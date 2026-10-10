NAVRATRI 2026: ગરબો માત્ર નૃત્ય નહીં, શક્તિ ઉપાસના અને ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક ઓળખનું પ્રતીક
ગરબાની ઉત્પત્તિની માન્યતા, ઉષાના લાસ્યનૃત્યથી રાસની પરંપરા સાથે જોડાયેલી લોકવાયકા; બે તાળી, ત્રણ તાળી, હીંચ સહિત ગરબાના વિવિધ પ્રકારોમાં ગુજરાતની સમૃદ્ધ લોકસંસ્કૃતિની ઝલક
Published : October 10, 2026 at 2:45 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતની ઓળખ અને સંસ્કૃતિની વાત આવે ત્યારે ગરબાનું નામ સૌથી પહેલાં લેવામાં આવે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન સમગ્ર ગુજરાતમાં ભક્તિ, સંગીત અને નૃત્યનો અનોખો માહોલ જોવા મળે છે. માતાજીની આરાધના સાથે જોડાયેલો ગરબો આજે માત્ર ગુજરાત પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી, પરંતુ દેશ-વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ માટે પણ સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને પરંપરાનું પ્રતીક બન્યો છે. ગરબો એ માત્ર નૃત્ય નથી, પરંતુ તેની સાથે ધાર્મિક આસ્થા, લોકસંગીત, સામૂહિક એકતા અને ગુજરાતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાની પરંપરા જોડાયેલી છે.
ગરબો શબ્દની ઉત્પત્તિ શું છે?
ગરબાના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો 'ગરબો' શબ્દની ઉત્પત્તિ અંગે એક પ્રચલિત માન્યતા સંસ્કૃતના 'દીપગર્ભ' શબ્દ સાથે જોડાયેલી છે. 'ગર્ભ' એટલે અંદર રહેલું અને 'દીપ' એટલે પ્રકાશ આપતો દીવો. પરંપરાગત રીતે માટીના છિદ્રોવાળા ઘડામાં દીવો પ્રગટાવવામાં આવતો હતો. આ ઘડામાંથી બહાર આવતો પ્રકાશ જીવન, ઊર્જા અને દિવ્ય શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવતો હતો. સમય જતાં આ પરંપરા સાથે જોડાયેલા શબ્દનું રૂપાંતર થઈને 'ગરબો' શબ્દ પ્રચલિત થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
પરંપરાગત ગરબામાં માટીના ઘડાની અંદર દીવો મૂકવામાં આવે છે અને તેની આસપાસ ભક્તો ગોળાકારે ફરીને માતાજીની આરાધના કરે છે. ઘડાના છિદ્રોમાંથી બહાર આવતો પ્રકાશ અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફની ગતિનું પ્રતીક બને છે. ગરબાના આ સ્વરૂપમાં ધાર્મિક આસ્થા ઉપરાંત જીવનચક્ર, સર્જનશક્તિ અને બ્રહ્માંડની ગતિ સાથે જોડાયેલા પ્રતીકાત્મક અર્થ પણ જોવા મળે છે.
નવરાત્રિ અને ગરબાનું ધાર્મિક મહત્ત્વ
નવરાત્રિ એ આદ્યશક્તિ મા દુર્ગાની આરાધનાનો પર્વ છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર, જ્યારે મહિષાસુર જેવા રાક્ષસોના અત્યાચારથી દેવતાઓ અને સમગ્ર સૃષ્ટિ ત્રસ્ત થયાં, ત્યારે દેવી શક્તિએ રાક્ષસી શક્તિઓનો સંહાર કર્યો હતો. દેવીની આ વિજયગાથા અનિષ્ટ પર ઇષ્ટની અને અધર્મ પર ધર્મની જીતનું પ્રતીક છે. નવરાત્રિ દરમિયાન માતાજીની આરાધના અને ગરબા દ્વારા ભક્તો શક્તિની ઉપાસના કરે છે.
નવરાત્રિની ઉત્પત્તિ અને ગરબાની પરંપરા અંગે વિવિધ ધાર્મિક માન્યતાઓ અને લોકકથાઓ પ્રચલિત છે. આ તહેવારમાં નવ દિવસ સુધી માતાજીનાં વિવિધ સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. ગરબાના તાલે ભક્તિગીતો ગાવા અને ગોળાકારે નૃત્ય કરવું એ આ ઉત્સવનું આગવું લક્ષણ છે.
ગરબાની ઉત્પત્તિ સાથે જોડાયેલી બીજી લોકવાયકા
ગરબાની પરંપરા અંગે એક અન્ય પ્રચલિત લોકવાયકા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નની પત્ની ઉષા સાથે જોડાયેલી છે, જેમને કેટલીક પરંપરાઓમાં બાણાસુરની પુત્રી ઉષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લોકમાન્યતા અનુસાર, ઉષાએ દ્વારકામાં લાસ્યનૃત્યની પરંપરાનો પ્રચાર કર્યો હતો. લાસ્યનૃત્યને સ્ત્રીસહજ લયબદ્ધ અને કોમળ નૃત્યશૈલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ લોકવાયકા ગરબા અને રાસની પરંપરાના વિકાસ સાથે જોડાયેલી છે. જોકે, ગરબાની ઉત્પત્તિ અંગે એક જ નિશ્ચિત ઐતિહાસિક કથા સ્વીકારવામાં આવતી નથી. ગરબાનું વર્તમાન સ્વરૂપ ધાર્મિક ઉપાસના, લોકપરંપરા, સંગીત અને પ્રાદેશિક નૃત્યશૈલીઓના લાંબા સાંસ્કૃતિક વિકાસનું પરિણામ છે.
