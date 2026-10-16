નોખી-અનોખી નવરાત્રિઃ ક્યાંક નશામુક્તિનો સંકલ્પ, ક્યાંક વેશભૂષાનો વટ; જુઓ નવરંગી નોરતાના રંગ
નવરાત્રિની ઉજવણીનો ક્રેઝ ચરમસીમા પર છે, ગુજરાતભરમાં નોખી-અનોખી રીતે નવરાત્રિની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 16, 2026 at 3:30 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં નવરાત્રિ માત્ર તહેવાર નથી, પણ ભક્તિ અને શક્તિનો ભવ્ય ઉત્સવ છે. અહીં પરંપરાગત પ્રાચીન ગરબાની ગરિમા અને અર્વાચીન કલ્ચરલ ઈવેન્ટ્સનું અનોખું ફ્યુઝન જોવા મળે છે, જે ગુજરાતની આ પાવન નવરાત્રિની ઉજવણીને સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી નોખી અને અનોખી બનાવે છે.
70 હજારથી વધુ ખેલૈયાઓનો નશામુક્તિનો સંકલ્પ
વડોદરામાં નવરાત્રિના ગરબા મહોત્સવની સાથે સામાજિક જાગૃતિનો સંદેશ પણ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે. વડોદરા શહેર પોલીસના ‘નવ રાત્રિ – નવ સંકલ્પ – એક લક્ષ્ય’ અભિયાન અંતર્ગત વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલના ગરબામાં 70 હજારથી વધુ ખેલૈયાઓએ નશામુક્તિનો સંકલ્પ લીધો હતો. નવરાત્રિ જેવા લોકપ્રિય ઉત્સવમાં ખેલૈયાઓ અને નાગરિકોની સામૂહિક ભાગીદારી દ્વારા સામાજિક સંદેશને વધુ વ્યાપક રીતે પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. જનજાગૃતિ દ્વારા સુરક્ષિત સમાજના નિર્માણના હેતુથી પોલીસ દ્વારા આ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
‘નવ રાત્રિ – નવ સંકલ્પ – એક લક્ષ્ય’ અભિયાન
વડોદરા શહેર પોલીસના આ અભિયાન અંતર્ગત નવરાત્રિની અલગ-અલગ રાત્રિઓમાં જુદા જુદા સંકલ્પો દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રથમ ચાર રાત્રિ દરમિયાન માર્ગ સુરક્ષા, નારી સુરક્ષા, સાયબર સુરક્ષા અને બાળ સુરક્ષા અંગે સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. ‘સુરક્ષિત વડોદરા’ના સંદેશ સાથે ચાલી રહેલી આ પહેલમાં પ્રથમ ચાર રાત્રિ દરમિયાન માર્ગ સુરક્ષા, નારી સુરક્ષા, સાયબર સુરક્ષા અને બાળ સુરક્ષા અંગે પણ સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. આ પહેલનો હેતુ નાગરિકોને રોજિંદા જીવનમાં સુરક્ષા પ્રત્યે વધુ જાગૃત બનાવવા અને સામાજિક જવાબદારીનો સંદેશ પહોંચાડવાનો છે.
વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલના આકાશી દ્રશ્યો #vadodara #navratri #festival #navratri2026 https://t.co/cnpPSq82yg— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 16, 2026
દયાળભાઉના ખાંચામાં ગરબે ઘૂમ્યા દેવી-દેવતાઓ
વડોદરાના રાજમહેલ રોડ પર આવેલા દયાળભાઉના ખાંચામાં શારદીય આસો નવરાત્રિ દરમિયાન શેરી ગરબાની રમઝટ જામી છે. જય શ્રી અંબે નવરાત્રિ રાસ ગરબા મંડળ દ્વારા છેલ્લા 69 વર્ષથી અહીં શેરી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. પાંચમા નોરતે નાના બાળકોથી લઈને યુવાનો અને યુવતીઓએ દેવી-દેવતાઓની વેશભૂષા ધારણ કરીને માતાજીની આરાધના કરી હતી. ‘મારી દીકરી મારા આંગણે’ અને ‘બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો’ની થીમ સાથે યોજાતા આ ગરબા મહોત્સવમાં પરંપરા અને સામાજિક સંદેશનો સમન્વય જોવા મળ્યો હતો.
