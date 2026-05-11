નવસારીના આર્મી જવાનનું હાર્ટ એટેકથી નિધન, ગાર્ડ ઓફ ઓનરથી અંતિમ વિદાય અપાઈ
32 વર્ષીય અરવિંદ રાય જોધપુર આર્મી ડિવિઝનમાં હવાલદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને છેલ્લા 14 વર્ષથી દેશસેવામાં જોડાયેલા હતા.
Published : May 11, 2026 at 3:30 PM IST
નવસારી: નવસારીના ઘેલખડી વિસ્તારમાં રહેતા અને હાલ રજા પર ઘરે આવેલા આર્મી જવાન અરવિંદ રાયનું હ્રદય રોગના હુમલાના કારણે દુઃખદ અવસાન થયું છે. 32 વર્ષીય અરવિંદ રાય જોધપુર આર્મી ડિવિઝનમાં હવાલદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને છેલ્લા 14 વર્ષથી દેશસેવામાં જોડાયેલા હતા. તેમના અકાળે અવસાનથી પરિવાર સાથે સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
નવસારીના એક્સ આર્મી મેન મનીષ રાજપુતે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, અરવિંદ રાય રજા પર પોતાના ઘરે આવ્યા હતા ત્યારે અચાનક તેમને છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. પરિવારજનો દ્વારા તાત્કાલિક નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનો પર આભ ફાટી પડ્યું હતું.
મૃતક જવાન પોતાના પાછળ પત્ની, 6 વર્ષનો પુત્ર અને માત્ર 9 મહિનાની માસૂમ પુત્રીને વિલાપ કરતા છોડી ગયા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં દુઃખનું વાતાવરણ સર્જી દીધું છે.
પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ આર્મીની ટુકડી દ્વારા અરવિંદ રાયના પાર્થિવ દેહને તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ દર્શન માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો, સગાસંબંધીઓ અને પૂર્વ સૈનિકોએ હાજરી આપી હતી.
આર્મી દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર અને લશ્કરી સન્માન સાથે જવાનને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી. પૂર્વ સૈનિક મનીષ રાજપુતે જણાવ્યું હતું કે, અરવિંદ રાય દેશપ્રેમી અને ફરજપ્રતિ નિષ્ઠાવાન જવાન હતા. તેમના નિધનથી નવસારી જિલ્લામાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
