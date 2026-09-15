વડોદરામાં નવરાત્રીના તૈયારીઓ શરૂ, નવલખી મેદાનમાં ભૂમિપૂજનથી કરાયા શ્રીગણેશ
વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, નવલખી મેદાનમાં ભૂમિપૂજન અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પૂજા કરવામાં આવી
Published : September 15, 2026 at 4:41 PM IST
વડોદરાઃ નવરાત્રીને લઈને તૈયારીઓનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. વડોદરાના ઐતિહાસિક નવલખી મેદાન ખાતે વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ એટલે કે VNF માટે ગ્રાઉન્ડનું વિધિવત્ રીતે ઉદ્ઘાટન અને પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. ખેલૈયાઓની સુરક્ષા, આધુનિક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને ગ્રાઉન્ડ મેનેજમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને મેદાન તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ વર્ષે 50 હજારથી વધુ ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
વડોદરાના નવલખી મેદાનમાં યોજાતા ગરબામાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ જોડાય છે. વડોદરામાં આ વર્ષે પણ ગરબારસિકો માટે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મેદાનને ખેલૈયાઓ માટે અનુકૂળ અને સુરક્ષિત બનાવવા માટે વિવિધ વ્યવસ્થાઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે નવલખી મેદાન 50 હજારથી વધુ લોકોની રમઝટ ઝીલવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ એકસાથે ગરબે ઘૂમી શકે અને તે દરમિયાન કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી ન સર્જાય તે માટે મેદાનની વ્યવસ્થાને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નવલખી મેદાનના ઘેરાવામાં આશરે 8 મીટર જેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. મેદાનના વિસ્તરણ સાથે ખેલૈયાઓ અને ગરબા રસિકોને વધુ જગ્યા મળી રહે તે દિશામાં આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
વરસાદ માટે ખાસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ
નવરાત્રી દરમિયાન વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા પણ મહત્વની બની રહે છે. આથી આયોજકો દ્વારા મેદાનમાં આધુનિક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ સાથે ગ્રાઉન્ડ મેનેજમેન્ટની વ્યવસ્થા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. મેદાનની તૈયારી દરમિયાન ખેલૈયાઓની સુરક્ષા અને સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નવલખી મેદાન વડોદરાની નવરાત્રી સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલું છે. અહીં યોજાતા ગરબા મહોત્સવમાં શહેર ઉપરાંત અન્ય વિસ્તારોમાંથી પણ ગરબા રસિકો જોડાતા હોય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહે તેવી અપેક્ષા વચ્ચે આયોજનકારો દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ભૂમિપૂજન સાથે શરૂ થયેલી આ તૈયારીઓ આગામી દિવસોમાં વધુ વેગ પકડશે. મેદાન તૈયાર કરવા ઉપરાંત ખેલૈયાઓ માટે જરૂરી સુવિધાઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવશે. આયોજકો દ્વારા શહેરના તમામ ખેલૈયાઓને મા જગદંબાની આરાધનાના આ પર્વમાં જોડાવા માટે ભાવભર્યું આમંત્રણ પણ આપવામાં આવ્યું છે.
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