પ્રાચીન ગરબા અને રાસની પરંપરા સાથે ગવાતા ગરબાએ સમગ્ર વાતાવરણને ભક્તિમય બનાવ્યું હતું. આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આવેલા યુવા-યુવતીઓએ કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના સાથે મળીને ગરબાની મજા માણી હતી. પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ બાળકો અને યુવતીઓની ભાગીદારીએ શેરી ગરબાની રંગત વધારી હતી.
બોટાદમાં 37 વર્ષથી યોજાતા પરંપરાગત ગરબા
હિન્દુ સંસ્કૃતિનાનો પરંપરાગત વારસો જાળવતી ગરબી બોટાદમાં છેલ્લા 37 વર્ષથી યોજાય છે. હસ્ત લિખિત ગરબાઓ ગાવામાં આવે છે, સ્વયંસેવકો દ્વારા હાર્મોનિયમ તબલા મંજીરા ની ધૂન પર બાળાઓ ગરબે રમે છે, બાળા નવ દિવસ માતાજીના અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરે છે તેના ફરતે નાની બાળાઓ ગરબે ઘૂમીમાંની આરાધના કર છે.
બોટાદમાં 37 વર્ષથી યોજાતા પરંપરાગત ગરબા #Botad #Garba #Navratri https://t.co/xkfjTMlvcF— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 16, 2026
શિવ પાર્વતી, આશાપુરા માતાજી, અંબાજી માતાજી, રાધાકૃષ્ણ, માતા સરસ્વતી જીવા દેવી-દેવતાઓના રૂપ ધારણ કરી પાઠ પર તેઓને બિરાજમાન કરી તેઓની પુષ્પ પૂજા કરી નાની કુંવારિકા બાળાઓ પ્રાચીન ગીતોના તાલે ગરબે ઘૂમી પૂજા આરાધના કરે છે.પ્રાચીન ગરબા, માતાજીના ગુણ ગાવાના, વ્રત ઉપાસના,સાધના કરે છે, નાની કુવારીકા દીકરીઓનું પૂજન થાય અને બાળાઓ માતાજીના ગુણગાન ગાતા ગરબે ઘૂમે છે.
ગરબામાં 8 કિલોની પાઘડી બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
દાહોદમાં નવરાત્રિ દરમિયાન એક અનોખી થીમ લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. નવરાત્રિના પાંચમા નોરતે મારુતિ સોની અને તેમનાં પત્ની પાયલ સોનીએ પોતાની વિશાળ પાઘડી અને અનોખી વેશભૂષા દ્વારા સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ખાસ વાત એ છે કે, મારુતિ સોની છેલ્લાં 21 વર્ષથી નવરાત્રિમાં દર વર્ષે અલગ-અલગ થીમ પર પાઘડી અને વસ્ત્રો તૈયાર કરીને પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી રહ્યા છે. આ વર્ષે તેમણે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની થીમ પસંદ કરી છે.
દાહોદમાં ગરબામાં 8 કિલોની પાઘડી બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર #navratri2026 #dahod #garba #paghadi https://t.co/mQHKCEf3dV— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 16, 2026
મારુતિ સોનીએ 8 કિલો વજનની વિશાળ પાઘડી પહેરી હતી, જ્યારે તેમનાં પત્ની પાયલ સોનીએ પણ 2 કિલો વજનની પાઘડી પહેરીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. આ પાઘડીઓ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, શહીદ ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ અને કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની તસવીરો મૂકવામાં આવી હતી. પાઘડી પર 'INDIA'S SILENT HERO' અને '174 LIVES - ONE BRAVE PILOT' જેવા શબ્દો પણ લખવામાં આવ્યા હતા, જે આ થીમનું મુખ્ય આકર્ષણ બન્યા હતા. મારુતિ સોની અને પાયલ સોનીએ પોતાની વેશભૂષા જાતે ડિઝાઇન કરી હતી.
