નવરાત્રિમાં રાત્રે 12 વાગ્યા પછી લાઉડ સ્પીકર બંધ! પછી આ રીતે રમી શકશો ગરબા
નવરાત્રી અને દશેરા પર્વ દરમિયાન રાત્રે 12:૦૦ કલાક સુધી જ લાઉડ સ્પીકર/પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ વગાડી શકાશે
Published : October 5, 2026 at 12:43 PM IST
ગાંધીનગર: નવરાત્રી મહોત્સવ અને દશેરાની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદો-વ્યવસ્થા અને ઘોંઘાટ-પ્રદૂષણ પર નિયંત્રણ જાળવવા માટે અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વિપુલ ઠક્કર દ્વારા પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં નવરાત્રી અને દશેરા તા.11/10/2026 થી તા. 20/10/2026ના સમયગાળા દરમિયાન ખાનગી કે જાહેર સ્થળોએ રાસ-ગરબાના કાર્યક્રમો માટે પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ/લાઉડ સ્પીકર રાત્રિના 12:૦૦ વાગ્યા સુધી જ વગાડી શકાશે. રાત્રે 12:૦૦ કલાક પછી લાઉડ સ્પીકર વગાડવા પર પૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે. તા. 21/10/2026 અને તે પછીના સામાન્ય દિવસો માટે રાત્રિના 10:૦૦ વાગ્યા પછી લાઉડ સ્પીકર/એડ્રેસ સિસ્ટમ વગાડવા પર પ્રતિબંધ રહેશે. જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મહત્ત્વનું છે કે, નવરાત્રિ દરમિયાન લાઉસ્પીકરના ઉપયોગને લઈને રાજ્ય સરકારે વિશેષ છૂટછાટ આપવાનો નિર્ણય કર્યો હોવાના અહેવાલ છે. નવરાત્રિ દરમિયાન રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી લાઉડસ્પીકર વગાડવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણય બાદ જિલ્લા કક્ષાએ જરૂરી કાર્યવાહી કરી, સંબંધિત કલેક્ટરોને સ્થાનિક સ્તરે નોટિફિકેશન જારી કરવાની સૂચના આપી છે. જેથી આ મામલે ગરબા આયોજકો તથા ખેલૈયાઓએ પોતાના જિલ્લામાં લાગુ પડતી શરતો તેમજ સમય અંગેનું જાહેરનામું જોવાનું રહેશે.
નવરાત્રિ દરમિયાન રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી લાઉડસ્પીકર વગાડવાની છૂટ આપવામાં આવી છે, જેમાં માઈક, લાઉડસ્પીકર અથવા પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકાશે અને ત્યાર બાદ બંધ કરવા પડશે. પરંતુ 12 વાગ્યા બાદ ઢોલ-મંજીરા જેવા પરંપરાગત વાદ્યો સાથે ગરબાની છૂટ અંગે સ્થાનિક જાહેરનામાની શરતો લાગુ પડશે. 12 વાગ્યા સુધી છૂટછાટનો અર્થ મનફાવે એ રીતે અવાજ રાખવાની પરવાનગી નથી. Noise Pollution Rulesનું પાલન કરવું પડશે, જેમાં હોસ્પિટલ, શૈક્ષણિક સંસ્થા અને કોર્ટ જેવા સાયલન્સ ઝોનમાં કેટલાક ખાસ નિયંત્રણો લાગુ પડે છે. આ નિયંત્રણોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે.
આ પણ વાંચોઃ
અમદાવાદઃ પરંપરાગત વેશમાં ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા શ્વાન, જુઓ 'Paw-Ratri'ના અનોખા રંગ
અંબે માત કી જય! મહેસાણામાં સફેદ રાસની થીમ પર પ્રિ-નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી