નવસારી: નેવીમાં નોકરીના બહાને 21 યુવકો સાથે 40 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી, આરોપી ઝડપાયો
જલાલપોર તાલુકાના ઓંજલ ગામના યુવકની ફરિયાદ બાદ બહાર આવેલા આ ગઠિયાગીરીના બનાવથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : November 28, 2025 at 7:11 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના કાંઠા વિસ્તારમાં મર્ચન્ટ નેવીમાં નોકરી કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા યુવાનોને નિશાન બનાવી એક મોટું છેતરપિંડી કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. જલાલપોર તાલુકાના ઓંજલ ગામના યુવકની ફરિયાદ બાદ બહાર આવેલા આ ગઠિયાગીરીના બનાવથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
ઓંજલ માછીવાડના રહેવાસી તુરંગ ઉપેન્દ્રભાઈ ટંડેલ (ઉંમર 24)નો સંપર્ક તેમના મિત્ર મારફતે વિનોદ વીરજીભાઈ પટેલ સાથે થયો હતો. વિનોદ પટેલે મર્ચન્ટ નેવીમાં સરસ પગારની નોકરી અપાવાની ખાતરી આપી હતી. શરૂઆતમાં તેણે એડવાન્સ ફી તરીકે ગુગલ પે દ્વારા રૂ. 2 લાખ વસૂલ્યા. બાદમાં તુરંગને મુંબઈ બોલાવી ઈન્ટરવ્યુ અને મેડિકલ ટેસ્ટનું નાટક કરી વધુ વિશ્વાસમાં લીધો.
દસ માર્ચ 2025ના રોજ “જોબ ઓફર આવી ગઈ છે” કહી ફ્લાઇટ ટિકિટના બહાને વધુ રૂ. 50 હજાર પડાવ્યા. કુલ મળીને રૂ. 2.50 લાખ લીધા પછી “દુબઈ ટ્રિપ છે”, “શીપ એન્કર પર છે”, “રમઝાનની રજાઓ છે” જેવા બહાના બનાવી નોકરી આપવાનું ટાળ્યું. છેલ્લે “શીપ કેન્સલ થયું” કહી પૈસા પણ પરત ન કર્યા. થાકી-મહેનત પછી તુરંગ ટંડેલે જલાલપોર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી.
પોલીસ તપાસ દરમ્યાન એક ચોંકાવનારું સત્ય બહાર આવ્યું કે, વિનોદ પટેલે માત્ર તરંગ જ નહીં, પરંતુ વલસાડ સહિત કાંઠા વિસ્તારના કુલ 21 યુવાનો પાસેથી સમાન રીતથી રૂ. 40.34 લાખની છેતરપિંડી કરી હતી. અનેક યુવાનોના પાસપોર્ટ અને CDC જેવા મહત્વના દસ્તાવેજો પણ આરોપી પાસે જ ફસાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
જલાલપોર પોલીસે વિનોદ વીરજીભાઈ પટેલને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી ઘરેથી જે “કન્સલ્ટન્સી” ચલાવતો હતો. પોલીસે કોર્ટમાં રજૂ કરી દલીલ કરી કે અન્ય યુવાનોના દસ્તાવેજો મેળવવાના બાકી છે તેમજ વધુ કોઈ છેતરપિંડીમાં તેની સંડોવણી છે કે નહીં તે તપાસવું જરૂરી છે. કોર્ટએ આરોપીને બે દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલવાનો હુકમ કર્યો છે.
આ બનાવથી કાંઠા વિસ્તારના યુવાનોમાં ચિંતા અને ગુસ્સાનો માહોલ છે, જ્યારે પોલીસ વધુ પીડિતો આગળ આવે તેવી શક્યતા દર્શાવી રહી છે.
જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી. ડી. લાડુમોરએ માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, તરંગ ઉપેન્દ્રભાઈ ટંડેલની ફરિયાદના આધારે અમે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે અને તેના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. આરોપીના ફોન કોલ્સ અને બેંક ડીટેલના આધારે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, જ્યારે બે યુવાનોના ઓરીજનલ ડોક્યુમેન્ટ તેની પાસેથી રિકવર કરવામાં આવ્યા છે.