ગરબો અને ગરબી વચ્ચે શું તફાવત છે?
ગુજરાતી લોકસંસ્કૃતિમાં 'ગરબો' અને 'ગરબી' બંને શબ્દો મહત્ત્વ ધરાવે છે. જોકે, પરંપરાગત રીતે બંનેનાં સ્વરૂપ અને રજૂઆતમાં કેટલાક તફાવતો જોવા મળે છે. ગરબો મુખ્યત્વે માતાજીની આરાધના સાથે જોડાયેલું ગાન અને નૃત્ય છે, જેમાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંને ભાગ લઈ શકે છે. બીજી તરફ, ગરબીની કેટલીક પરંપરાઓમાં પુરુષો દ્વારા સમૂહમાં ગવાતાં ભક્તિગીતો અને કરવામાં આવતા નૃત્યનું વિશેષ સ્થાન છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગરબીની આગવી પરંપરા જોવા મળે છે. ગરબા અને ગરબીનાં સ્વરૂપો પ્રદેશ, સમાજ અને પરંપરા પ્રમાણે બદલાતાં રહ્યાં છે.
બે તાળીનો ગરબો: તાલ અને એકતાનું પ્રતીક
બે તાળીનો ગરબો ગુજરાતમાં લોકપ્રિય નૃત્યશૈલીઓમાંનો એક છે. આ ગરબામાં હાથની બે તાળીઓ અને પગલાંના તાલ વચ્ચે સુંદર સમન્વય જોવા મળે છે. ગોળાકારે ફરતા નૃત્યકારો સંગીતના તાલ સાથે એકસરખી લયમાં પગલાં ભરે છે. આ નૃત્યશૈલીમાં સરળતા હોવા છતાં લય, તાલમેલ અને સામૂહિક સંકલનનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. બે તાળીનો ગરબો સામૂહિક એકતાનું પણ પ્રતીક છે. જુદી જુદી ઉંમર અને પૃષ્ઠભૂમિના લોકો એક જ વર્તુળમાં એકસાથે નૃત્ય કરે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાનાં પગલાં અને તાલને સમૂહની ગતિ સાથે જોડે છે. આ રીતે ગરબો વ્યક્તિગત અભિવ્યક્તિની સાથે સામૂહિક શિસ્ત અને એકતાનો અનુભવ પણ કરાવે છે.
ત્રણ તાળીનો ગરબો: લય, ચપળતા અને તાલમેલ
ત્રણ તાળીનો ગરબો બે તાળી કરતાં અલગ પ્રકારની લય અને નૃત્યરચના ધરાવે છે. તેમાં હાથની ત્રણ તાળીઓ સાથે પગલાંની ગતિ, શરીરની હિલચાલ અને સંગીતના તાલ વચ્ચે સમન્વય સાધવામાં આવે છે. આ ગરબામાં નૃત્યકારોની ચપળતા, તાલની સમજ અને સમૂહ સાથેનું સંકલન સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.
નવરાત્રિ દરમિયાન ત્રણ તાળીનો ગરબો પરંપરાગત ગરબા ગીતો સાથે રમવામાં આવે છે. તેની ગતિ અને લય ગરબાના વર્તુળને જીવંત બનાવે છે.
હીંચ: ગુજરાતની આગવી નૃત્યશૈલી
હીંચ પણ ગુજરાતની પરંપરાગત લોકનૃત્યશૈલીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેમાં શરીરની હિલચાલ, પગલાં અને તાલની આગવી રચના જોવા મળે છે. હીંચની રજૂઆત પ્રદેશ અને સ્થાનિક પરંપરા પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે. અન્ય ગરબા શૈલીઓની જેમ તેમાં પણ સંગીત, સમૂહની ગતિ અને લયબદ્ધ હિલચાલ મહત્ત્વ ધરાવે છે.
દાંડિયા રાસ: લાકડીઓના તાલે લોકસંસ્કૃતિની અભિવ્યક્તિ
દાંડિયા રાસ ગુજરાતની સૌથી જાણીતી લોકનૃત્ય પરંપરાઓમાંની એક છે. તેમાં નૃત્યકારો હાથમાં લાકડીઓ રાખીને એકબીજાની લાકડીઓ સાથે તાલબદ્ધ રીતે અથડાવે છે. સંગીતના તાલ સાથે આગળ વધતાં પગલાં અને લાકડીઓના અવાજથી નૃત્યમાં વિશેષ આકર્ષણ સર્જાય છે.
