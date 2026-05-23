નવસારી: ખેતરની વાડે મૂકેલા હાઈવૉલ્ટેજ કરન્ટને કારણે ગોવાળ અને ત્રણ પશુના કરુણ મોત

તવડી ગામે પાક બચાવવા ફેન્સિંગમાં છોડાયો હતો હાઈ વોલ્ટેજ કરંટ, ખેત માલિકની ધરપકડ

Published : May 23, 2026 at 10:41 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર તાલુકામાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને કમકમાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. તાલુકાના તવડી ગામે ખેતરમાં ગેરકાયદેસર રીતે છોડવામાં આવેલા હાઈ વોલ્ટેજ વીજ કરંટના કારણે એક 55 વર્ષીય ગોવાળ અને ત્રણ નિર્દોષ ભેંસોના કરુણ મોત નિપજતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, તવડી ગામે આવેલા એક ખેતરમાં રખડતા પશુઓથી પાકને બચાવવા માટે ખેતરની ફેન્સિંગમાં હાઈ વોલ્ટેજ કરંટ દોડાવવામાં આવ્યો હતો. આ જીવલેણ કરંટની ઝપેટમાં બાજુના છીણમ ગામના 55 વર્ષીય વસંતભાઈ રાઠોડ આવી જતા તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. આ સાથે ત્રણ ભેંસો પણ કરંટ લાગતા મોતને ભેટી હતી. કરંટ એટલો પ્રચંડ હતો કે પશુઓને બચવાની તક પણ મળી ન હતી.

ઘટનાની જાણ થતા જ મરોલી પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ખેતરમાં પાક બચાવવા માટે ગેરકાયદેસર રીતે વીજ કરંટ મૂકવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મરોલી પોલીસ સ્ટેશનના તપાસ અધિકારી બી.ડી.જાસોલીયાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ખેતરની ફેન્સિંગમાં 440 વોલ્ટનો હાઈ વોલ્ટેજ કરંટ દોડાવવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે વસંતભાઈ રાઠોડ અને ત્રણ ઢોરના મોત થયા છે. પોલીસે ખેત માલિક રાજુભાઈ પટેલની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, તંત્ર દ્વારા વારંવાર ખેતરોમાં જીવલેણ લાઈવ કરંટ ન મૂકવા અપીલ કરવામાં આવે છે, છતાં આવી બેદરકારીના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસે આ મામલે કેટલી કડક કાર્યવાહી કરે છે જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ અટકાવી શકાય. તવડી ગામના સરપંચ રીના પટેલે જણાવ્યું કે, પોતાના ઢોર ચરાવી રહેલા વ્યક્તિ અને તેમના ઢોરના વીજ કરન્ટને કારણે મોત થયા. ખેડૂતે પાક સંચાલન માટે ખેતરમાં મોટરથી કરન્ટ મૂક્યો હતો. ખેડૂતને વીજળી મોટર ચલાવવા માટે આપવમાં આવે છે, નહીં કે આ રીતે કરન્ટ મૂકવા માટે. આ પ્રકારની ઘટના આગળ ન બને તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ.

