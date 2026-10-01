રાજકોટના પ્રખ્યાત સળગતી ઈંઢોંણીના ગરબા, શ્રદ્ધા, સાહસ અને પરંપરાનો ત્રિવેણી સંગમ
આ રાસમાં દીકરીઓ માથા પર સળગતી ઈંઢોંણી અને બંને હાથમાં સળગતી મશાલ સાથે સળગતો ગરબો લઈને 20 મિનિટ સુધી એકધારી ગરબે ઘૂમે છે.
Published : October 1, 2026 at 8:55 PM IST
રાજકોટ: નવરાત્રી એટલે માત્ર DJ, ગરબા અને અર્વાચીન રાસ નહીં, પણ પ્રાચીન પરંપરાની જીવંત ઝાંખી જોવી હોય તો રાજકોટ શહેરની આ બે પ્રાચીન ગરબી ખુબ પ્રસિદ્ધ છે. શહેરના મવડી ચોક અને કુવાડવા રોડ ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી એમ બે જગ્યાએ આ અનોખી પરંપરા વર્ષોથી જળવાઈ રહી છે, જે જોવા હજારો લોકો ઉમટી પડે છે. આ બંને મંડળો દ્વારા છેલ્લા અનેક વર્ષોથી આ પરંપરા નિભાવવામાં આવી રહી છે.
સળગતી ઈઢોંણી સાથે ગરબા
આ રાસમાં 6 બહાદુર દીકરીઓ માથા પર સળગતી ઈંઢોંણી અને બંને હાથમાં સળગતી મશાલ સાથે સળગતો ગરબો લઈને 20 મિનિટ સુધી એકધારી ગરબે ઘૂમે છે અને માતાની આરાધના કરે છે. ત્યારે એવું લાગે છે જાણે સાક્ષાત નવદુર્ગા ગરબે રમતી હોય. આ અદભુત રાસ દરરોજ નથી થતો. નવરાત્રીના ખાસ દિવસો ત્રીજા, છઠ્ઠા અને નવમા નોરતે મવડી ચોક ખાતે આ રાસનું આયોજન થાય છે. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન અહીં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા હોતી નથી.
શું છે સળગતી ઈંઢોંણીનો રાસ?
આ રાસમાં 6 બહાદુર દીકરીઓ માથા પર સળગતી ઈંઢોંણી ,બંને હાથમાં સળગતી મશાલ અને સળગતો ગરબો લઈને 20 મિનિટ સુધી એકધારી ગરબે ઘૂમે છે, અને ગરબા ગાયને માતાની આરાધના કરે છે, ત્યારે એવું લાગે છે જાણે સાક્ષાત નવદુર્ગા ગરબે રમતી હોય.
1 મહિનાની તાલીમ
નવરાત્રી પહેલાથી જ દીકરીઓને આગ સાથે સંતુલન કેવી રીતે રાખવું, તેની ખાસ તાલીમ આપવામાં આવે છે. કુલ 12 દીકરીઓને તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાંથી 6-6 ની બે ટીમ બનાવાય છે. મંચની આસપાસ ફાયર સેફટીના સાધનો, પાણી, રેતી અને 40 કાર્યકરોની ટીમ સતત તૈનાત રહે છે. તો રાસ રમતી દીકરીઓ કહે છે કે, રાસ વખતે અમને બિલકુલ ડર લાગતો નથી, એવું લાગે છે કે માતાજી જ અમને સાચવી રહ્યા છે અને અમારી સાથે જ ઘૂમી રહ્યા છે.
ક્યારે જોવા મળે છે ?
આ અદભુત રાસ દરરોજ નથી થતો. નવરાત્રીના ખાસ દિવસો ત્રીજા, છઠ્ઠા અને નવમા નોરતે મવડી ચોક ખાતે આ રાસનું આયોજન થાય છે. આ ત્રણ દિવસે ત્યાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા હોતી નથી.
માત્ર રાસ નહીં, સંસ્કાર અને શૌર્યનું સિંચન
બજરંગ ગરબી મંડળના આયોજક ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા (પિન્ટુભાઈ) અને યુવરાજસિંહ ઝાલા જણાવે છે કે, આ રાસનો હેતુ માત્ર મનોરંજન નથી. આજની પેઢીને આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડવી અને દીકરીઓમાં સાહસ, આત્મવિશ્વાસ વધારવો એ જ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે.
દર વર્ષે આ ગરબીમાં રમતી 32 દીકરીઓને પરંપરાગત ચણિયાચોળી, આભૂષણો અને લહાણી પેટે 15,000 રૂપિયા આપી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અહીં ટીપ્પણી રાસ, મંજીરા રાસ, તલવાર રાસ, થાળી રાસ જેવા પ્રાચીન રાસ પણ રમાય છે, જે આપણને આપણા ભવ્ય વારસાની યાદ અપાવે છે.
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