બીપીન ગાંધીએ પોતાની આપવીતી મીડિયા સમક્ષ રજૂ કરી હતી અને લોકોને અપીલ કરી હતી કે સાયબર ઠગોથી ગભરાયા વિના સજાગ રહે, કોઈ અજાણ્યા ફોન કે વીડિયો કોલ પર વિશ્વાસ ન કરે અને તરત પોલીસ અથવા સાયબર ક્રાઈમનો સંપર્ક કરે.