દાહોદમાં મોઢ સમાજે જીવંત રાખી શેરી ગરબાની પરંપરા
દાહોદમાં આધુનિક ગરબાની ઝાકમઝોળ અને ડીજેના ઘોંઘાટ વચ્ચે આજે પણ વર્ષો જૂની પરંપરાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મોઢ સમાજ દ્વારા માતાજીની સ્થાપના કરી પૂજા-અર્ચના, ઉપાસના અને આરતી સાથે નવરાત્રિની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દાહોદના મોઢ સમાજ દ્વારા નવરાત્રિ દરમિયાન પ્રાચીન પરંપરા મુજબ સાદગી અને ભક્તિભાવ સાથે શેરી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. મહિલાઓએ માથે દીવડાવાળી ગરબી રાખીને સામૂહિક રીતે આનંદ ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ એકસમાન પરિધાનમાં સાદગીપૂર્ણ રીતે ગરબે ઘૂમતી જોવા મળી હતી. પરંપરાગત ગરબાની આ અનોખી ઝલક લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી.
જૂનાગઢની લોક સંસ્કૃતિ અને પરંપરા એટલે બેઠા ગરબા #junagadh #garba #navratri2026 https://t.co/ciaaZrZ4NN— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 16, 2026
જૂનાગઢની લોક સંસ્કૃતિ અને પરંપરા એટલે બેઠા ગરબા
નવરાત્રી ચાલી રહી છે, સૌ કોઈ ગરબાની રમઝટ બોલાવતા જોવા મળતા હોય છે. ઊભા ગરબાની સાથે જૂનાગઢની ઓળખ અને જેને ખૂબ પ્રાચીન માનવામાં આવે છે, તેવા બેઠા ગરબા લોક સંસ્કૃતિની સાથે ભક્તિ ભાવનું સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પણ આજે બની ગયા છે. માન્યતા અનુસાર બેઠા ગરબાની પરંપરા આદિ સમયથી નાગરી નાતમાં થઈ હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. જેથી બેઠા ગરબાનું ઉદગમ સ્થાન જૂનાગઢ હોવાનું પણ જોવા મળે છે. પાછલા એકાદ સદી કરતા પણ વધારે સમયથી જૂનાગઢમાં આયોજિત થતા બેઠા ગરબા, ખાસ કરીને નાગરી નાતના પરિવારો જે જગ્યા પર રહે છે, તે વિસ્તારોમાં દુર્ગા માતાના મંદિરે પાછલા ઘણા વર્ષોથી બેઠા ગરબાનું આયોજન થતું હોય છે. જૂનાગઢ સાથે જોડાયેલી બેઠા ગરબાની આ પરંપરા નવાબી કાળ અને તે પૂર્વથી પણ ચાલતી આવતી માં નવદુર્ગા પ્રત્યે આસ્થાનું એક પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે.
બેઠા ગરબા પરંપરાગત સંગીતના વાદ્યો થકી થતી આવતી ગુજરાતની સૌથી પ્રાચીન ગરબાની પરંપરા પણ માનવામાં આવે છે, જેમાં તમામ ભક્તો એક જ જગ્યા પર બેસીને ઢોલક, મંજીરા, ખંજરી જેવા પરંપરાગત સંગીતના વાદ્યોના તાલે ગરબા કરતા હોય છે. સામાન્ય રીતે સંગીતના એક માધ્યમ તરીકે હાર્મોનિયમને પણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ બેઠા ગરબામાં હાર્મોનિયમ પણ વગાડવામાં આવતું નથી, બેઠા ગરબાનું સર્જન પણ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અને જેને લોક સાહિત્ય તરીકે આજે પણ માનવામાં આવે છે, તેવા કવિઓ કલાપી, વલ્લભ ભટ્ટ, સુમંત જેવા રચનાકારો દ્વારા લખવામાં આવેલા ગરબાનું નવરાત્રિના નવ દિવસ સુધી સમુહમાં રસપાન થતું હોય છે.
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