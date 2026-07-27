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નવસારી: દેવધામાં પૂરનો કહેર, આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ

પૂરનું પાણી દેવધા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ ઘૂસી જતા કેન્દ્રને ભારે નુકસાન થયું છે.

દેવધા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ
દેવધા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 3:11 PM IST

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નવસારી : જિલ્લામાં અંબિકા નદીમાં આવેલા ઘોડાપૂરથી દેવધા ગામ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. અંબિકા નદીનું પાણી દેવધા ગામમાં ઘૂસી જતા ગામમાં 12 ફૂટથી વધુ પાણી ભરાઈ ગયું હતું. જે વિસ્તારોમાં અગાઉ ક્યારેય પાણી પહોંચ્યું નહોતું ત્યાં પણ 4 ફૂટ સુધી પાણી ભરાતા જનજીવન સંપૂર્ણ રીતે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું હતું.

પૂરનું પાણી દેવધા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ ઘૂસી જતા કેન્દ્રને ભારે નુકસાન થયું છે. પાણી ઉતર્યા બાદ આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ચારે તરફ માત્ર કાદવ જ જોવા મળી રહ્યો છે. કબાટોમાં રાખેલી દવાઓ, ઇન્જેક્શન અને અન્ય ઔષધિઓ કાદવ અને ભેજના કારણે બિનઉપયોગી બની ગઈ છે.

આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ (ETV Bharat Gujarat)

ફ્રિજ, ટેબલ, ખુરશીઓ સહિતનું મેડિકલ સાધનસામગ્રી પણ નષ્ટ થઈ જતાં આરોગ્ય કર્મચારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જે વિસ્તારોમાં અગાઉ ક્યારેય પાણી પહોંચ્યું નહોતું ત્યાં પણ 4 ફૂટ સુધી પાણી ભરાતા જનજીવન સંપૂર્ણ રીતે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે.

આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ
આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ (ETV Bharat Gujarat)

જોકે હાલ કછોલી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તરફથી દેવધા કેન્દ્રને જરૂરી દવાઓ અને તાત્કાલિક ઉપયોગ માટેની મેડિકલ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. ગામમાં હજુ પણ અનેક સ્થળોએ 6 ઇંચથી વધુ કાદવ હોવા છતાં આરોગ્ય કર્મચારીઓ સતત ફરજ પર હાજર રહી લોકોને આરોગ્ય સેવાઓ આપી રહ્યા છે. માત્ર બે દિવસમાં કેન્દ્ર હેઠળ આવતા બે ગામોમાં આશરે 80 ટકા આરોગ્ય કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ
આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓથી લઈને સાધનો સુધી બધું બરબાદ (ETV Bharat Gujarat)

દેવધા આરોગ્ય સેન્ટરના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "અંબિકા નદીમાં જે પ્રમાણે પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું, તેના કારણે દેવધા ગામમાં આવેલું આરોગ્ય સબ સેન્ટર પૂરેપૂરું પાણીમાં જળમગ્ન થયું હતું. અમને અંદાજો ન હતો કે આટલું પાણી આવશે અમે આગોતરું આયોજન કરી આરોગ્યલક્ષી સામાન સુરક્ષિત કર્યો હોત, પરંતુ આખેઆખું સબ સેન્ટર પાણીમાં ઘરકાવ થતા આરોગ્ય લક્ષી તમામ વસ્તુઓ નષ્ટ થઈ છે, જેનો રિપોર્ટ અમે ઉપલી અધિકારીને આપ્યો છે."

આજે દેવધાની મુલાકાતે આવેલા જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીને આરોગ્ય કર્મચારીઓએ કેન્દ્રની હાલત અને પડતી મુશ્કેલીઓ અંગે રજૂઆત કરી હતી. દવાઓ, મેડિકલ સાધનો અને જરૂરી ઉપકરણો વહેલી તકે ઉપલબ્ધ કરાવવા માંગ કરવામાં આવી હતી. કલેક્ટરે તાત્કાલિક મેડિકલ સાધનસામગ્રી અને જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો વિશ્વાસ આપ્યો હતો.

દેવધા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર કાદવમાં ગરકાવ
દેવધા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર કાદવમાં ગરકાવ (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ ગણદેવી સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને રેફરલ હોસ્પિટલના પણ હૃદયદ્રાવક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. હોસ્પિટલમાં પૂરનું પાણી ભરાતા પ્રસુતાઓને ડોક્ટરો અને સ્ટાફે સલામત સ્થળે ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. પાણી ઉતર્યા બાદ હોસ્પિટલમાં ફેલાયેલો કાદવ અને નુકસાનના દ્રશ્યો પૂરથી સર્જાયેલી વિનાશક સ્થિતિની સાક્ષી પૂરાવી રહ્યા છે.

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