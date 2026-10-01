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'ભાઈ ભાઈ' ફેમ અરવિંદ વેગડાનો Gen Z માટે ખાસ ગરબો, જાણો 'ફરર.. ફરર..' પાછળનું સિક્રેટ

નવરાત્રીના દિવસોમાં સિંગર્સની કેવી હોય છે લાઇફ, કેવી રીતે મેનેજ કરે છે ઉંઘ, ભૂખ, ટ્રાવેલ અને ડાયટ સહિતના રૂટીન, જાણીએ વિસ્તારથી બધુંજ...

ગાયક અરવિંદ વેગડા
ગાયક અરવિંદ વેગડા (instagram @arvind_vegda)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 4:31 PM IST

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અમદાવાદ: નવલી નવરાત્રીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમવા માટે થનગની રહ્યા છે. આ ઉત્સાહ વચ્ચે 'ભાઈ ભાઈ' ફેમ જાણીતા ગાયક અરવિંદ વેગડાએ ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં પોતાની આગામી તૈયારીઓ અને Gen Z માટે બનાવેલા નવા ગરબા અંગે રસપ્રદ વાત કરી છે.

આ વખતે ખેલૈયાઓને ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર Gen Zના ટેસ્ટ મુજબનો નવો ગરબો સાંભળવા મળશે. Gen Z માટે ખાસ 'ફરર.. ફરર..' અને ભાઈ ભાઈ 4.0 ની તૈયારી

ભાઈ... ભાઈ...

અરવિંદ વેગડાના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે ઝેન ઝીમાં નવરાત્રીનો અભૂતપૂર્વ ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. ગરબાને ગ્લોબલ લેવલ પર લઈ જવાના હેતુથી તેમણે હિન્દી અને ગુજરાતીનું મિક્સચર કરીને 'ફરર.. ફરર..' નામનો ગરબો તૈયાર કર્યો છે. આ ઉપરાંત, છેલ્લા 15-16 વર્ષથી લોકોની પહેલી પસંદ બનેલું ગીત 'ભાઈ ભાઈ' જે મૂળ એક ભવાઈનું સ્વરૂપ હતું તેને વર્તમાનના સ્વરૂપે લાવતા જ 1.5 વર્ષ લાગ્યું હતું, ભાઇ ભાઇ પોતે જ એક આગવી ઓળખ બની ગયું છે, માટે તેમાં વધારે છેડછાડ નથી કરતાં છતાં અત્યાર સુધી ભાઇ ભાઇ 3.0 આવી ગયુ છે, અને હવે આવતા વર્ષે 'ભાઈ ભાઈ 4.0' પણ આવે તેવી શક્યતા છે.

આ વખતે અરવિંદ વેગડા ક્યાં ગરબા રમાડશે ?

અમદાવાદના નિકોલ અને ઈકા ક્લબ

બહુચરાજી મંદિર અને કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી

કચ્છ - ગાંધીધામ અને મેંગલોર

સ્પેશિયલ ડૉક્ટર્સ ઈવેન્ટ

ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ અને સિંગર્સનું શેડ્યૂલ

પર્ફોર્મન્સ માટેનું ગૃપસિંગર્સ, મ્યુઝિશિયન, મેકઅપ, આસિસ્ટન્ટ સહિત 30 થી 35 વ્યક્તિઓનું ગૃપ હોય છે.
ગરબા પેટર્નધીમી શરૂઆત, ત્યારબાદ માતાજીની આરતી પછી 2/3 તાળી પછી દુહા-છંદ અને છેલ્લે રોક
ક્રાઉડ કનેક્ટમુંબઈ પેટર્ન, 'સરકારી' અને 'વાવેલ'થી જોશ પુરવો
ડાયેટ અને ફિટનેસતીખું-તળેલું બંધ, ORS, પાણી, હળવો ખોરાક અને પ્રોટીન પર વધારે ભાર
ગળાની સંભાળદિવસે ઓછું બોલવું, ડસ્ટ સામે માસ્ક અને ભીના રૂમાલનો ઉપયોગ

સતત 10-12 દિવસની એનર્જી અને સ્લીપ મેનેજમેન્ટ

સતત 10 થી 12 દિવસ સુધી રાત્રે 3 થી 4 કલાક ગાઈને માહોલ જમાવવો એક પડકાર છે. અરવિંદ વેગડા જણાવે છે કે એનર્જી જાળવવા માટે તેઓ તીખું કે ભારે ભોજન લેવાનું ટાળે છે અને હાઈડ્રેટેડ રહેવા સતત પાણી અને ORS લે છે. ધૂળથી બચવા માસ્ક અને ભીનો રૂમાલ સાથે રાખે છે. જોકે 7 થી 8 કલાકની પૂરતી ઊંઘ નથી મળતી, પણ જેટલો સમય મળે તેટલી સાઉન્ડ સ્લીપ લે છે અને પરફોર્મન્સ પછી મસાજ ચેરનો ઉપયોગ કરીને રિલેક્સ થાય છે.

ખેલૈયાઓની નાળ ગાયકના હાથમાં હોય છે, અને ક્રાઉડના જોશને જોઈને જ ગરબાના લિસ્ટમાં ગીતો એડ કે ડીલીટ કરવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ સિંગર્સ પોતાના અનોખા અંદાજ સાથે ખેલૈયાઓને ઝુમાવવા સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે.

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BHAI BHAI FAME SINGER ARVIND VEGDA
ગાયક અરવિંદ વેગડા
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