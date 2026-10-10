"માતાજીને દીવો કેમ કરવો?", નવરાત્રીમાં ચુંદડી-હાર સહિતના ભાવોને લઈને લોકો ત્રસ્ત, વેપારીઓ પણ મૂંઝાયા
ETV ભારત દ્વારા ભાવનગરવાસીઓ અને વ્યાપારીઓ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે આ વર્ષે પૂજાપાની વસ્તુઓના ભાવ વધ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને મોંઘવારીને લઈને બળાપો કાઢ્યો હતો.
Published : October 10, 2026 at 4:15 PM IST
ભાવનગર: આવતીકાલથી નવલા નોરતા શરૂ થઈ રહ્યા છે. નવરાત્રિ દરમિયાન સમગ્ર ગુજરાતમાં ભક્તિ, સંગીત અને નૃત્યનો અનોખો માહોલ જોવા મળે છે. ભક્તો માતાજીની આરાધના કરતા હોય છે અને બજારમાં ચુંદડી, હાર સહિતની ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી આજે અંતિમ દિવસે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં થાય છે. ત્યારે ETV ભારત દ્વારા ભાવનગરવાસીઓ અને વ્યાપારીઓ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે આ વર્ષે પૂજાપાની વસ્તુઓના ભાવ વધ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને મોંઘવારીને લઈને બળાપો કાઢ્યો હતો.
શહેરવાસીઓએ કાઢ્યો બળાપો મોંઘવારીને લઈને
શહેરની મુખ્ય બજારમાં આવેલા ઊંડી વાખાર બજારમાં ETV ભારત દ્વારા ફુલહાર-ચુંદડીના વ્યાપારીઓ સાથે મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી-હાર વગેરે ખરીદી કરવા આવેલા બટુકભાઈ જણાવ્યું હતું કે, મોંઘવારીની વાત જવા દો. અત્યારે એમ થાય માતાજીને દીવો કરવો જ નથી. ગાયના દેશી ઘીના 1800 રૂપિયા ગામડામાં છે. કેવી રીતે દીવો કરવો વિચારો? આ સમજવા જેવી વાત છે.આ હવન-દીવા કર્યા વગર છૂટકો નથી. ગયા વર્ષે 50માં આવતી હતી ચૂંદડી તેના અત્યારે 80 રૂપિયા છે. હું નવરાત્રિના નવ દિવસની જથ્થાબંધ વસ્તુ લેવા આવ્યો છું. બે કિલો ગુગળ લઈ જાવ છું અત્યારે વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
ત્યારે વધુ એક નાગરિક પ્રવીણભાઈ જણાવ્યું હતું કે, હારને એવું બધું લેવા આવ્યા છીએ. માતાજીની ચુંદડી, હાર બધું લેવા છે પણ બધી વસ્તુઓ જૂની જોવા મળે છે અને દરેક વસ્તુમાં 20 થી 25 ટકા મોંઘવારી જોવા મળી રહી છે.
ચુંદડી અને હારમાં પણ લોકોની ખાસ માંગ
ચુંદડી-હાર વર્ષોથી વેચતા જીનલબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે નવો ક્રેઝ છે હાલમાં પણ જે ફૂલના હાર આવે જે રીયાલીટી લાગે તેની માંગ વધી ગઈ છે. મોંઘવારીનું પ્રમાણ જોવા મળે છે. પહેલા જે 25 રૂપિયામાં મખમલની ચુંદડી આવતી હતી તેના અત્યારે 32 થી 35 રૂપિયા થઈ ગયા છે એટલે દરેક વસ્તુમાં ભાવ વધ્યા છે. ગુગળમાં જ કહીએ તો 60 થી 70 રૂપિયાનો વધારો અમારે ઉપરથી આવ્યો છે.
લોકોની ખરીદશક્તિમાં આવ્યો ઘટાડો
મુખ્ય બજારમાં નવરાત્રીના એક દિવસ પૂર્વે પડા પડી હોય ત્યારે લોકોની ભીડ જોવા મળતી નથી. ત્યારે વ્યાપારી જીનલબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, અમારે ગ્રાહકને વેચવું કઈ રીતે એ પ્રશ્ન અમારા માટે ઊભો થયો છે. પહેલા લોકો હસતાં હસતા લઈ જતા હતા. અત્યારે બે વખત પૂછે છે અને વિચારે છે અને પછી ખરીદી કરે છે. લોકોની ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો આવ્યો છે. જો કે લોકોને શ્રદ્ધા છે એટલે લઈ જાય છે બાકી દરેક વસ્તુમાં ભાવ વધારો આવ્યો છે.
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