દાંડિયા રાસને પરંપરાગત રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રાસલીલા સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. જોકે, આધુનિક સમયમાં દાંડિયા રાસ અને ગરબા બંને નવરાત્રિના વ્યાપક સાંસ્કૃતિક ઉત્સવના મહત્ત્વના ભાગ બની ગયા છે.
ગરબામાં ગાયન, વાદન અને નૃત્યનો ત્રિવેણી સંગમ
ગરબાની વિશેષતા એ છે કે, તેમાં ગાયન, વાદન અને નૃત્યનો સમન્વય જોવા મળે છે. પરંપરાગત ગરબા ગીતોમાં માતાજીની સ્તુતિ, શક્તિની ઉપાસના, લોકજીવન, ઋતુઓ અને સામાજિક સંબંધોની અભિવ્યક્તિ જોવા મળે છે. ઢોલ, ઢોલક, નગારાં, ઝાંઝ અને અન્ય વાદ્યો ગરબાના તાલને વધુ જીવંત બનાવે છે. સમય સાથે ગરબાના સંગીત અને રજૂઆતમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું છે. પરંપરાગત લોકસંગીતની સાથે આધુનિક સંગીતનાં સાધનો અને નવી ગાયનશૈલીઓનો સમાવેશ થયો છે. તેમ છતાં માતાજીની આરાધના અને સમૂહમાં ગોળાકારે નૃત્ય કરવાની પરંપરા ગરબાના મૂળભૂત સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલી રહી છે.
ડૉ. બળદેવ મોરીએ શું જણાવ્યું?
ગરબાના ઇતિહાસ, તેની ધાર્મિક પરંપરા અને વિવિધ નૃત્યશૈલીઓ અંગે ડૉ. બળદેવ મોરીએ જણાવ્યું હતું કે ગરબાને માત્ર એક નૃત્ય તરીકે જોવાને બદલે તેની પાછળ રહેલા સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક મહત્ત્વને સમજવું જરૂરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ગરબાની પરંપરા ગાયન, વાદન અને નૃત્યના ત્રિવેણી સંગમ સમાન છે. તેમાં માતાજીની આરાધના સાથે સામૂહિક એકતા, શિસ્ત અને લયબદ્ધ જીવનની અભિવ્યક્તિ જોવા મળે છે. ગરબાના વિવિધ પ્રકારો તેમની આગવી નૃત્યશૈલી, તાલ અને રજૂઆતને કારણે ગુજરાતી લોકસંસ્કૃતિને સમૃદ્ધ બનાવે છે. ડૉ. બળદેવ મોરી ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે , બે તાળી, ત્રણ તાળી, હીંચ અને દાંડિયા રાસ જેવી શૈલીઓ ગરબાની વૈવિધ્યતાને ઉજાગર કરે છે. દરેક શૈલીમાં તાલ, લય અને સમૂહની ગતિનું આગવું મહત્ત્વ છે. ગરબો લોકોને એક જ વર્તુળમાં જોડે છે અને સામૂહિક રીતે એકસાથે આગળ વધવાનો સંદેશ આપે છે.
ગુજરાતની ઓળખથી વૈશ્વિક મંચ સુધી ગરબાની સફર
આજે ગરબો ગુજરાતની સીમાઓ ઓળંગીને વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરી રહ્યો છે. વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાના કાર્યક્રમો યોજીને પોતાની પરંપરા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખે છે. ગરબાના તાલે રમતા લોકો માટે આ માત્ર મનોરંજન નથી, પરંતુ પોતાની ભાષા, સંસ્કૃતિ અને મૂળ સાથે જોડાયેલા રહેવાનું માધ્યમ પણ છે.
ગરબાની લોકપ્રિયતા પાછળ તેની સરળ સામૂહિક રચના, સંગીતની આકર્ષક લય, ધાર્મિક આસ્થા અને સામાજિક જોડાણની શક્તિ રહેલી છે. પરંપરાગત માટીના ગરબાથી શરૂ થયેલી આ સાંસ્કૃતિક યાત્રા આજે આધુનિક મંચો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો સુધી પહોંચી છે. આમ, ગરબો ગુજરાતની ધાર્મિક શ્રદ્ધા, લોકસંગીત, નૃત્યકલા અને સામૂહિક એકતાનું જીવંત પ્રતીક છે. તેની વિવિધ શૈલીઓ અને પરંપરાઓ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાની સમૃદ્ધિ દર્શાવે છે. સમય બદલાતો રહેશે, સંગીતનાં સ્વરૂપો બદલાતાં રહેશે, પરંતુ ગરબાની મધ્યમાં રહેલી માતાજીની ભક્તિ અને ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક ઓળખ તેની પરંપરાને સતત જીવંત રાખશે.
આ પણ વાંચોઃ
VIDEO / આસો નવરાત્રિ પહેલાં પાવાગઢમાં માઈભક્તોનું ઘોડાપૂર, વહેલી સવારથી ઉમટ્યા શ્રદ્ધાળુઓ
અમદાવાદમાં નવરાત્રિને લઈ પોલીસનો એક્શન પ્લાન; 14 હજાર પોલીસકર્મી સહિત 49 She ટીમ રહેશે ખડેપગે, નકલી પાસ લઈને ગરબામાં ઘૂસ્યા તો...