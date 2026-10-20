નવરાત્રીના અંતિમ દિવસે અમદાવાદની ઓર્ચિડ લેગસી સોસાયટીમાં ભક્તિ અને એકતાનો રંગ
નવી પેઢીને સંસ્કૃતિ સાથે જોડવા માટે બે મહિનાની તૈયારીઓ, બાળકોથી વડીલો સુધી સૌએ માણ્યો ઉત્સવ
Published : October 20, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:00 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીના નવ દિવસ એટલે માતાજીની આરાધના, ગરબાના તાલે ઝૂમવાનો ઉત્સાહ અને પરંપરાને જીવંત રાખવાનો અવસર. નવરાત્રીના અંતિમ દિવસે પણ અમદાવાદના ઓર્ચિડ લેગસીમાં આ જ ઉત્સાહ અને ભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. સોસાયટીના બાળકો, યુવાનો, મહિલાઓ અને વડીલો એકસાથે માતાજીના ગરબે ઘૂમ્યા હતા. ક્યાંક પરંપરાગત ગરબાના તાલે ખેલૈયાઓ ઝૂમતા જોવા મળ્યા, તો ક્યાંક યજ્ઞ અને કન્યા પૂજન જેવા ધાર્મિક આયોજનો દ્વારા માતાજીની આરાધના કરવામાં આવી હતી. અહીં નવરાત્રી માત્ર નવ દિવસનો ઉત્સવ નહોતો, પરંતુ નવી પેઢીને સંસ્કૃતિ સાથે જોડવાનો, પડોશીઓને એક પરિવારની જેમ નજીક લાવવાનો અને સામૂહિક એકતાને વધુ મજબૂત કરવાનો અવસર બન્યો હતો.
ઓર્ચિડ લેગસીમાં છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષથી નવરાત્રીનું આયોજન ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવે છે. સોસાયટીના રહેવાસીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ આયોજનને સફળ બનાવવા માટે આયોજક મિત્રો અને સ્વયંસેવકો છેલ્લા બે મહિનાથી તૈયારીઓમાં જોડાયેલા હતા. ગરબાની વ્યવસ્થા હોય, ધાર્મિક કાર્યક્રમો હોય કે રહેવાસીઓની ભાગીદારી—દરેક બાબતમાં સૌએ સાથે મળીને કામ કર્યું હતું. સોસાયટીના સભ્યોના સહકારથી નવ દિવસની ઉજવણી ભક્તિ અને આનંદના માહોલમાં પૂર્ણ થઈ હતી.
માત્ર ગરબા નહીં, નવી પેઢીને સંસ્કૃતિ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ
ઓર્ચિડ લેગસીના રહેવાસી ભરત તન્નાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની સોસાયટીમાં નવરાત્રીનું પર્વ માત્ર ગરબા રમવા પૂરતું સીમિત નથી. તેનો મુખ્ય હેતુ નવી પેઢીને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરા સાથે જોડવાનો તેમજ સમાજમાં પ્રેમ, સહકાર અને ભાઈચારાની ભાવનાને મજબૂત કરવાનો છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે દર વર્ષે સોસાયટીમાં નવરાત્રીનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં બાળકો, યુવાનો, મહિલાઓ અને વડીલો ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે. પરંપરાગત ગરબા, સંગીતની સુરાવલીઓ અને ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ સમગ્ર વાતાવરણને ભક્તિમય બનાવી દે છે.
ભરત તન્નાના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રકારના આયોજનથી સોસાયટીના લોકો એકબીજાની નજીક આવે છે. રોજિંદા જીવનમાં સૌ પોતાની નોકરી, વ્યવસાય અને અન્ય જવાબદારીઓમાં વ્યસ્ત હોય છે, પરંતુ નવરાત્રીના દિવસોમાં સૌને સાથે મળવાનો અવસર મળે છે. બાળકોને પરંપરાગત ગરબા અને ધાર્મિક વિધિઓનો પરિચય થાય છે, જ્યારે વડીલોને નવી પેઢી સાથે આનંદ વહેંચવાની તક મળે છે.
સોસાયટીના પૂર્વ કમિટી સભ્ય કીર્તિભાઈ ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે ઓર્ચિડ લેગસીમાં છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષથી નવરાત્રીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અહીં બાળકો હોય કે વડીલો, સૌ ઉત્સાહથી ગરબામાં ભાગ લે છે. આયોજન દરમિયાન એવો માહોલ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે કે દરેક રહેવાસી પોતાને ઉત્સવનો એક ભાગ માને અને અંત સુધી ગરબાનો આનંદ માણે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, નવરાત્રીના દિવસોમાં સોસાયટીમાં લોકો એકસાથે ભેગા થાય છે, રાસ-ગરબા રમે છે અને સંગીતના તાલે આનંદ માણે છે. અહીં માત્ર યુવાનો જ નહીં, પરંતુ બાળકો અને વડીલો પણ ઉત્સાહથી જોડાય છે. આ કારણે નવરાત્રીનું આયોજન વિવિધ ઉંમરના લોકો વચ્ચે જોડાણ ઊભું કરવાનું માધ્યમ બને છે.
કીર્તિભાઈના મતે, આવા ઉત્સવોમાં લોકોની ભાગીદારી જ સૌથી મહત્ત્વની હોય છે. જ્યારે સોસાયટીના રહેવાસીઓ એકસાથે ઉજવણી કરે છે, ત્યારે એકબીજા સાથેના સંબંધો વધુ ગાઢ બને છે. નવરાત્રીના અંતિમ દિવસ સુધી જળવાયેલો ઉત્સાહ આ સામૂહિક ભાવનાને દર્શાવે છે.
નવરાત્રી એટલે મા દુર્ગાની આરાધના અને શક્તિની ઉપાસના
ઓર્ચિડ લેગસીનાં રહેવાસી ઈલા તન્નાએ જણાવ્યું હતું કે સોસાયટીમાં નવેય દિવસ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રહેવાસીઓએ ગરબા ગાઈને અને માતાજીની આરાધના કરીને ખૂબ આનંદ માણ્યો હતો. તેમની દૃષ્ટિએ નવરાત્રી માત્ર ઉજવણી નહીં, પરંતુ મા દુર્ગાની ઉપાસનાનું પર્વ છે.
ઈલા તન્નાએ નવરાત્રીના આધ્યાત્મિક મહત્ત્વનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ પર્વમાં ભક્તિ અને શ્રદ્ધાની વિશેષ ભાવના રહેલી છે. માતાજીની આરાધના સાથે લોકો પોતાના મનમાં સકારાત્મકતા અને શક્તિનો અનુભવ કરે છે. પરંપરાગત ગરબા દ્વારા આ ભાવના સામૂહિક રીતે વ્યક્ત થાય છે.
સોસાયટીમાં નવ દિવસ સુધી ચાલેલા ગરબા દરમિયાન રહેવાસીઓએ માતાજીના ગીતો ગાઈને અને એકસાથે નૃત્ય કરીને ઉત્સવનો આનંદ માણ્યો હતો. નવરાત્રીના અંતિમ દિવસે પણ આ ભક્તિભાવ જળવાઈ રહ્યો હતો. ઈલા તન્નાના જણાવ્યા મુજબ, સોસાયટી તરફથી કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા અને સૌના સહકારથી આ નવ દિવસ યાદગાર બન્યા હતા.
આ પણ વાંચો