ETV Bharat / state

નવસારીના સાદકપોર ગામે ચાલતી બાઈક પાછળ દોડ્યો દીપડો, બાઈક પર બેસેલા બાળકને કર્યો ઈજાગ્રસ્ત, પગમાં 14 ટાંકા આવ્યા

ગભરાયેલા પિતા હિરલ રાઠોડે દીપડાને જોતા જ બાઈક ભગાવી, છતાં દોડીને આવેલા દીપડાએ પાછળ બેઠેલા રોહનના પગ પર પંઝાના નખ માર્યા

દીપડાએ 10 વર્ષીય બાળક પર હુમલો કરતા પગમાં 14 ટાંકા આવ્યા
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: ચીખલી તાલુકાના સાદકપોર ગામે એક બીહામણી ઘટનામાં ચાલુ બાઈક પર જઈ રહેલા દસ વર્ષીય બાળક પર દીપડાએ હુમલો કરતા વિસ્તારમાં ભય ફેલાયો છે. ગઈકાલે સાંજના સમયે બનેલી આ ઘટનામાં રોહન રાઠોડ નામનો બાળક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.

મળતી સવિસ્તર માહિતી મુજબ, સાદકપોર ગામના રહેવાસી હિરલભાઈ રાઠોડ પોતાના દસ વર્ષના પુત્ર રોહનને લઈને બાંભણિયા ગામથી પોતાના વતન સાદકપોર તરફ મોટરસાયકલ પર પરત ફરી રહ્યા હતા. રસ્તા પાસે આવેલા એક શેરડીના ખેતર પાસેથી પસાર થતાંની સાથે જ અચાનક એક સંપૂર્ણ વિકસિત દીપડો ખેતરમાંથી બહાર આવ્યો અને બાઈકની પાછળ દોડવા લાગ્યો. પાછળ દોડતા દીપડાને જોઈને હિરલભાઈ ગભરાઈ ગયા અને બાઈકની ઝડપ વધારી દીધી.

જોકે, દીપડાએ તીવ્ર ઝડપે દોડીને બાઈકનો પીછો ચાલુ રાખ્યો. ટૂંકી દૂરીમાં જ તેણે બાઈકની નજીક આવીને પાછળ બેઠેલા બાળક રોહન પર હુમલો કરી દીધો. દીપડાએ પોતાનો પંઝો ઉગામતા તેના તીક્ષ્ણ નખ રોહનના ડાબા પગમાં ઘુસી ગયા. જેના કારણે રોહનના પગમાં માંસલ ભાગે ગંભીર ઘા થયો અને લોહી વહેવા લાગ્યું. સદનસીબે, હિરલભાઈએ સંયમ ન ગુમાવ્યો અને વધુ ઝડપે બાઈક ભગાવી પોતાના ઘરે પહોંચ્યા.

ઘરે પહોંચતા જ પરિવારજનોએ તરત જ 108 નંબર પર કોલ કરી એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી. ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત રોહનને તાત્કાલિક ચીખલી સ્થિત એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો. તબીબોએ જખમની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક સર્જિકલ પ્રક્રિયા કરી. પગમાં લાગેલા ઊંડા ઘાને બંધ કરવા માટે ડોક્ટરો દ્વારા રોહનના પગમાં કુલ 14 ટાંકા લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં રોહનની તબિયત સ્થિર હોવાનું અને તે સારવાર હેઠળ છે તેમ જાણવા મળ્યું છે.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ચીખલી વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી ગઈ હતી. ફોરેસ્ટર કિશોર પટેલની આગેવાની હેઠળની ટીમે હોસ્પિટલ પહોંચીને બાળક અને પિતાની મુલાકાત લઈ ઘટનાની વિગતો મેળવી હતી. વન વિભાગે આસપાસના વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. ગ્રામજનોના અનુમાન અનુસાર, બાંભણિયા અને સાદકપોર ગામ વચ્ચેના શેરડીના ખેતરોની આસપાસ દીપડાનો આખો પરિવાર વસવાટ કરી રહ્યો હોવાની શક્યતા છે, જેના કારણે તેઓ વારંવાર દેખાય છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે વન વિભાગે આ વિસ્તારમાં અગાઉ જ નજીકના ફળિયામાં એક પાંજરું ગોઠવ્યું હતું, પરંતુ દીપડો પાંજરામાં પુરાયો નહોતો. આજની ઘટનાથી સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ભયનો માહોલ છે અને તેઓએ તાત્કાલિક વધારાના પાંજરા ગોઠવવાની માંગણી ઉઠાવી છે. ફોરેસ્ટર કિશોર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "દીપડાને ઝડપી લેવા માટે તાત્કાલિક અસરથી નવા પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં વધુ એક પાંજરું ગોઠવી તેને કાબૂમાં લેવામાં આવશે." હાલ વન વિભાગ દ્વારા આખા વિસ્તારનું પેટ્રોલિંગ તેજ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

TAGGED:

LEOPARD BIKE CHASE
NAVSARI FOREST DEPARTMENT
LEOPARD ATTACKS
CHIKHLI SADAKPOR VILLAGE
LEOPARD ATTACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.