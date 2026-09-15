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અમદાવાદનો 'પાઘડી મેન', આ વર્ષે બનાવી 5 કિલો વજનની 'આધ્યશક્તિ પાઘડી'

આ વર્ષે અમદાવાદના અનુજ મોદલિયાર નામના એક ગરબાપ્રેમીએ પાંચ કિલો વજનની એક આકર્ષક પાઘડી બનાવી છે. શું છે આ પાઘડીની વિશેષતા, જાણીએ વિસ્તારથી...

અમદાવાદનો 'પાઘડી મેન'
અમદાવાદનો 'પાઘડી મેન' (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 2:27 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતના સૌથી મોટા પર્વ ગણાતા નવરાત્રીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ગરબા રમવા થનગની રહેલાં ગરબાપ્રેમીઓમાં પણ જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં પણ ગરબાપ્રેમીઓ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બન્યા છે. આ વર્ષે અમદાવાદના અનુજ મોદલિયાર નામના એક ગરબાપ્રેમીએ પાંચ કિલો વજનની એક આકર્ષક પાઘડી બનાવી છે.

અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર અને ટ્રેડિશનલ ડિઝાઇનર અનુજ મોદલિયાર દર વર્ષે અલગ-અલગ થીમ પર ઉપર અનોખી પાઘડી બનાવે છે. ત્યારે આ વર્ષે તેમણે આધ્યશક્તિની થીમ પર ખૂબ જ સુંદર અને આકર્ષક પાઘડી બનાવી છે.

અમદાવાદનો 'પાઘડી મેન' (Etv Bharat Gujarat)

બે મહિનાની મહેનત પછી આ પાઘડી તૈયાર કરી છે.

વર્ષ 2016થી અનુજ મોદલિયા દર વર્ષે નવરાત્રી પર ખૂબ જ સુંદર આકર્ષક પાઘડી બનાવે છે અને આ પાઘડી પહેરીને ખૂબ જ ધામધૂમથી નવરાત્રીમાં મનાવે છે. તેમની પાઘડીની વિશેષતાની વાત કરીએ તો આ વખતે તેમણે આદ્યશક્તિની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે. આ પાઘડીની અંદર અલગ-અલગ ખેલૈયા મૂકવામાં આવ્યા અને પાઘડીને “આદ્યશક્તિ પાઘડી” નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહે છે કે, આ પાઘડી માત્ર માથે પહેરવાનો શણગાર નથી, પરંતુ ગુજરાતની પરંપરા, કળા અને આદ્યશક્તિ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાનું ભવ્ય પ્રતિક છે. આ પાઘડીને વિશિષ્ટ બનાવે છે તેની રંગબેરંગી પરંપરાગત ભાત, બારીક હસ્તકલા, મોતી અને અલંકારિક શણગાર અને દરેક રંગ અને દરેક નાની વિગતોમાં ગુજરાતી સંસ્કૃતિની આગવી ઓળખને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

આ વર્ષે બનાવી 5 કિલો વજનની 'આધ્યશક્તિ પાઘડી'
આ વર્ષે બનાવી 5 કિલો વજનની 'આધ્યશક્તિ પાઘડી' (Etv Bharat Gujarat)

અનુજે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પાઘડીની અંદર માતાજીના ગરબા, ત્રિશુલ, કમળ અને માતાજીની તમામ પારંપરિક વસ્તુઓ મૂકવામાં આવી છે. આ પાઘડી બનાવવામાં તેમને બે મહિનાનો સમય લાગ્યો છે. આ વખતે બહુ જ બારીકાઈથી પાઘડી ડિઝાઇન કરી છે. આ પાઘડીની અંદર ખૂબ જ સારા મોતી, કચ્છી ભરત, એમ્બ્રોઇડરી વર્ક, કોડી, લેસ, પટ્ટા, કાપડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આમ ખૂબ જ ધ્યાન રાખીને પાઘડીનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ તો પાઘડીની અંદર માતાજીને મુકવામાં આવ્યા છે જેનો પણ ખૂબ જ સુંદર શણગાર કરવામાં આવ્યો છે.

પાઘડી બનાવવાની શરૂઆત વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે 2016થી મે પાઘડી બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. અનુજ ઉમેરે છે કે, જ્યારે આપણે નવરાત્રીમાં ગરબા રમવા જઈએ છીએ ત્યારે ખેલૈયાઓ ખૂબ જ આકર્ષક અને અલગ અલગ ડિઝાઇનના કપડા પહેરીને ગરબા રમે છે. ખાસ તો છોકરાઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરીને ગરબા રમે છે, એમા પણ કેટલાંક છોકરાઓ માથે ફેંટો બાંધે છે. ત્યારે મેં વિચાર્યું કે એની ઉપર કંઈક યુનિક ડિઝાઇન બનાવવામાં આવે અને યુનિક રીતે અમે કામ કરીએ અને ત્યારથી મેં નવી નવી પાઘડીઓ બનાવવાની શરૂઆત કરી અને લોકો મને પાઘડી મેન તરીકે ઓળખવા લાગ્યા છે.

અનુજ મોદલિયાર
અનુજ મોદલિયાર (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે અલગ-અલગ થીમ ઉપર પાઘડી બનાવવા વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હું જ્યારે પણ પાઘડી બનાવું છું ત્યારે પાઘડી પર એક અનોખો સંદેશ અને થીમ પર બનાવું છું. 2017માં મે જીએસટી પર પાઘડી બનાવી હતી. કોરોના થીમ અને ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર પણ પાઘડી બનાવી છે અને 2026 એટલે આ વર્ષે મા આદ્યશક્તિની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે. આ પાઘડી બનાવવામાં 40 થી 50,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હોવાનું પણ તેઓ ઉમેરે છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લોકોને મારી પાઘડીની થીમ બહુ જ પસંદ આવી અને હું પાઘડી મેન તરીકે ફેમસ થઇ ગયો છે, ત્યારે વિદેશથી માંથી પણ નવરાત્રી કરવા માટે આમંત્રણ મળે છે અને આ વખતે તેઓ પ્રી નવરાત્રી માટે લંડન જઈ રહ્યા છે, માટે ગુજરાતની નવરાત્રીની નહીં માણી શકે તેનો અફસોસ પણ તેઓ વ્યક્ત કરે છે.

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TAGGED:

AHMEDABAD PAGHDI MAN
NAVRATRI SPECIAL PAGHDI
ADHYASHAKTI PAGHDI
નવરાત્રી સ્પેશિયલ પાઘડી
PAGHDI MAN

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