નવસારીઃ નકલી પોલીસ બની આધેડને લૂંટનાર આરોપી ઝડપાયો, 2 સાગરીતો હજુ ફરાર
નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં નકલી પોલીસ બની આધેડને લૂંટવાના બનાવમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : September 11, 2026 at 10:49 AM IST
નવસારીઃ નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં નકલી પોલીસ બની આધેડને લૂંટવાના બનાવમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. બીલીમોરા-અમલસાડ માર્ગ પર ત્રણ બદમાશોએ આધેડને આંતરી પોતે પોલીસ હોવાનું જણાવી ચોરીનો ભય બતાવી તેમની પાસેથી લાખોની રકમ પડાવી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, બીલીમોરાના ઓમકારેશ્વર નગર મોહન પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા અને કન્સ્ટ્રક્શનના કામ સાથે સંકળાયેલા 59 વર્ષીય કૈલાશ કુમારને, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે બીલીમોરા અમલસા રોડ પર સ્મશાન ભૂમિ સામે કાળા રંગની પલ્સર પર આવેલા બે શખ્સોએ પોતાની ઓળખ પોલીસ તરીકેની આપી રસ્તા પર રોક્યા હતા.
રૂમાલમાં રોકડની જગ્યાએ કાંકરા મૂકી દીધા
આગળ ચોરીની ઘટનાઓ બની રહી હોવાનું જણાવી તપાસના બહાને તેમની પાસે રહેલા સોનાના દાગીના અને રોકડ અંગે વાત કરી હતી. બાદમાં આધેડને વિશ્વાસમાં લઈ રૂ.3.57 લાખની રકમ રૂમાલમાં મૂકાવી હતી. ત્યારબાદ તકનો લાભ લઈ આરોપીઓએ રૂમાલમાં રોકડની જગ્યાએ કાંકરા મૂકી આધેડને છેતરી ફરાર થઈ ગયા હતા. થોડા સમય બાદ કૈલાશ કુમારને પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા તેમણે બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસે શું કહ્યું?
બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર અશ્વિન સરવૈયાના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટનાની જાણ થતા પોલીસે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લઈ આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસ્યા હતા. સાથે જ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સની મદદથી આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન વલસાડ એલસીબી પોલીસ અને મહારાષ્ટ્ર પોલીસ સાથે સંકલન કરીને નેશનલ હાઈવે-48 પર ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર નજીક વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ગુજરાત મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પાસે ચારોટી ટોલનાકા નજીક હાઈવે પરથી પોલીસે મહારાષ્ટ્રના અસદઉલ્લા ફૈયાઝ ખાનને ઝડપી પાડ્યો હતો.
પોલીસે તેના બે સાગરીતો મમો સંજય ઈરાની અને તનવીર ઈરાનીને વોન્ટેડ જાહેર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પકડાયેલા અસદઉલ્લા ફૈયાઝ ખાનનો ગુનાહિત ઈતિહાસ પણ હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેની સામે મહારાષ્ટ્રમાં અગાઉ નવ જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. પોલીસે ફરાર બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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